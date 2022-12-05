https://ria.ru/20221205/most-1836494918.html

Путин поручил сократить сроки запуска железнодорожной части Крымского моста

Путин поручил сократить сроки запуска железнодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 05.12.2022

Путин поручил сократить сроки запуска железнодорожной части Крымского моста

Президент России Владимир Путин поручил сократить сроки запуска железнодорожной части по Крымскому мосту и завершить работу в середине лета. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T18:24

2022-12-05T18:24

2022-12-05T18:24

владимир путин

россия

крымский мост

марат хуснуллин

политика

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил сократить сроки запуска железнодорожной части по Крымскому мосту и завершить работу в середине лета.Вице-премьер Марат Хуснуллин на месте доложил ему о ходе ремонтных работ. По его словам, сроки запуска "называют 1 сентября".Путин, прогуливаясь по мосту, назвал его "очень красивым". "Произведение искусства", - сказал президент."Шедевр! Шедевр мирового уровня!", - отметил Хуснуллин.

https://ria.ru/20221205/putin-1836470754.html

россия

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, крымский мост, марат хуснуллин, политика