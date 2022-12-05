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Посольство в Улан-Баторе заверило, что россиянам ничто не угрожает - РИА Новости, 05.12.2022
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Посольство в Улан-Баторе заверило, что россиянам ничто не угрожает
Посольство в Улан-Баторе заверило, что россиянам ничто не угрожает - РИА Новости, 05.12.2022
Посольство в Улан-Баторе заверило, что россиянам ничто не угрожает
Посольство РФ в Монголии следит за ситуацией с протестами в Улан-Баторе и примет меры, если гражданам РФ будет нужна помощь, пока что им ничего не угрожает,... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:18
2022-12-05T18:28
в мире
россия
монголия
улан-батор
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Посольство РФ в Монголии следит за ситуацией с протестами в Улан-Баторе и примет меры, если гражданам РФ будет нужна помощь, пока что им ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих проходит в понедельник перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о краже угля на сумму 1,8 миллиарда долларов, сообщает местное издание News.mn. Как сообщается, протесты продолжаются третий день и настроение их участников становится "все более агрессивным"."Что касается граждан России, на настоящий момент таких сигналов не поступало о том, что они участвуют в митингах или что кто-то пострадал. В этом плане все спокойно. Мы, конечно, будем отслеживать ситуацию", - сказали в посольстве.В пресс-службе отметили, что российским гражданам ничего не угрожает, однако если посольство получит сигналы о том, что кто-то попал в беду, то оно примет меры. "Но к нам пока никто не обращался", - добавили в посольстве.
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в мире, россия, монголия, улан-батор
В мире, Россия, Монголия, Улан-Батор
15:18 05.12.2022 (обновлено: 18:28 05.12.2022)
 
Посольство в Улан-Баторе заверило, что россиянам ничто не угрожает

Посольство пообещало принять меры, если россиянам в Монголии понадобится помощь

© AFP 2022 / Byambasuren Byamba-Ochir Акция протеста в Улан-Баторе. 5 декабря 2022
Акция протеста в Улан-Баторе. 5 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AFP 2022 / Byambasuren Byamba-Ochir
Акция протеста в Улан-Баторе. 5 декабря 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Посольство РФ в Монголии следит за ситуацией с протестами в Улан-Баторе и примет меры, если гражданам РФ будет нужна помощь, пока что им ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.
Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих проходит в понедельник перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о краже угля на сумму 1,8 миллиарда долларов, сообщает местное издание News.mn. Как сообщается, протесты продолжаются третий день и настроение их участников становится "все более агрессивным".
"Что касается граждан России, на настоящий момент таких сигналов не поступало о том, что они участвуют в митингах или что кто-то пострадал. В этом плане все спокойно. Мы, конечно, будем отслеживать ситуацию", - сказали в посольстве.
В пресс-службе отметили, что российским гражданам ничего не угрожает, однако если посольство получит сигналы о том, что кто-то попал в беду, то оно примет меры. "Но к нам пока никто не обращался", - добавили в посольстве.
 
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