https://ria.ru/20221205/neft-1836505492.html

Республиканцы расследуют "секретную сделку" Байдена по добыче нефти

Республиканцы расследуют "секретную сделку" Байдена по добыче нефти - РИА Новости, 05.12.2022

Республиканцы расследуют "секретную сделку" Байдена по добыче нефти

Представители Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США проводят расследование "секретной" договоренности по наращиванию добычи нефти,... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T19:08

2022-12-05T19:08

2022-12-05T19:08

в мире

джо байден

энтони блинкен

саудовская аравия

сша

вашингтон (штат)

опек

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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Представители Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США проводят расследование "секретной" договоренности по наращиванию добычи нефти, которая якобы была достигнута между администрацией президента Джо Байдена и Саудовской Аравией и в конечном счете не состоялась, следует из обнародованного в понедельник письма конгрессменов.В письме, направленном на имя госсекретаря Энтони Блинкена, члены комитета по надзору и реформам требуют представить информацию о предполагаемой сделке, в рамках которой Саудовская Аравия обязалась нарастить нефтедобычу непосредственно перед промежуточными выборами в США. Как писали ранее ведущие американские СМИ, данная договоренность так и не была реализована, что спровоцировало новый виток напряженности в и без того непростых отношениях Вашингтона и Эр-Рияда."Этот комитет обязан раскрыть факты, связанные с любыми закулисными сделками, заключенными президентом Байденом или его эмиссарами. Президент предпочитает зарубежные источники внутренним - и все это делается в политических целях. Если его администрация занимается закулисными рыночными манипуляциями с участием враждебных стран, ставя под угрозу нашу национальную безопасность ради обеспечения более благоприятных условий для демократов на выборах, американский народ имеет право это знать", - говорится в обращении конгрессменов, подписанном членом комитета Джеймсом Комером.Комер процитировал октябрьскую статью газеты New York Times о том, что чиновники Белого дома весной текущего года по частным каналам договорились с Саудовской Аравией нарастить нефтедобычу, чтобы обеспечить снижение рекордных на тот момент цен на бензин внутри США. Газета отмечала, что, когда Джо Байден летом отправился с визитом в Саудовскую Аравию, в Белом доме были уверены, что сделка с ее правительством была в силе.Несмотря на это, в конечном счете страны группы ОПЕК+ в октябре договорились о сокращении объемов нефтедобычи, после чего Вашингтон обрушился с резкой критикой в отношении Эр-Рияда за приписываемую ему "помощь России" и пообещал пересмотреть характер отношений с ближневосточным королевством.Как отметил в этой связи Джеймс Комер, утверждения относительно тайной, хоть и не состоявшейся сделки, "вызывают дополнительные вопросы относительно мотивов американской администрации, связанных с подавлением развития энергосферы США, скрытыми манипуляциями на рынке, замаскированными под дипломатию, а также отсутствием прозрачности перед ноябрьскими выборами". В этой связи конгрессмен потребовал у госсекретаря необходимые для расследования документы, публикации и расшифровки разговоров, в том числе связанные с визитом главы государства в Саудовскую Аравию.

https://ria.ru/20221121/opek-1833204982.html

https://ria.ru/20221204/neft-1836222123.html

https://ria.ru/20221103/voyna-1828818307.html

саудовская аравия

сша

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в мире, джо байден, энтони блинкен, саудовская аравия, сша, вашингтон (штат), опек