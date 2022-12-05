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Интерактивная карта пунктов по сбору гумпомощи в Москве появилась на mos.ru - РИА Новости, 05.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/moskva-1836389551.html
Интерактивная карта пунктов по сбору гумпомощи в Москве появилась на mos.ru
Интерактивная карта пунктов по сбору гумпомощи в Москве появилась на mos.ru - РИА Новости, 05.12.2022
Интерактивная карта пунктов по сбору гумпомощи в Москве появилась на mos.ru
Интерактивная карта с информацией о точках размещения пунктов сбора гуманитарной помощи "Москва помогает" в столице появилась на официальном сайте мэра и... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:27
2022-12-05T13:27
специальная военная операция на украине
общество
москва
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Интерактивная карта с информацией о точках размещения пунктов сбора гуманитарной помощи "Москва помогает" в столице появилась на официальном сайте мэра и правительства города."На mos.ru появилась интерактивная карта с информацией о точках размещения пунктов сбора гуманитарной помощи "Москва помогает". Они будут работать более чем на 70 площадках столицы. Все желающие могут передать новогодние подарки детям, живущим на новых территориях России, или участникам специальной военной операции", - говорится в сообщении.Отмечается, что пункты сбора уже работают в Парке Горького, парках "Сокольники", "Ходынское поле", "Фили", "Красная Пресня" и других. С 9 декабря 19 точек откроется на ярмарочных праздничных площадках зимнего фестиваля "Путешествие в Рождество". Еще шесть пунктов начнут работу на фестивале 23 декабря, также в этот день откроется пункт у арки главного входа на ВДНХ. Пункты открыты с 10.00 до 19.00. Акция завершится 8 января."Москвичи могут передать игрушки, книги, настольные игры, а также сладкие и творческие наборы для детей. Все подарки должны быть новыми, в упаковке и с бирками. Кроме того, в пунктах принимают носки, варежки, перчатки, термобелье, шапки, шарфы, подарочные мужские наборы, стельки, мужские средства личной гигиены для участников СВО", - говорится в сообщении.
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общество, москва
Специальная военная операция на Украине, Общество, Москва
13:27 05.12.2022
 
Интерактивная карта пунктов по сбору гумпомощи в Москве появилась на mos.ru

Интерактивная карта пунктов по сбору гуманитарной помощи в Москве появилась на mos.ru

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыПункт сбора гуманитарной помощи "Москва помогает"
Пункт сбора гуманитарной помощи Москва помогает - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Пункт сбора гуманитарной помощи "Москва помогает"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Интерактивная карта с информацией о точках размещения пунктов сбора гуманитарной помощи "Москва помогает" в столице появилась на официальном сайте мэра и правительства города.
"На mos.ru появилась интерактивная карта с информацией о точках размещения пунктов сбора гуманитарной помощи "Москва помогает". Они будут работать более чем на 70 площадках столицы. Все желающие могут передать новогодние подарки детям, живущим на новых территориях России, или участникам специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пункты сбора уже работают в Парке Горького, парках "Сокольники", "Ходынское поле", "Фили", "Красная Пресня" и других. С 9 декабря 19 точек откроется на ярмарочных праздничных площадках зимнего фестиваля "Путешествие в Рождество". Еще шесть пунктов начнут работу на фестивале 23 декабря, также в этот день откроется пункт у арки главного входа на ВДНХ. Пункты открыты с 10.00 до 19.00. Акция завершится 8 января.
"Москвичи могут передать игрушки, книги, настольные игры, а также сладкие и творческие наборы для детей. Все подарки должны быть новыми, в упаковке и с бирками. Кроме того, в пунктах принимают носки, варежки, перчатки, термобелье, шапки, шарфы, подарочные мужские наборы, стельки, мужские средства личной гигиены для участников СВО", - говорится в сообщении.
Гуманитарная помощь - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 13:26Специальная военная операция на Украине
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