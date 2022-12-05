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ОПЕК+ может устранить эффект от потолка цен на нефть для России, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2022
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ОПЕК+ может устранить эффект от потолка цен на нефть для России, пишут СМИ
ОПЕК+ может устранить эффект от потолка цен на нефть для России, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2022
ОПЕК+ может устранить эффект от потолка цен на нефть для России, пишут СМИ
Альянс ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией может прийти к консенсусу по умеренному сокращению добычи для поддержания стабильности мировых цен на... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T07:06
2022-12-05T07:06
экономика
цены на нефть
александр новак
россия
саудовская аравия
москва
опек
евросоюз
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ПЕКИН, 5 дек – РИА Новости. Альянс ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией может прийти к консенсусу по умеренному сокращению добычи для поддержания стабильности мировых цен на нефть, и тогда потолок цен на российскую нефть не даст желаемого эффекта, оставшись просто дипломатической пропагандой, пишет китайское государственное издание Global Times.Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступают в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны Большой семерки, Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.По словам экспертов, введение потолка цен на сырую нефть является частью санкций, направленных на сокращение доходов России от энергоносителей, чтобы сделать российскую экономику и нынешнюю военную операцию неустойчивыми.Младший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (CASS) Чжан Хун считает, что Россия обязательно предпримет решительные контрмеры на дипломатическом уровне, поскольку Москва не хочет терять возможность определять цены экспортируемых энергоносителей, так как контроль над ценообразованием является одним из основных составляющих экономического суверенитета."Влияние ограничений цены на прямую торговлю нефтью между Россией и ЕС практически ничтожно. Это связано с тем, что прямая торговля между двумя сторонами почти приостановлена, а Запад в основном нацелен на то, чтобы повлиять на экспорт российской нефти и переговоры о ценах с третьими сторонами", - указал Чжан Хун.Эксперт также подчеркнул, что, "если цена еще больше упадет до 30 долларов, ранее запрашиваемых некоторыми странами региона, то Россия может сократить добычу, что приведет к росту мировых цен на нефть".В то же время опрошенные газетой эксперты спрогнозировали и другую возможность: альянс ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией может прийти к консенсусу по умеренному сокращению добычи для поддержания стабильности мировых цен на нефть.И по мнению Чжан Хуна, это "напрямую приведет к тому, что соглашение Запада об ограничении цен не даст желаемого эффекта, и будет просто дипломатической пропагандой".Традиционно Россия была основным поставщиком нефти в Европу, покрывала около 20% потребности Европы в сырье. Но в ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти.Альянс ОПЕК+ 4 декабря провел свою встречу в преддверии вступления в силу ограничений. Было решено сохранить текущие квоты на добычу нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
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экономика, цены на нефть, александр новак, россия, саудовская аравия, москва, опек, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Россия, Саудовская Аравия, Москва, ОПЕК, Евросоюз
07:06 05.12.2022
 
ОПЕК+ может устранить эффект от потолка цен на нефть для России, пишут СМИ

Global Times: потолок цен на нефть не даст желаемого эффекта, если ОПЕК+ снизит добычу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
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ПЕКИН, 5 дек – РИА Новости. Альянс ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией может прийти к консенсусу по умеренному сокращению добычи для поддержания стабильности мировых цен на нефть, и тогда потолок цен на российскую нефть не даст желаемого эффекта, оставшись просто дипломатической пропагандой, пишет китайское государственное издание Global Times.
Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступают в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны Большой семерки, Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.
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По словам экспертов, введение потолка цен на сырую нефть является частью санкций, направленных на сокращение доходов России от энергоносителей, чтобы сделать российскую экономику и нынешнюю военную операцию неустойчивыми.
Младший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (CASS) Чжан Хун считает, что Россия обязательно предпримет решительные контрмеры на дипломатическом уровне, поскольку Москва не хочет терять возможность определять цены экспортируемых энергоносителей, так как контроль над ценообразованием является одним из основных составляющих экономического суверенитета.
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В Японии рассказали о сохранении высоких цен на мировом рынке нефти
"Влияние ограничений цены на прямую торговлю нефтью между Россией и ЕС практически ничтожно. Это связано с тем, что прямая торговля между двумя сторонами почти приостановлена, а Запад в основном нацелен на то, чтобы повлиять на экспорт российской нефти и переговоры о ценах с третьими сторонами", - указал Чжан Хун.
Эксперт также подчеркнул, что, "если цена еще больше упадет до 30 долларов, ранее запрашиваемых некоторыми странами региона, то Россия может сократить добычу, что приведет к росту мировых цен на нефть".
В то же время опрошенные газетой эксперты спрогнозировали и другую возможность: альянс ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией может прийти к консенсусу по умеренному сокращению добычи для поддержания стабильности мировых цен на нефть.
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Эксперт: потолок цен на российскую нефть плохо отразится на Украине
И по мнению Чжан Хуна, это "напрямую приведет к тому, что соглашение Запада об ограничении цен не даст желаемого эффекта, и будет просто дипломатической пропагандой".
Традиционно Россия была основным поставщиком нефти в Европу, покрывала около 20% потребности Европы в сырье. Но в ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти.
Альянс ОПЕК+ 4 декабря провел свою встречу в преддверии вступления в силу ограничений. Было решено сохранить текущие квоты на добычу нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
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ЭкономикаЦены на нефтьАлександр НовакРоссияСаудовская АравияМоскваОПЕКЕвросоюз
 
 
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