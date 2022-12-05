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Глава Минобороны Финляндии обсудит в Анкаре вступление в НАТО
Глава Минобороны Финляндии обсудит в Анкаре вступление в НАТО - РИА Новости, 05.12.2022
Глава Минобороны Финляндии обсудит в Анкаре вступление в НАТО
Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен 7-8 декабря обсудит в Анкаре процесс вступления страны в Североатлантический альянс, сообщает финское минобороны. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T17:56
2022-12-05T17:56
2022-12-05T17:56
в мире
антти кайкконен
хулуси акар
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 5 дек — РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен 7-8 декабря обсудит в Анкаре процесс вступления страны в Североатлантический альянс, сообщает финское минобороны."Министр обороны Антти Кайкконен посетит с рабочим визитом Анкару 7-8 декабря 2022 года по приглашению министра обороны Турции Хулуси Акара", - говорится в сообщении.Министры обороны обсудят процесс вступления Финляндии в НАТО, общую ситуацию с безопасностью и оборонное сотрудничество между странами, уточняет ведомство. Министр обороны Кайкконен также возложит венок к мавзолею Ататюрка, сообщили в финском минобороны.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
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в мире, антти кайкконен, хулуси акар, финляндия, анкара (провинция), турция, нато
В мире, Антти Кайкконен, Хулуси Акар, Финляндия, Анкара (провинция), Турция, НАТО
Глава Минобороны Финляндии обсудит в Анкаре вступление в НАТО
Глава Минобороны Финляндии Кайкконен 7-8 декабря обсудит в Анкаре вступление в НАТО