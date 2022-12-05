Рейтинг@Mail.ru
Шольц призвал НАТО не вести к прямой конфронтации с Россией - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221205/nato-1836394362.html
Шольц призвал НАТО не вести к прямой конфронтации с Россией
Шольц призвал НАТО не вести к прямой конфронтации с Россией - РИА Новости, 05.12.2022
Шольц призвал НАТО не вести к прямой конфронтации с Россией
Действия НАТО не должны привести к прямой конфронтации с Россией, но Альянс должен обеспечить надежное сдерживание страны, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:39
2022-12-05T13:39
в мире
олаф шольц
германия
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827247026_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_0c6b5844c8a8fd242e84fe6e225abe31.jpg
БЕРЛИН, 5 дек - РИА Новости. Действия НАТО не должны привести к прямой конфронтации с Россией, но Альянс должен обеспечить надежное сдерживание страны, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для издания Foreign Affairs."Действия НАТО не должны привести к прямой конфронтации с Россией, но Альянс должен обеспечить надежное сдерживание дальнейшей российской агрессии", - считает Шольц. Он добавил, что с этой целью Германия значительно увеличила свое присутствие на восточном фланге НАТО, усилив смешанную оперативную группу НАТО под руководством Германии в Литве и развернув в этом регионе батальон для защиты."Германия также предоставляет войска для боевых групп НАТО в Словакии, а немецкие ВВС помогают контролировать и охранять воздушное пространство над Эстонией и Польшей. ВМС Германии, в свою очередь, участвуют в деятельности НАТО по сдерживанию и обороне в Балтийском море. Германия также внесет свой вклад бронетанковой дивизией, а также обширными силами ВВС и ВМС (все они в состоянии повышенной боевой готовности) в новую модель сил НАТО, которая призвана улучшить способность Альянса быстро реагировать на все кризисные ситуации", - пояснил канцлер.По его словам, Германия "сохраняет свою приверженность соглашениям НАТО о совместном использовании ядерного оружия, в том числе путем закупки истребителей F-35 с возможностью двойного назначения". Он также добавил, что Запад будет выполнять "обещание НАТО о том, что нападение на одного союзника является нападением на весь Альянс".Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
https://ria.ru/20221123/nato-1833647322.html
https://ria.ru/20221129/nato-1834988648.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827247026_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b569e78766f5e14735f512071892baf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олаф шольц, германия, нато, россия
В мире, Олаф Шольц, Германия, НАТО, Россия
13:39 05.12.2022
 
Шольц призвал НАТО не вести к прямой конфронтации с Россией

Шольц считает, что действия НАТО не должны привести к прямой конфронтации с Россией

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 5 дек - РИА Новости. Действия НАТО не должны привести к прямой конфронтации с Россией, но Альянс должен обеспечить надежное сдерживание страны, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для издания Foreign Affairs.
"Действия НАТО не должны привести к прямой конфронтации с Россией, но Альянс должен обеспечить надежное сдерживание дальнейшей российской агрессии", - считает Шольц. Он добавил, что с этой целью Германия значительно увеличила свое присутствие на восточном фланге НАТО, усилив смешанную оперативную группу НАТО под руководством Германии в Литве и развернув в этом регионе батальон для защиты.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 14:11Специальная военная операция на Украине
СМИ: США добились более умеренной позиции НАТО по России
"Германия также предоставляет войска для боевых групп НАТО в Словакии, а немецкие ВВС помогают контролировать и охранять воздушное пространство над Эстонией и Польшей. ВМС Германии, в свою очередь, участвуют в деятельности НАТО по сдерживанию и обороне в Балтийском море. Германия также внесет свой вклад бронетанковой дивизией, а также обширными силами ВВС и ВМС (все они в состоянии повышенной боевой готовности) в новую модель сил НАТО, которая призвана улучшить способность Альянса быстро реагировать на все кризисные ситуации", - пояснил канцлер.
По его словам, Германия "сохраняет свою приверженность соглашениям НАТО о совместном использовании ядерного оружия, в том числе путем закупки истребителей F-35 с возможностью двойного назначения". Он также добавил, что Запад будет выполнять "обещание НАТО о том, что нападение на одного союзника является нападением на весь Альянс".
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 12:54
Столтенберг заявил, что диалог НАТО с Россией не работает
 
В миреОлаф ШольцГерманияНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала