Рейтинг@Mail.ru
Песков: стоимость российской нефти после введения потолка цены изменится - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221205/neft-1836384775.html
Песков: стоимость российской нефти после введения потолка цены изменится
Песков: стоимость российской нефти после введения потолка цены изменится - РИА Новости, 05.12.2022
Песков: стоимость российской нефти после введения потолка цены изменится
Стоимость российской нефти после введения Западом "потолка" цены изменится, это был шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков, заявил... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:10
2022-12-05T13:10
россия
сша
экономика
цены на нефть
александр новак
австралия
санкции в отношении россии
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836105961_0:350:3017:2047_1920x0_80_0_0_e625b052a3bbee26cca86a33faeabb0d.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Стоимость российской нефти после введения Западом "потолка" цены изменится, это был шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Изменится. Очевидным и неоспоримым является одно: принятие этих решений - это шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков", - сказал он отвечая на вопрос, стоит ли европейцам и миру готовиться к повышению цен, так как США убеждает союзников, что ничего не изменится.Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступают в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
https://ria.ru/20221205/neft-1836338304.html
россия
сша
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836105961_0:259:2384:2047_1920x0_80_0_0_1f0c0a93c3efa54989b537e71dd9c994.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, экономика, цены на нефть, александр новак, австралия, санкции в отношении россии, дмитрий песков
Россия, США, Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Австралия, Санкции в отношении России, Дмитрий Песков
13:10 05.12.2022
 
Песков: стоимость российской нефти после введения потолка цены изменится

Песков: введение потолка цены на нефть было шагом в сторону дестабилизации рынков

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Стоимость российской нефти после введения Западом "потолка" цены изменится, это был шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Изменится. Очевидным и неоспоримым является одно: принятие этих решений - это шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков", - сказал он отвечая на вопрос, стоит ли европейцам и миру готовиться к повышению цен, так как США убеждает союзников, что ничего не изменится.
Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступают в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 10:40Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В Пекине ответили на вопрос о поддержке потолка цен на российскую нефть
 
РоссияСШАЭкономикаЦены на нефтьАлександр НовакАвстралияСанкции в отношении РоссииДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала