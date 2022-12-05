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Водитель под Саратовом отрицает, что высаживал школьника на мороз
Водитель под Саратовом отрицает, что высаживал школьника на мороз - РИА Новости, 05.12.2022
Водитель под Саратовом отрицает, что высаживал школьника на мороз
Водитель в городе Балашове Саратовской области заявил полицейским, что не высаживал из автобуса школьника в морозную погоду, сообщила РИА Новости начальник... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T23:12
2022-12-05T23:12
2022-12-05T23:12
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САРАТОВ, 5 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Водитель в городе Балашове Саратовской области заявил полицейским, что не высаживал из автобуса школьника в морозную погоду, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Анастасия Захарова.Ранее зампред комитета по спорту, туризму и делам молодежи областной думы Мария Усова заявила, что водитель маршрутного автобуса в Балашове высадил ребенка на мороз из-за неработающей транспортной карты. Местный портал "Балашовер" со ссылкой на мать школьника написал, что якобы водитель автобуса, следовавшего по маршруту №18, высадил ее сына по пути из школы домой в морозную погоду на одну остановку раньше после того, как не прошла оплата картой через терминал, и мальчику пришлось идти далее домой пешком. Полиция по заявлению матери ребенка начала проверку."Мама жаловалась, что сына высадили (после того, как) он пытался заплатить картой, но якобы не прошел платеж. Водитель автобуса утверждает, что подобного инцидента не было. Проводится проверка", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что инцидент произошел в обеденное время 1 декабря, а заявление в полицию поступило вечером того же дня.Госдума ранее приняла поправки в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, которые запрещают принудительную высадку из общественного транспорта детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых. Внимание к проблеме привлекла серия инцидентов, когда дети оказывались одни - нередко в позднее время и на морозе - из-за того, что не могли оплатить проезд в автобусе. В некоторых регионах в 2019 и 2020 годах приняли законы, запрещающие высаживать детей из транспорта. Сейчас эта норма закреплена на федеральном уровне.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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балашов, саратов, саратовская область, госдума рф
Балашов, Саратов, Саратовская область, Госдума РФ
Водитель под Саратовом отрицает, что высаживал школьника на мороз
МВД: водитель в Балашове отрицает, что высаживал школьника из автобуса в морозную погоду
САРАТОВ, 5 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Водитель в городе Балашове Саратовской области заявил полицейским, что не высаживал из автобуса школьника в морозную погоду, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Анастасия Захарова.
Ранее зампред комитета по спорту, туризму и делам молодежи областной думы Мария Усова заявила, что водитель маршрутного автобуса в Балашове высадил ребенка на мороз из-за неработающей транспортной карты. Местный портал "Балашовер" со ссылкой на мать школьника написал, что якобы водитель автобуса, следовавшего по маршруту №18, высадил ее сына по пути из школы домой в морозную погоду на одну остановку раньше после того, как не прошла оплата картой через терминал, и мальчику пришлось идти далее домой пешком. Полиция по заявлению матери ребенка начала проверку.
"Мама жаловалась, что сына высадили (после того, как) он пытался заплатить картой, но якобы не прошел платеж. Водитель автобуса утверждает, что подобного инцидента не было. Проводится проверка", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что инцидент произошел в обеденное время 1 декабря, а заявление в полицию поступило вечером того же дня.
Госдума
ранее приняла поправки в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, которые запрещают принудительную высадку из общественного транспорта детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых. Внимание к проблеме привлекла серия инцидентов, когда дети оказывались одни - нередко в позднее время и на морозе - из-за того, что не могли оплатить проезд в автобусе. В некоторых регионах в 2019 и 2020 годах приняли законы, запрещающие высаживать детей из транспорта. Сейчас эта норма закреплена на федеральном уровне.