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Новая попытка Запада навредить России обескуражила французов

Новая попытка Запада навредить России обескуражила французов - РИА Новости, 05.12.2022

Новая попытка Запада навредить России обескуражила французов

Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о введении эмбарго на российскую нефть. "Находящуюся на службе у США Европу с самого начала... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T14:48

2022-12-05T14:48

2022-12-05T15:11

европа

брюссель

евросоюз

санкции в отношении россии

россия

в мире

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о введении эмбарго на российскую нефть. "Находящуюся на службе у США Европу с самого начала санкций подводили к принятию решений, противоречащих ее интересам. Наши руководители во главе с Макроном несут ответственность за пагубные последствия, которые испытали и испытают народы Европы, особенно французы, которым это все вообще не нужно", — написал один из комментаторов. "За все это время санкции должны были поставить российскую экономику на колени... Пока что эти планы поставили в рецессию совсем другую часть мира, прежде всего Европу. Что же, продолжаем мазохизм", — отметил другой. "Это эмбарго просто накажет Европу, только и всего. Все подорожает. Очередная большая глупость", — поделился мнением пользователь. На прошлой неделе Евросоюз, а вслед за ним "Большая семерка" и Австралия согласовали лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня наряду с нефтяным эмбарго, которое ЕС утвердил еще летом. Эти санкции касаются поставок по морю, но на трубопроводную нефть не распространяются. Для нефтепродуктов аналогичные ограничения начнут действовать с 5 февраля.Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что в случае введения потолка цен Россия не будет поставлять за рубеж ничего в ущерб собственным интересам. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва уже готовит ответ на действия Запада.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221205/embargo-1835993283.html

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европа, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии, россия, в мире, экономика, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сша