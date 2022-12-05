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Госдума рассмотрит проект о повышении МРОТ во втором чтении - РИА Новости, 05.12.2022
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Госдума рассмотрит проект о повышении МРОТ во втором чтении
Госдума рассмотрит проект о повышении МРОТ во втором чтении - РИА Новости, 05.12.2022
Госдума рассмотрит проект о повышении МРОТ во втором чтении
Госдума во вторник во втором чтении рассмотрит законопроект о повышении МРОТ до 16 242 рублей с 1 января 2023 года, сообщил первый зампредседателя Госдумы... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T17:55
2022-12-05T17:55
общество
александр жуков
госдума рф
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Госдума во вторник во втором чтении рассмотрит законопроект о повышении МРОТ до 16 242 рублей с 1 января 2023 года, сообщил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков."Важнейший законопроект, которым устанавливается МРОТ с 1 января 2023 года в сумме 16 242 рубля…Предусматривается рост на 6,3%", - сказал он журналистам.Ранее комитет Госдумы по соцполитике одобрил ко второму чтению правительственный законопроект об установлении в 2023 году МРОТ в размере 16 242 рубля.Так, отмечал кабмин, МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на 4%, и его соотношение к медианной заработной плате за 2021 год составит 45,9%.
https://realty.ria.ru/20221205/ndfl-1836485826.html
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общество, александр жуков, госдума рф
Общество, Александр Жуков, Госдума РФ
17:55 05.12.2022
 
Госдума рассмотрит проект о повышении МРОТ во втором чтении

Жуков: ГД во вторник рассмотрит проект о повышении МРОТ до 16 242 рублей во втором чтении

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Госдума во вторник во втором чтении рассмотрит законопроект о повышении МРОТ до 16 242 рублей с 1 января 2023 года, сообщил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков.
"Важнейший законопроект, которым устанавливается МРОТ с 1 января 2023 года в сумме 16 242 рубля…Предусматривается рост на 6,3%", - сказал он журналистам.
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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Ранее комитет Госдумы по соцполитике одобрил ко второму чтению правительственный законопроект об установлении в 2023 году МРОТ в размере 16 242 рубля.
Так, отмечал кабмин, МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на 4%, и его соотношение к медианной заработной плате за 2021 год составит 45,9%.
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ОбществоАлександр ЖуковГосдума РФ
 
 
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