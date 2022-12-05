https://ria.ru/20221205/neft-1836384775.html

Песков: стоимость российской нефти после введения потолка цены изменится

Песков: стоимость российской нефти после введения потолка цены изменится - РИА Новости, 05.12.2022

Песков: стоимость российской нефти после введения потолка цены изменится

Стоимость российской нефти после введения Западом "потолка" цены изменится, это был шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков, заявил... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T13:10

2022-12-05T13:10

2022-12-05T13:10

россия

сша

экономика

цены на нефть

александр новак

австралия

санкции в отношении россии

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Стоимость российской нефти после введения Западом "потолка" цены изменится, это был шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Изменится. Очевидным и неоспоримым является одно: принятие этих решений - это шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков", - сказал он отвечая на вопрос, стоит ли европейцам и миру готовиться к повышению цен, так как США убеждает союзников, что ничего не изменится.Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступают в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221205/neft-1836338304.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, экономика, цены на нефть, александр новак, австралия, санкции в отношении россии, дмитрий песков