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Новая попытка Запада навредить России обескуражила французов - РИА Новости, 05.12.2022
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Новая попытка Запада навредить России обескуражила французов
Новая попытка Запада навредить России обескуражила французов - РИА Новости, 05.12.2022
Новая попытка Запада навредить России обескуражила французов
Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о введении эмбарго на российскую нефть. "Находящуюся на службе у США Европу с самого начала... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:48
2022-12-05T15:11
европа
брюссель
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
в мире
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о введении эмбарго на российскую нефть. "Находящуюся на службе у США Европу с самого начала санкций подводили к принятию решений, противоречащих ее интересам. Наши руководители во главе с Макроном несут ответственность за пагубные последствия, которые испытали и испытают народы Европы, особенно французы, которым это все вообще не нужно", — написал один из комментаторов. "За все это время санкции должны были поставить российскую экономику на колени... Пока что эти планы поставили в рецессию совсем другую часть мира, прежде всего Европу. Что же, продолжаем мазохизм", — отметил другой. "Это эмбарго просто накажет Европу, только и всего. Все подорожает. Очередная большая глупость", — поделился мнением пользователь. На прошлой неделе Евросоюз, а вслед за ним "Большая семерка" и Австралия согласовали лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня наряду с нефтяным эмбарго, которое ЕС утвердил еще летом. Эти санкции касаются поставок по морю, но на трубопроводную нефть не распространяются. Для нефтепродуктов аналогичные ограничения начнут действовать с 5 февраля.Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что в случае введения потолка цен Россия не будет поставлять за рубеж ничего в ущерб собственным интересам. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва уже готовит ответ на действия Запада.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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европа, брюссель, евросоюз, санкции в отношении россии, россия, в мире, экономика, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сша
Европа, Брюссель, Евросоюз, Санкции в отношении России, Россия, В мире, Экономика, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), США
14:48 05.12.2022 (обновлено: 15:11 05.12.2022)
 
Новая попытка Запада навредить России обескуражила французов

Читатели Le Figaro назвали эмбарго на российскую нефть самоубийством Европы

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкТанкер у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса "Шесхарис" в Новороссийске
Танкер у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса Шесхарис в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Танкер у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса "Шесхарис" в Новороссийске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о введении эмбарго на российскую нефть.

"Находящуюся на службе у США Европу с самого начала санкций подводили к принятию решений, противоречащих ее интересам. Наши руководители во главе с Макроном несут ответственность за пагубные последствия, которые испытали и испытают народы Европы, особенно французы, которым это все вообще не нужно", — написал один из комментаторов.
Нефтяные качалки в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 08:00
Нефтяное эмбарго и ценовой потолок: что это значит для России и Европы
"За все это время санкции должны были поставить российскую экономику на колени... Пока что эти планы поставили в рецессию совсем другую часть мира, прежде всего Европу. Что же, продолжаем мазохизм", — отметил другой.
"Это эмбарго просто накажет Европу, только и всего. Все подорожает. Очередная большая глупость", — поделился мнением пользователь.
"Абсурдная и контрпродуктивная мера, как и большая часть решений Брюсселя, вернется бумерангом и ударит по ЕС. Это суицид Европы", — заключили читатели.
На прошлой неделе Евросоюз, а вслед за ним "Большая семерка" и Австралия согласовали лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня наряду с нефтяным эмбарго, которое ЕС утвердил еще летом. Эти санкции касаются поставок по морю, но на трубопроводную нефть не распространяются. Для нефтепродуктов аналогичные ограничения начнут действовать с 5 февраля.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что в случае введения потолка цен Россия не будет поставлять за рубеж ничего в ущерб собственным интересам. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва уже готовит ответ на действия Запада.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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Эксперт посчитал, сколько тонн российской нефти исключат из потолка цен
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЕвропаБрюссельЕвросоюзСанкции в отношении РоссииРоссияВ миреЭкономикаВладимир ПутинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)США
 
 
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