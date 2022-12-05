https://ria.ru/20221205/moskva-1836389551.html

Интерактивная карта пунктов по сбору гумпомощи в Москве появилась на mos.ru

Интерактивная карта пунктов по сбору гумпомощи в Москве появилась на mos.ru - РИА Новости, 05.12.2022

Интерактивная карта пунктов по сбору гумпомощи в Москве появилась на mos.ru

Интерактивная карта с информацией о точках размещения пунктов сбора гуманитарной помощи "Москва помогает" в столице появилась на официальном сайте мэра и... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T13:27

2022-12-05T13:27

2022-12-05T13:27

специальная военная операция на украине

общество

москва

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Интерактивная карта с информацией о точках размещения пунктов сбора гуманитарной помощи "Москва помогает" в столице появилась на официальном сайте мэра и правительства города."На mos.ru появилась интерактивная карта с информацией о точках размещения пунктов сбора гуманитарной помощи "Москва помогает". Они будут работать более чем на 70 площадках столицы. Все желающие могут передать новогодние подарки детям, живущим на новых территориях России, или участникам специальной военной операции", - говорится в сообщении.Отмечается, что пункты сбора уже работают в Парке Горького, парках "Сокольники", "Ходынское поле", "Фили", "Красная Пресня" и других. С 9 декабря 19 точек откроется на ярмарочных праздничных площадках зимнего фестиваля "Путешествие в Рождество". Еще шесть пунктов начнут работу на фестивале 23 декабря, также в этот день откроется пункт у арки главного входа на ВДНХ. Пункты открыты с 10.00 до 19.00. Акция завершится 8 января."Москвичи могут передать игрушки, книги, настольные игры, а также сладкие и творческие наборы для детей. Все подарки должны быть новыми, в упаковке и с бирками. Кроме того, в пунктах принимают носки, варежки, перчатки, термобелье, шапки, шарфы, подарочные мужские наборы, стельки, мужские средства личной гигиены для участников СВО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221031/pomosch-1828089745.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва