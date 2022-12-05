https://ria.ru/20221205/mrot-1836487485.html

Госдума рассмотрит проект о повышении МРОТ во втором чтении

Госдума рассмотрит проект о повышении МРОТ во втором чтении - РИА Новости, 05.12.2022

Госдума рассмотрит проект о повышении МРОТ во втором чтении

Госдума во вторник во втором чтении рассмотрит законопроект о повышении МРОТ до 16 242 рублей с 1 января 2023 года, сообщил первый зампредседателя Госдумы... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T17:55

2022-12-05T17:55

2022-12-05T17:55

общество

александр жуков

госдума рф

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Госдума во вторник во втором чтении рассмотрит законопроект о повышении МРОТ до 16 242 рублей с 1 января 2023 года, сообщил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков."Важнейший законопроект, которым устанавливается МРОТ с 1 января 2023 года в сумме 16 242 рубля…Предусматривается рост на 6,3%", - сказал он журналистам.Ранее комитет Госдумы по соцполитике одобрил ко второму чтению правительственный законопроект об установлении в 2023 году МРОТ в размере 16 242 рубля.Так, отмечал кабмин, МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на 4%, и его соотношение к медианной заработной плате за 2021 год составит 45,9%.

https://realty.ria.ru/20221205/ndfl-1836485826.html

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общество, александр жуков, госдума рф