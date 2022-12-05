https://ria.ru/20221205/neft-1836515763.html

США считают, что предел цен на нефть из России не изменит стоимость топлива

США считают, что предел цен на нефть из России не изменит стоимость топлива - РИА Новости, 05.12.2022

США считают, что предел цен на нефть из России не изменит стоимость топлива

США считают, что ценовой предел на российскую нефть не окажет влияния на мировую стоимость топлива, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T20:05

2022-12-05T20:05

2022-12-05T20:05

экономика

цены на нефть

джон кирби

сша

австралия

япония

евросоюз

сахалин-2

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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. США считают, что ценовой предел на российскую нефть не окажет влияния на мировую стоимость топлива, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.Страны "большой семерки", ЕС и Австралия с понедельника, 5 декабря, вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Ранее сообщалось, что страны ЕС будут регулярно пересматривать лимит, его изменение потребует единогласного решения всех членов союза. Потолок цен вводится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами.При этом из ограничения предельной цены временно, до 30 сентября 2023 года, исключаются поставки нефти с проекта "Сахалин-2", если они осуществляются в Японию. Также, согласно генеральной лицензии минфина США, разъясняющей механизм ценового потолка, американским лицам разрешается проводить финансовые операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию, а также ряд не имеющих выхода к морю стран Евросоюза. Кроме того, поставки по нефтепроводу "Дружба" не попадают ни под какие ограничения - ни по пределу стоимости, ни по эмбарго.

https://ria.ru/20221205/spetsoperatsiya-1836384925.html

сша

австралия

япония

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, джон кирби, сша, австралия, япония, евросоюз, сахалин-2, санкции в отношении россии