https://ria.ru/20221205/moroz-1836538174.html

Водитель под Саратовом отрицает, что высаживал школьника на мороз

Водитель под Саратовом отрицает, что высаживал школьника на мороз - РИА Новости, 05.12.2022

Водитель под Саратовом отрицает, что высаживал школьника на мороз

Водитель в городе Балашове Саратовской области заявил полицейским, что не высаживал из автобуса школьника в морозную погоду, сообщила РИА Новости начальник... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T23:12

2022-12-05T23:12

2022-12-05T23:12

балашов

саратов

саратовская область

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594624431_0:281:3140:2047_1920x0_80_0_0_a7917f3896babd8db2f03f759fbacc9c.jpg

САРАТОВ, 5 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Водитель в городе Балашове Саратовской области заявил полицейским, что не высаживал из автобуса школьника в морозную погоду, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Анастасия Захарова.Ранее зампред комитета по спорту, туризму и делам молодежи областной думы Мария Усова заявила, что водитель маршрутного автобуса в Балашове высадил ребенка на мороз из-за неработающей транспортной карты. Местный портал "Балашовер" со ссылкой на мать школьника написал, что якобы водитель автобуса, следовавшего по маршруту №18, высадил ее сына по пути из школы домой в морозную погоду на одну остановку раньше после того, как не прошла оплата картой через терминал, и мальчику пришлось идти далее домой пешком. Полиция по заявлению матери ребенка начала проверку."Мама жаловалась, что сына высадили (после того, как) он пытался заплатить картой, но якобы не прошел платеж. Водитель автобуса утверждает, что подобного инцидента не было. Проводится проверка", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что инцидент произошел в обеденное время 1 декабря, а заявление в полицию поступило вечером того же дня.Госдума ранее приняла поправки в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, которые запрещают принудительную высадку из общественного транспорта детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых. Внимание к проблеме привлекла серия инцидентов, когда дети оказывались одни - нередко в позднее время и на морозе - из-за того, что не могли оплатить проезд в автобусе. В некоторых регионах в 2019 и 2020 годах приняли законы, запрещающие высаживать детей из транспорта. Сейчас эта норма закреплена на федеральном уровне.

https://ria.ru/20221129/dtp-1834992882.html

балашов

саратов

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

балашов, саратов, саратовская область, госдума рф