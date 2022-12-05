https://ria.ru/20221205/nato-1836394362.html

Шольц призвал НАТО не вести к прямой конфронтации с Россией

Шольц призвал НАТО не вести к прямой конфронтации с Россией - РИА Новости, 05.12.2022

Шольц призвал НАТО не вести к прямой конфронтации с Россией

Действия НАТО не должны привести к прямой конфронтации с Россией, но Альянс должен обеспечить надежное сдерживание страны, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T13:39

2022-12-05T13:39

2022-12-05T13:39

в мире

олаф шольц

германия

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827247026_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_0c6b5844c8a8fd242e84fe6e225abe31.jpg

БЕРЛИН, 5 дек - РИА Новости. Действия НАТО не должны привести к прямой конфронтации с Россией, но Альянс должен обеспечить надежное сдерживание страны, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для издания Foreign Affairs."Действия НАТО не должны привести к прямой конфронтации с Россией, но Альянс должен обеспечить надежное сдерживание дальнейшей российской агрессии", - считает Шольц. Он добавил, что с этой целью Германия значительно увеличила свое присутствие на восточном фланге НАТО, усилив смешанную оперативную группу НАТО под руководством Германии в Литве и развернув в этом регионе батальон для защиты."Германия также предоставляет войска для боевых групп НАТО в Словакии, а немецкие ВВС помогают контролировать и охранять воздушное пространство над Эстонией и Польшей. ВМС Германии, в свою очередь, участвуют в деятельности НАТО по сдерживанию и обороне в Балтийском море. Германия также внесет свой вклад бронетанковой дивизией, а также обширными силами ВВС и ВМС (все они в состоянии повышенной боевой готовности) в новую модель сил НАТО, которая призвана улучшить способность Альянса быстро реагировать на все кризисные ситуации", - пояснил канцлер.По его словам, Германия "сохраняет свою приверженность соглашениям НАТО о совместном использовании ядерного оружия, в том числе путем закупки истребителей F-35 с возможностью двойного назначения". Он также добавил, что Запад будет выполнять "обещание НАТО о том, что нападение на одного союзника является нападением на весь Альянс".Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

https://ria.ru/20221123/nato-1833647322.html

https://ria.ru/20221129/nato-1834988648.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, олаф шольц, германия, нато, россия