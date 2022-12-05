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Nokia не вернется в Россию, считает эксперт - РИА Новости, 05.12.2022
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Nokia не вернется в Россию, считает эксперт
Nokia не вернется в Россию, считает эксперт - РИА Новости, 05.12.2022
Nokia не вернется в Россию, считает эксперт
Речи о полном возвращении финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia на российский рынок не идет, компания лишь будет исполнять... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:59
2022-12-05T11:59
экономика
технологии
денис кусков
россия
telecom daily
мегафон
рбк (медиагруппа)
nokia corporation
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Речи о полном возвращении финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia на российский рынок не идет, компания лишь будет исполнять обязательства по уже заключенным контрактам по поставке оборудования, заявил РИА Новости гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.Ранее в понедельник глава "Мегафона" Хачатур Помбухчан в интервью изданию РБК сообщил, что финская Nokia направила четыре обращения за экспортными лицензиями на поставки оборудования в Россию: два европейским регуляторам и два американским. По его словам, одно обращение было "удовлетворено положительно, по трем ожидаются решения"."Ситуация такая, что разрешение получено на исполнение прошлых контрактов, которые компания не смогла завершить, которые были заключены до 24 февраля. Поэтому речь о полном возвращении, естественно, не идет и не предвидится в ближайшее время, а только можно будет получить исполнение тех контрактов, которые были заключены", - заявил Кусков."Мнение, насколько я знаю, изнутри компании, по той причине, что с какой стати европейской компании Nokia возвращаться на российский рынок. Ericsson не возвращается, другие не возвращаются, поэтому смысла в этом нет", - добавил эксперт.В августе агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя компании сообщило, что финская Nokia планирует полностью покинуть Россию к концу года.
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экономика, технологии, денис кусков, россия, telecom daily, мегафон, рбк (медиагруппа), nokia corporation, санкции в отношении россии
Экономика, Технологии, Денис Кусков, Россия, Telecom daily, Мегафон, РБК (медиагруппа), Nokia Corporation, Санкции в отношении России
11:59 05.12.2022
 
Nokia не вернется в Россию, считает эксперт

Эксперт Кусков: Nokia не вернется в Россию и лишь выполнит обязательства по контрактам

© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в медиабанкСтенд компании Nokia
Стенд компании Nokia - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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Стенд компании Nokia. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Речи о полном возвращении финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia на российский рынок не идет, компания лишь будет исполнять обязательства по уже заключенным контрактам по поставке оборудования, заявил РИА Новости гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
Ранее в понедельник глава "Мегафона" Хачатур Помбухчан в интервью изданию РБК сообщил, что финская Nokia направила четыре обращения за экспортными лицензиями на поставки оборудования в Россию: два европейским регуляторам и два американским. По его словам, одно обращение было "удовлетворено положительно, по трем ожидаются решения".
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"Ситуация такая, что разрешение получено на исполнение прошлых контрактов, которые компания не смогла завершить, которые были заключены до 24 февраля. Поэтому речь о полном возвращении, естественно, не идет и не предвидится в ближайшее время, а только можно будет получить исполнение тех контрактов, которые были заключены", - заявил Кусков.
"Мнение, насколько я знаю, изнутри компании, по той причине, что с какой стати европейской компании Nokia возвращаться на российский рынок. Ericsson не возвращается, другие не возвращаются, поэтому смысла в этом нет", - добавил эксперт.
В августе агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя компании сообщило, что финская Nokia планирует полностью покинуть Россию к концу года.
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ЭкономикаТехнологииДенис КусковРоссияTelecom dailyМегафонРБК (медиагруппа)Nokia CorporationСанкции в отношении России
 
 
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