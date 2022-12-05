https://ria.ru/20221205/obstrel-1836329202.html

Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта

Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта - РИА Новости, 05.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта

Украинские войска за утро выпустили по Донецку и еще четырем населенным пунктам более 20 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T09:55

2022-12-05T09:55

2022-12-05T10:20

донецк

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 дек — РИА Новости. Украинские войска за утро выпустили по Донецку и еще четырем населенным пунктам более 20 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Кроме того, в 08:20 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки пять снарядов калибра 152 миллиметра, в 08:25 по Ясиноватой — три снаряда калибра 122 миллиметра, а в 08:35 по Яковлевке — три снаряда того же калибра.В 09:00 украинские войска выпустили по Майорску восемь снарядов калибра 152 миллиметра.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

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донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия