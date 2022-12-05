Путин поручил сократить сроки запуска железнодорожной части Крымского моста
Путин поручил подготовить железнодорожную часть Крымского моста к запуску в середине лета
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин слушает доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о ремонтных работах о восстановлении после теракта Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин слушает доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о ремонтных работах о восстановлении после теракта Крымскому мосту
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил сократить сроки запуска железнодорожной части по Крымскому мосту и завершить работу в середине лета.
"Надо сократить... Хорошо бы во время летнего сезона работала (дорога - ред.), хотя бы в середине сезона", - сказал Путин в ходе посещения Крымского моста.
Вице-премьер Марат Хуснуллин на месте доложил ему о ходе ремонтных работ. По его словам, сроки запуска "называют 1 сентября".
Путин, прогуливаясь по мосту, назвал его "очень красивым". "Произведение искусства", - сказал президент.
"Шедевр! Шедевр мирового уровня!", - отметил Хуснуллин.