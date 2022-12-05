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На Украине началась национализация "Альфа-банка" - РИА Новости, 05.12.2022
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На Украине началась национализация "Альфа-банка"
На Украине началась национализация "Альфа-банка" - РИА Новости, 05.12.2022
На Украине началась национализация "Альфа-банка"
Киев приступил к национализации "Альфа-банка", сообщил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T01:21
2022-12-05T03:36
экономика
владимир зеленский
михаил подоляк
михаил фридман
украина
альфа-банк
приватбанк
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Киев приступил к национализации "Альфа-банка", сообщил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.По его словам, этот процесс пройдет проще, чем в свое время национализация Приватбанка. Подоляк объяснил это численностью физлиц с вкладами в "Альфа-банке".Кроме того, советник главы администрации президента Украины, заявил, что национализация идет "в соответствии с законом". При этом панических настроений, в том числе у вкладчиков, нет, считает Подоляк.В октябре Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий процедуру национализации системообразующих банков во время военного положения на территории Украины. В числе таковых фигурировал и АО "Альфа-Банк" Украина.По информации о структуре АО на сайте "Сенс Банка", доли через холдинговые компании ABH Holdings S.A. и ABH Ukraine Limited принадлежат российским бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Однако в октябре Нацбанк Украины запретил Косогову владеть долей в капитале украинского "Альфа-банка".В конце 2016 года Киев национализировал Приватбанк — крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был бизнесмен Игорь Коломойский. Минфин стал владельцем ста процентов акций этой организации. Украинские власти провели национализацию, утверждая, что бывшее руководство вывело крупные суммы под предлогом кредитов компаниям, связанным с Приватбанком.
https://ria.ru/20221128/ukraina-1834738461.html
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экономика, владимир зеленский, михаил подоляк, михаил фридман, украина, альфа-банк, приватбанк, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Михаил Фридман, Украина, Альфа-банк, ПриватБанк, Министерство финансов РФ (Минфин России)
01:21 05.12.2022 (обновлено: 03:36 05.12.2022)
 
На Украине началась национализация "Альфа-банка"

Михаил Подоляк: украинские власти начали процедуру национализации "Альфа-банка"

© Фото : Пресс-служба Альфа-БанкаЛоготип банка "Альфа-банк"
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Фото : Пресс-служба Альфа-Банка
Логотип банка "Альфа-банк". Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Киев приступил к национализации "Альфа-банка", сообщил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

"Альфа-банк уже прошел ребрендинг, это "Сенс Банк" сегодня. Уже идут процедуры по национализации как таковой", — уточнил Подоляк.

По его словам, этот процесс пройдет проще, чем в свое время национализация Приватбанка. Подоляк объяснил это численностью физлиц с вкладами в "Альфа-банке".
Кроме того, советник главы администрации президента Украины, заявил, что национализация идет "в соответствии с законом". При этом панических настроений, в том числе у вкладчиков, нет, считает Подоляк.
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В октябре Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий процедуру национализации системообразующих банков во время военного положения на территории Украины. В числе таковых фигурировал и АО "Альфа-Банк" Украина.
По информации о структуре АО на сайте "Сенс Банка", доли через холдинговые компании ABH Holdings S.A. и ABH Ukraine Limited принадлежат российским бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Однако в октябре Нацбанк Украины запретил Косогову владеть долей в капитале украинского "Альфа-банка".
В конце 2016 года Киев национализировал Приватбанк — крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был бизнесмен Игорь Коломойский. Минфин стал владельцем ста процентов акций этой организации. Украинские власти провели национализацию, утверждая, что бывшее руководство вывело крупные суммы под предлогом кредитов компаниям, связанным с Приватбанком.
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