https://ria.ru/20221205/nato-1836370801.html
В Финляндии внесли в парламент законопроект о вступлении в НАТО
В Финляндии внесли в парламент законопроект о вступлении в НАТО - РИА Новости, 05.12.2022
В Финляндии внесли в парламент законопроект о вступлении в НАТО
Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в Североатлантический альянс, сообщает финское внешнеполитическое ведомство. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:22
2022-12-05T12:22
2022-12-05T12:39
финляндия
нато
швеция
аландские острова
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 5 дек - РИА Новости. Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в Североатлантический альянс, сообщает финское внешнеполитическое ведомство."Правительство 5 декабря представило в парламент предложение правительства о вступлении в НАТО. По проекту презентации было получено около 1,6 тысячи мнений", - говорится в сообщении.Так, на основании этих мнений были дополнения в части, касающейся сотрудничества между правительством и президентом республики, роли парламента в рассмотрении и принятии решений по вопросам НАТО и международно-правовой статус Аландских островов, уточняется в сообщении.По закону парламент может обработать предложение правительства до его одобрения всеми государствами-членами, уточняет МИД. После обсуждения парламентом предложения правительства президент республики принимает решение о вступлении Финляндии в НАТО."Документ о присоединении Финляндии может быть передан на хранение правительству Соединенных Штатов, которое выступает в качестве депозитария, и Финляндия станет членом НАТО, когда все государства-члены НАТО ратифицируют протокол о присоединении", - добавляется в сообщении.Законопроект, подготовленный под руководством министерства иностранных дел, был обнародован для консультаций 3 ноября.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
https://ria.ru/20221204/ukraina-1836206203.html
https://ria.ru/20221203/naraschivanie-1836050558.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, нато, швеция, аландские острова, в мире
Финляндия, НАТО, Швеция, Аландские острова, В мире
12:22 05.12.2022 (обновлено: 12:39 05.12.2022)
В Финляндии внесли в парламент законопроект о вступлении в НАТО
Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении страны в НАТО
ХЕЛЬСИНКИ, 5 дек - РИА Новости. Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в Североатлантический альянс, сообщает финское внешнеполитическое ведомство.
"Правительство 5 декабря представило в парламент предложение правительства о вступлении в НАТО
. По проекту презентации было получено около 1,6 тысячи мнений", - говорится в сообщении.
Так, на основании этих мнений были дополнения в части, касающейся сотрудничества между правительством и президентом республики, роли парламента в рассмотрении и принятии решений по вопросам НАТО и международно-правовой статус Аландских островов
, уточняется в сообщении.
По закону парламент может обработать предложение правительства до его одобрения всеми государствами-членами, уточняет МИД. После обсуждения парламентом предложения правительства президент республики принимает решение о вступлении Финляндии в НАТО.
"Документ о присоединении Финляндии может быть передан на хранение правительству Соединенных Штатов, которое выступает в качестве депозитария, и Финляндия станет членом НАТО, когда все государства-члены НАТО ратифицируют протокол о присоединении", - добавляется в сообщении.
Законопроект, подготовленный под руководством министерства иностранных дел, был обнародован для консультаций 3 ноября.
Финляндия и Швеция
на фоне российской специальной военной операции на Украине
18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия
и Турция
.