https://ria.ru/20221205/neft-1836470354.html

Японский МИД разъяснил, какую нефть считает российской

Японский МИД разъяснил, какую нефть считает российской - РИА Новости, 05.12.2022

Японский МИД разъяснил, какую нефть считает российской

МИД Японии в документах об установлении предельной цены на российскую нефть не выше 60 долларов за баррель дал разъяснения, какая нефть и нефтепродукты... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T17:10

2022-12-05T17:10

2022-12-05T17:10

экономика

россия

япония

сахалин-2

санкции в отношении россии

санкции

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ТОКИО, 5 дек – РИА Новости. МИД Японии в документах об установлении предельной цены на российскую нефть не выше 60 долларов за баррель дал разъяснения, какая нефть и нефтепродукты подпадают под это понятие."Под понятием "российского производства" вне зависимости от места погрузки понимается произведенное в России. Для определения места производства служит место внесения последних изменений в четырехзначном коде (товара). Например, если российская нефть была переработана в Южной Корее в нефтепродукты, то в случае импорта их в Японию местом производства будет являться Южная Корея. С другой стороны, если российская нефть будет смешана с другой нефтью, то код не меняется, таким образом, эта нефть будет считаться российской", говорится в документе.В понедельник МИД Японии опубликовал документы, согласно которым Япония не будет покупать российскую сырую нефть выше цены 60 долларов за баррель. Исключение составляет нефть с проекта "Сахалин-2".Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступают в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны Большой семерки, Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.Традиционно Россия была основным поставщиком нефти в Европу, покрывала около 20% потребности Европы в сырье. Но в ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти.Альянс ОПЕК+ 4 декабря провел свою встречу в преддверии вступления в силу ограничений. Было решено сохранить текущие квоты на добычу нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221205/vengriya-1836461551.html

https://ria.ru/20221205/potolok-1836385826.html

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экономика, россия, япония, сахалин-2, санкции в отношении россии, санкции