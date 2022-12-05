Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил сократить сроки запуска железнодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221205/most-1836494918.html
Путин поручил сократить сроки запуска железнодорожной части Крымского моста
Путин поручил сократить сроки запуска железнодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 05.12.2022
Путин поручил сократить сроки запуска железнодорожной части Крымского моста
Президент России Владимир Путин поручил сократить сроки запуска железнодорожной части по Крымскому мосту и завершить работу в середине лета. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T18:24
2022-12-05T18:24
владимир путин
россия
крымский мост
марат хуснуллин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836489817_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_48317f5ff23b469e0a0020b2a214e1d5.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил сократить сроки запуска железнодорожной части по Крымскому мосту и завершить работу в середине лета.Вице-премьер Марат Хуснуллин на месте доложил ему о ходе ремонтных работ. По его словам, сроки запуска "называют 1 сентября".Путин, прогуливаясь по мосту, назвал его "очень красивым". "Произведение искусства", - сказал президент."Шедевр! Шедевр мирового уровня!", - отметил Хуснуллин.
https://ria.ru/20221205/putin-1836470754.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836489817_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ebf9dc2487752fea02ab80367944e26b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, крымский мост, марат хуснуллин, политика
Владимир Путин, Россия, Крымский мост, Марат Хуснуллин, Политика
18:24 05.12.2022
 
Путин поручил сократить сроки запуска железнодорожной части Крымского моста

Путин поручил подготовить железнодорожную часть Крымского моста к запуску в середине лета

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин слушает доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о ремонтных работах о восстановлении после теракта Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин слушает доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о ремонтных работах о восстановлении после теракта Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин слушает доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о ремонтных работах о восстановлении после теракта Крымскому мосту
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил сократить сроки запуска железнодорожной части по Крымскому мосту и завершить работу в середине лета.
"Надо сократить... Хорошо бы во время летнего сезона работала (дорога - ред.), хотя бы в середине сезона", - сказал Путин в ходе посещения Крымского моста.
Вице-премьер Марат Хуснуллин на месте доложил ему о ходе ремонтных работ. По его словам, сроки запуска "называют 1 сентября".
Путин, прогуливаясь по мосту, назвал его "очень красивым". "Произведение искусства", - сказал президент.
"Шедевр! Шедевр мирового уровня!", - отметил Хуснуллин.
Путин за рулем автомобиля проехал по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 17:11
Путин проехал по восстановленному после теракта Крымскому мосту
 
Владимир ПутинРоссияКрымский мостМарат ХуснуллинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала