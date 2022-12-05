https://ria.ru/20221205/nato-1836370801.html

В Финляндии внесли в парламент законопроект о вступлении в НАТО

В Финляндии внесли в парламент законопроект о вступлении в НАТО - РИА Новости, 05.12.2022

В Финляндии внесли в парламент законопроект о вступлении в НАТО

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в Североатлантический альянс, сообщает финское внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T12:22

2022-12-05T12:22

2022-12-05T12:39

финляндия

нато

швеция

аландские острова

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796779387_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4b6b8b8c1058a478363ecb8f1df89f03.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 5 дек - РИА Новости. Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в Североатлантический альянс, сообщает финское внешнеполитическое ведомство."Правительство 5 декабря представило в парламент предложение правительства о вступлении в НАТО. По проекту презентации было получено около 1,6 тысячи мнений", - говорится в сообщении.Так, на основании этих мнений были дополнения в части, касающейся сотрудничества между правительством и президентом республики, роли парламента в рассмотрении и принятии решений по вопросам НАТО и международно-правовой статус Аландских островов, уточняется в сообщении.По закону парламент может обработать предложение правительства до его одобрения всеми государствами-членами, уточняет МИД. После обсуждения парламентом предложения правительства президент республики принимает решение о вступлении Финляндии в НАТО."Документ о присоединении Финляндии может быть передан на хранение правительству Соединенных Штатов, которое выступает в качестве депозитария, и Финляндия станет членом НАТО, когда все государства-члены НАТО ратифицируют протокол о присоединении", - добавляется в сообщении.Законопроект, подготовленный под руководством министерства иностранных дел, был обнародован для консультаций 3 ноября.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.

https://ria.ru/20221204/ukraina-1836206203.html

https://ria.ru/20221203/naraschivanie-1836050558.html

финляндия

швеция

аландские острова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

финляндия, нато, швеция, аландские острова, в мире