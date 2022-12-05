https://ria.ru/20221205/nizhnevartovsk-1836395096.html

Стала известна приоритетная версия взрыва в доме в Нижневартовске

Стала известна приоритетная версия взрыва в доме в Нижневартовске - РИА Новости, 05.12.2022

Стала известна приоритетная версия взрыва в доме в Нижневартовске

Разгерметизация газового баллона при монтаже является приоритетной причиной ЧП в доме в Нижневартовске, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по ХМАО. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T13:41

2022-12-05T13:41

2022-12-05T13:48

происшествия

нижневартовск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижневартовске

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек - РИА Новости. Разгерметизация газового баллона при монтаже является приоритетной причиной ЧП в доме в Нижневартовске, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по ХМАО.В ведомстве добавили, что продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту частичного обрушения жилого дома, в результате которого погибли и получили травмы жильцы."По уголовному делу допрашиваются свидетели и очевидцы происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы пострадавшим, по мере извлечения из-под завалов и изъятия объектов для исследования будут назначены необходимые криминалистические судебные экспертизы", - отметили в пресс-службе.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом доме в Нижневартовске, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы.

нижневартовск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижневартовске