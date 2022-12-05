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Не все страны переживут введение потолка цен на нефть, считает Медведев
Не все страны переживут введение потолка цен на нефть, считает Медведев - РИА Новости, 05.12.2022
Не все страны переживут введение потолка цен на нефть, считает Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале введение потолка цен на российскую нефть. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:33
2022-12-05T13:33
2022-12-05T14:10
экономика
цены на нефть
дмитрий медведев
россия
санкции
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале введение потолка цен на российскую нефть.По его мнению, не все страны Запада смогут пережить последствия своего решения."Эти действия наших "друзей" напоминают мне толпу подгулявших бюргеров, которые, обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду. Типа хотим охладиться", — написал Медведев.По его словам, часть бюргеров быстро протрезвеет и выскочит из воды, часть научится плавать, но плохо, потому что в проруби трудно учиться, а часть — утонет."И их будут хоронить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом. Ну что ж, туда им и дорога! Что русскому хорошо, то немцу смерть", — добавил зампред Совбеза.Он отметил, что попытки регулировать цены в угоду политической конъюнктуре всегда заканчиваются исчезновением товара или ростом цен на него. Так будет и с нефтью, уверен Медведев. По его прогнозу, с ценами на нее будет происходить невообразимое.На прошлой неделе Евросоюз, а вслед за ним "Большая семерка" и Австралия согласовали лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня, наряду с нефтяным эмбарго, которое ЕС утвердил еще летом. Эти санкции касаются поставок по морю, но на трубопроводную нефть не распространяются. Для нефтепродуктов аналогичные ограничения начнут действовать с 5 февраля.Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что в случае введения потолка цен Россия не будет поставлять за рубеж ничего в ущерб собственным интересам. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, потолков цен Москва признавать не будет и уже готовит ответ на действия Запада.
https://ria.ru/20221205/embargo-1835993283.html
https://ria.ru/20221205/potolok-1836381421.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, дмитрий медведев, россия, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Цены на нефть, Дмитрий Медведев, Россия, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
13:33 05.12.2022 (обновлено: 14:10 05.12.2022)
Не все страны переживут введение потолка цен на нефть, считает Медведев
Медведев: часть стран "утонет" после введения потолка цен на нефть и его последствий
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале
введение потолка цен на российскую нефть.
По его мнению, не все страны Запада смогут пережить последствия своего решения.
"Эти действия наших "друзей" напоминают мне толпу подгулявших бюргеров, которые, обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду. Типа хотим охладиться", — написал Медведев.
По его словам, часть бюргеров быстро протрезвеет и выскочит из воды, часть научится плавать, но плохо, потому что в проруби трудно учиться, а часть — утонет.
"И их будут хоронить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом. Ну что ж, туда им и дорога! Что русскому хорошо, то немцу смерть", — добавил зампред Совбеза.
Он отметил, что попытки регулировать цены в угоду политической конъюнктуре всегда заканчиваются исчезновением товара или ростом цен на него. Так будет и с нефтью, уверен Медведев. По его прогнозу, с ценами на нее будет происходить невообразимое.
"Одно ясно — хорошего для потребителя не будет, это точно. Так что пусть запасаются шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками. Все еще впереди, зима только началась", — заключил зампред Совбеза.
На прошлой неделе Евросоюз, а вслед за ним "Большая семерка" и Австралия согласовали лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня, наряду с нефтяным эмбарго, которое ЕС утвердил еще летом. Эти санкции касаются поставок по морю, но на трубопроводную нефть не распространяются. Для нефтепродуктов аналогичные ограничения начнут действовать с 5 февраля.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что в случае введения потолка цен Россия не будет поставлять за рубеж ничего в ущерб собственным интересам. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, потолков цен Москва признавать не будет и уже готовит ответ на действия Запада.