https://ria.ru/20221205/mongoliya-1836432357.html

Посольство в Улан-Баторе заверило, что россиянам ничто не угрожает

Посольство в Улан-Баторе заверило, что россиянам ничто не угрожает - РИА Новости, 05.12.2022

Посольство в Улан-Баторе заверило, что россиянам ничто не угрожает

Посольство РФ в Монголии следит за ситуацией с протестами в Улан-Баторе и примет меры, если гражданам РФ будет нужна помощь, пока что им ничего не угрожает,... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T15:18

2022-12-05T15:18

2022-12-05T18:28

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Посольство РФ в Монголии следит за ситуацией с протестами в Улан-Баторе и примет меры, если гражданам РФ будет нужна помощь, пока что им ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих проходит в понедельник перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о краже угля на сумму 1,8 миллиарда долларов, сообщает местное издание News.mn. Как сообщается, протесты продолжаются третий день и настроение их участников становится "все более агрессивным"."Что касается граждан России, на настоящий момент таких сигналов не поступало о том, что они участвуют в митингах или что кто-то пострадал. В этом плане все спокойно. Мы, конечно, будем отслеживать ситуацию", - сказали в посольстве.В пресс-службе отметили, что российским гражданам ничего не угрожает, однако если посольство получит сигналы о том, что кто-то попал в беду, то оно примет меры. "Но к нам пока никто не обращался", - добавили в посольстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, монголия, улан-батор