https://ria.ru/20221205/neft-1836392115.html

Не все страны переживут введение потолка цен на нефть, считает Медведев

Не все страны переживут введение потолка цен на нефть, считает Медведев - РИА Новости, 05.12.2022

Не все страны переживут введение потолка цен на нефть, считает Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале введение потолка цен на российскую нефть. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T13:33

2022-12-05T13:33

2022-12-05T14:10

экономика

цены на нефть

дмитрий медведев

россия

санкции

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале введение потолка цен на российскую нефть.По его мнению, не все страны Запада смогут пережить последствия своего решения."Эти действия наших "друзей" напоминают мне толпу подгулявших бюргеров, которые, обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду. Типа хотим охладиться", — написал Медведев.По его словам, часть бюргеров быстро протрезвеет и выскочит из воды, часть научится плавать, но плохо, потому что в проруби трудно учиться, а часть — утонет."И их будут хоронить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом. Ну что ж, туда им и дорога! Что русскому хорошо, то немцу смерть", — добавил зампред Совбеза.Он отметил, что попытки регулировать цены в угоду политической конъюнктуре всегда заканчиваются исчезновением товара или ростом цен на него. Так будет и с нефтью, уверен Медведев. По его прогнозу, с ценами на нее будет происходить невообразимое.На прошлой неделе Евросоюз, а вслед за ним "Большая семерка" и Австралия согласовали лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня, наряду с нефтяным эмбарго, которое ЕС утвердил еще летом. Эти санкции касаются поставок по морю, но на трубопроводную нефть не распространяются. Для нефтепродуктов аналогичные ограничения начнут действовать с 5 февраля.Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что в случае введения потолка цен Россия не будет поставлять за рубеж ничего в ущерб собственным интересам. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, потолков цен Москва признавать не будет и уже готовит ответ на действия Запада.

https://ria.ru/20221205/embargo-1835993283.html

https://ria.ru/20221205/potolok-1836381421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, дмитрий медведев, россия, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции