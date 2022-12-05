https://ria.ru/20221205/neft-1836384775.html
Песков: стоимость российской нефти после введения потолка цены изменится
Песков: стоимость российской нефти после введения потолка цены изменится - РИА Новости, 05.12.2022
Песков: стоимость российской нефти после введения потолка цены изменится
Стоимость российской нефти после введения Западом "потолка" цены изменится, это был шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков, заявил... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:10
2022-12-05T13:10
2022-12-05T13:10
россия
сша
экономика
цены на нефть
александр новак
австралия
санкции в отношении россии
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Стоимость российской нефти после введения Западом "потолка" цены изменится, это был шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Изменится. Очевидным и неоспоримым является одно: принятие этих решений - это шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков", - сказал он отвечая на вопрос, стоит ли европейцам и миру готовиться к повышению цен, так как США убеждает союзников, что ничего не изменится.Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступают в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
https://ria.ru/20221205/neft-1836338304.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, экономика, цены на нефть, александр новак, австралия, санкции в отношении россии, дмитрий песков
Россия, США, Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Австралия, Санкции в отношении России, Дмитрий Песков
Песков: стоимость российской нефти после введения потолка цены изменится
Песков: введение потолка цены на нефть было шагом в сторону дестабилизации рынков