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Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта - РИА Новости, 05.12.2022
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Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта
Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта - РИА Новости, 05.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта
Украинские войска за утро выпустили по Донецку и еще четырем населенным пунктам более 20 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T09:55
2022-12-05T10:20
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 дек — РИА Новости. Украинские войска за утро выпустили по Донецку и еще четырем населенным пунктам более 20 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Кроме того, в 08:20 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки пять снарядов калибра 152 миллиметра, в 08:25 по Ясиноватой — три снаряда калибра 122 миллиметра, а в 08:35 по Яковлевке — три снаряда того же калибра.В 09:00 украинские войска выпустили по Майорску восемь снарядов калибра 152 миллиметра.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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донецк
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
09:55 05.12.2022 (обновлено: 10:20 05.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта

Украинские войска выпустили по Донецку и еще четырем населенным пунктам 24 снаряда

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОкно в квартире, поврежденное в результате обстрелов со стороны ВСУ
Окно в квартире, поврежденное в результате обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Окно в квартире, поврежденное в результате обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 дек — РИА Новости. Украинские войска за утро выпустили по Донецку и еще четырем населенным пунктам более 20 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 09:20 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметра", — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, в 08:20 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки пять снарядов калибра 152 миллиметра, в 08:25 по Ясиноватой — три снаряда калибра 122 миллиметра, а в 08:35 по Яковлевке — три снаряда того же калибра.
В 09:00 украинские войска выпустили по Майорску восемь снарядов калибра 152 миллиметра.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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ДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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