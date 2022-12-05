Рейтинг@Mail.ru
В Японии рассказали о сохранении высоких цен на мировом рынке нефти - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221205/neft-1836304846.html
В Японии рассказали о сохранении высоких цен на мировом рынке нефти
В Японии рассказали о сохранении высоких цен на мировом рынке нефти - РИА Новости, 05.12.2022
В Японии рассказали о сохранении высоких цен на мировом рынке нефти
Есть риск остановки цен на высоком уровне на мировом рынке нефти, сказал генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T06:13
2022-12-05T06:13
экономика
цены на нефть
хирокадзу мацуно
япония
токио
саудовская аравия
опек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822156705_0:363:2996:2048_1920x0_80_0_0_45be9468ade01bec01eee35349c7f53f.jpg
ТОКИО, 5 дек – РИА Новости. Есть риск остановки цен на высоком уровне на мировом рынке нефти, сказал генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в Токио в связи с решением ОПЕК+ о сохранении сокращения добычи нефти."На заседании вчера ОПЕК+ было принято решение о сохранении уровня сокращения добычи нефти на 2 миллиона баррелей в день. Что касается производства российской нефти, увеличивается непрозрачность (непрогнозируемость) соответствия спроса и предложения и есть вероятность, что цены остановятся на высоком уровне. Правительство по-прежнему внимательно и с напряжением следит за движениями на международном энергетическом рынке и за тем, какое влияние они оказывают на японскую экономику, а также укрепляет взаимодействие с международными энергетическими организациями и с основными странами-потребителями, и считает важным диалог со странами производителями, такими как Саудовская Аравия и Арабские эмираты, и странами-потребителями и прилагает усилия для создания стабильности на международном рынке сырой нефти за счет увеличения добычи и инвестиций в производственные мощности" - сказал Мацуно.Альянс ОПЕК+ согласовал сохранение текущих параметров сделки, продолжит сокращать добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года, потому и решил вновь сократить добычу.
https://ria.ru/20221205/embargo-1836295484.html
https://ria.ru/20221204/novak-1836230592.html
япония
токио
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822156705_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_b5479e22ad9376b67a26022fe16ccb8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, хирокадзу мацуно, япония, токио, саудовская аравия, опек
Экономика, Цены на нефть, Хирокадзу Мацуно, Япония, Токио, Саудовская Аравия, ОПЕК
06:13 05.12.2022
 
В Японии рассказали о сохранении высоких цен на мировом рынке нефти

Правительство Японии: есть риск остановки мировых цен на нефть на высоком уровне

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяные качалки компании "Татнефть"
Нефтяные качалки компании Татнефть - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяные качалки компании "Татнефть". Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 5 дек – РИА Новости. Есть риск остановки цен на высоком уровне на мировом рынке нефти, сказал генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в Токио в связи с решением ОПЕК+ о сохранении сокращения добычи нефти.
"На заседании вчера ОПЕК+ было принято решение о сохранении уровня сокращения добычи нефти на 2 миллиона баррелей в день. Что касается производства российской нефти, увеличивается непрозрачность (непрогнозируемость) соответствия спроса и предложения и есть вероятность, что цены остановятся на высоком уровне. Правительство по-прежнему внимательно и с напряжением следит за движениями на международном энергетическом рынке и за тем, какое влияние они оказывают на японскую экономику, а также укрепляет взаимодействие с международными энергетическими организациями и с основными странами-потребителями, и считает важным диалог со странами производителями, такими как Саудовская Аравия и Арабские эмираты, и странами-потребителями и прилагает усилия для создания стабильности на международном рынке сырой нефти за счет увеличения добычи и инвестиций в производственные мощности" - сказал Мацуно.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
00:29
Вступает в силу ограничение цен на российскую нефть
Альянс ОПЕК+ согласовал сохранение текущих параметров сделки, продолжит сокращать добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.
Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года, потому и решил вновь сократить добычу.
Нерыночный, неэффективный инструмент — Новак о механизме ограничения цен на российскую нефть
Вчера, 16:09
Россия разработает механизм запрета торговли при потолке цен на нефть
 
ЭкономикаЦены на нефтьХирокадзу МацуноЯпонияТокиоСаудовская АравияОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала