https://ria.ru/20221205/neft-1836406797.html

Эксперт посчитал, сколько тонн российской нефти исключат из потолка цен

Эксперт посчитал, сколько тонн российской нефти исключат из потолка цен - РИА Новости, 05.12.2022

Эксперт посчитал, сколько тонн российской нефти исключат из потолка цен

Ценовые ограничения на импорт российской нефти в 2023 году не затронут порядка 24 миллионов тонн сырья, посчитал для РИА Новости заместитель руководителя... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T14:09

2022-12-05T14:09

2022-12-05T14:09

экономика

цены на нефть

сергей колобанов

япония

европа

болгария

евросоюз

сахалин-2

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Ценовые ограничения на импорт российской нефти в 2023 году не затронут порядка 24 миллионов тонн сырья, посчитал для РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов."На 2023 год под исключения попадает порядка 20 миллионов на Европу по трубе (трубопроводу "Дружба - ред.) плюс морские поставки Болгарии и 4 миллиона тонн на Японию. Причем 20 миллионов тонн на Европу - это не максимально возможный объем поставок, а наши оценки по "политическому" спросу на российское сырье", - сказал эксперт.По оценкам Колобанова на основе данных ФТС, в Европу в 2019 году экспортировалось 140 миллионов тонн нефти, в Японию - 6,4 миллиона тонн. В 2020 году - 120 миллионов тонн в Европу и 5,9 миллиона тонн в Японию, в 2021 году - 111 миллионов и 4,5 миллиона тонн соответственно. При этом, по собственным подсчетам эксперта, по итогам 2022 года поставки российской нефти в Европу могут составить менее 100 миллионов тонн, а в Японию - менее 2 миллионов.По мнению другого аналитика, директора научного центра "Ансельм" Максима Канищева, поставки по морю в Болгарию и по трубопроводам в Венгрию, Словакию и Чехию, которые получили исключения из запрета ЕС на импорт, могут прекратиться по инициативе России. То же самое касается и проекта "Сахалин-2", с которого пока можно осуществлять поставки в Японию без ограничения цены."Задача Москвы сейчас - соблюсти баланс между своими обещаниями прекратить поставки нефти в страны, которые участвуют в ограничении цен, и сохранением доходов бюджета. Грань тонкая - если следовать духу заявлений РФ, то все страны, поддержавшие ограничения, больше не получат российской нефти, безотносительно способа получения этой нефти - морской или трубопроводный", - сказал Канищев, отметив, что эти объемы вряд ли важны для экономики России, поэтому их сохранение - политический вопрос.Страны "большой семерки", ЕС и Австралия с понедельника, 5 декабря, вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Ранее сообщалось, что страны ЕС будут регулярно пересматривать лимит, его изменение потребует единогласного решения всех членов союза. Потолок цен вводится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами.При этом из ограничения предельной цены временно, до 30 сентября 2023 года, исключаются поставки нефти с проекта "Сахалин-2", если они осуществляются в Японию. Также, согласно генеральной лицензии минфина США, разъясняющей механизм ценового потолка, американским лицам разрешается проводить финансовые операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию, а также ряд не имеющих выхода к морю стран Евросоюза. Кроме того, поставки по нефтепроводу "Дружба" не попадают ни под какие ограничения - ни по пределу стоимости, ни по эмбарго.

https://ria.ru/20221205/neft-1836392115.html

https://ria.ru/20221205/sanktsii-1836355805.html

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экономика, цены на нефть, сергей колобанов, япония, европа, болгария, евросоюз, сахалин-2, федеральная таможенная служба (фтс россии), санкции в отношении россии