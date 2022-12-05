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США считают, что предел цен на нефть из России не изменит стоимость топлива - РИА Новости, 05.12.2022
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США считают, что предел цен на нефть из России не изменит стоимость топлива
США считают, что предел цен на нефть из России не изменит стоимость топлива - РИА Новости, 05.12.2022
США считают, что предел цен на нефть из России не изменит стоимость топлива
США считают, что ценовой предел на российскую нефть не окажет влияния на мировую стоимость топлива, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T20:05
2022-12-05T20:05
экономика
цены на нефть
джон кирби
сша
австралия
япония
евросоюз
сахалин-2
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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. США считают, что ценовой предел на российскую нефть не окажет влияния на мировую стоимость топлива, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.Страны "большой семерки", ЕС и Австралия с понедельника, 5 декабря, вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Ранее сообщалось, что страны ЕС будут регулярно пересматривать лимит, его изменение потребует единогласного решения всех членов союза. Потолок цен вводится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами.При этом из ограничения предельной цены временно, до 30 сентября 2023 года, исключаются поставки нефти с проекта "Сахалин-2", если они осуществляются в Японию. Также, согласно генеральной лицензии минфина США, разъясняющей механизм ценового потолка, американским лицам разрешается проводить финансовые операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию, а также ряд не имеющих выхода к морю стран Евросоюза. Кроме того, поставки по нефтепроводу "Дружба" не попадают ни под какие ограничения - ни по пределу стоимости, ни по эмбарго.
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экономика, цены на нефть, джон кирби, сша, австралия, япония, евросоюз, сахалин-2, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Джон Кирби, США, Австралия, Япония, Евросоюз, Сахалин-2, Санкции в отношении России
20:05 05.12.2022
 
США считают, что предел цен на нефть из России не изменит стоимость топлива

Белый дом США: потолок цен на российскую нефть не повлияет на стоимость топлива в мире

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. США считают, что ценовой предел на российскую нефть не окажет влияния на мировую стоимость топлива, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы не считаем, что это будет иметь какое-то долгосрочное влияние на мировые цены на нефть", - заявил Кирби журналистам.
Страны "большой семерки", ЕС и Австралия с понедельника, 5 декабря, вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Ранее сообщалось, что страны ЕС будут регулярно пересматривать лимит, его изменение потребует единогласного решения всех членов союза. Потолок цен вводится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами.
При этом из ограничения предельной цены временно, до 30 сентября 2023 года, исключаются поставки нефти с проекта "Сахалин-2", если они осуществляются в Японию. Также, согласно генеральной лицензии минфина США, разъясняющей механизм ценового потолка, американским лицам разрешается проводить финансовые операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию, а также ряд не имеющих выхода к морю стран Евросоюза. Кроме того, поставки по нефтепроводу "Дружба" не попадают ни под какие ограничения - ни по пределу стоимости, ни по эмбарго.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 13:10Специальная военная операция на Украине
В Кремле заявили, что потолок цен на нефть не скажется на спецоперации
 
ЭкономикаЦены на нефтьДжон КирбиСШААвстралияЯпонияЕвросоюзСахалин-2Санкции в отношении России
 
 
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