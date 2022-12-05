Шольц призвал НАТО не вести к прямой конфронтации с Россией
Шольц считает, что действия НАТО не должны привести к прямой конфронтации с Россией
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 5 дек - РИА Новости. Действия НАТО не должны привести к прямой конфронтации с Россией, но Альянс должен обеспечить надежное сдерживание страны, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для издания Foreign Affairs.
"Действия НАТО не должны привести к прямой конфронтации с Россией, но Альянс должен обеспечить надежное сдерживание дальнейшей российской агрессии", - считает Шольц. Он добавил, что с этой целью Германия значительно увеличила свое присутствие на восточном фланге НАТО, усилив смешанную оперативную группу НАТО под руководством Германии в Литве и развернув в этом регионе батальон для защиты.
"Германия также предоставляет войска для боевых групп НАТО в Словакии, а немецкие ВВС помогают контролировать и охранять воздушное пространство над Эстонией и Польшей. ВМС Германии, в свою очередь, участвуют в деятельности НАТО по сдерживанию и обороне в Балтийском море. Германия также внесет свой вклад бронетанковой дивизией, а также обширными силами ВВС и ВМС (все они в состоянии повышенной боевой готовности) в новую модель сил НАТО, которая призвана улучшить способность Альянса быстро реагировать на все кризисные ситуации", - пояснил канцлер.
По его словам, Германия "сохраняет свою приверженность соглашениям НАТО о совместном использовании ядерного оружия, в том числе путем закупки истребителей F-35 с возможностью двойного назначения". Он также добавил, что Запад будет выполнять "обещание НАТО о том, что нападение на одного союзника является нападением на весь Альянс".
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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