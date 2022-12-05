https://ria.ru/20221205/neft-1836304846.html

В Японии рассказали о сохранении высоких цен на мировом рынке нефти

В Японии рассказали о сохранении высоких цен на мировом рынке нефти - РИА Новости, 05.12.2022

В Японии рассказали о сохранении высоких цен на мировом рынке нефти

Есть риск остановки цен на высоком уровне на мировом рынке нефти, сказал генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T06:13

2022-12-05T06:13

2022-12-05T06:13

экономика

цены на нефть

хирокадзу мацуно

япония

токио

саудовская аравия

опек

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ТОКИО, 5 дек – РИА Новости. Есть риск остановки цен на высоком уровне на мировом рынке нефти, сказал генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в Токио в связи с решением ОПЕК+ о сохранении сокращения добычи нефти."На заседании вчера ОПЕК+ было принято решение о сохранении уровня сокращения добычи нефти на 2 миллиона баррелей в день. Что касается производства российской нефти, увеличивается непрозрачность (непрогнозируемость) соответствия спроса и предложения и есть вероятность, что цены остановятся на высоком уровне. Правительство по-прежнему внимательно и с напряжением следит за движениями на международном энергетическом рынке и за тем, какое влияние они оказывают на японскую экономику, а также укрепляет взаимодействие с международными энергетическими организациями и с основными странами-потребителями, и считает важным диалог со странами производителями, такими как Саудовская Аравия и Арабские эмираты, и странами-потребителями и прилагает усилия для создания стабильности на международном рынке сырой нефти за счет увеличения добычи и инвестиций в производственные мощности" - сказал Мацуно.Альянс ОПЕК+ согласовал сохранение текущих параметров сделки, продолжит сокращать добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года, потому и решил вновь сократить добычу.

https://ria.ru/20221205/embargo-1836295484.html

https://ria.ru/20221204/novak-1836230592.html

япония

токио

саудовская аравия

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экономика, цены на нефть, хирокадзу мацуно, япония, токио, саудовская аравия, опек