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СМИ сообщили о казни в КНР чиновников, причастных к краже угля из Монголии - РИА Новости, 05.12.2022
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СМИ сообщили о казни в КНР чиновников, причастных к краже угля из Монголии
СМИ сообщили о казни в КНР чиновников, причастных к краже угля из Монголии - РИА Новости, 05.12.2022
СМИ сообщили о казни в КНР чиновников, причастных к краже угля из Монголии
В Китае казнили должностных лиц, причастных к краже угля из Монголии, сообщает портал CentralAsia. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:16
2022-12-05T23:59
в мире
монголия
улан-батор
китай
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Китае казнили должностных лиц, причастных к краже угля из Монголии, сообщает портал CentralAsia.Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих проходит в понедельник перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о краже угля на сумму 1,8 миллиарда долларов, сообщает местное издание News.mn. Протесты продолжаются третий день, и настроение их участников становится "все более агрессивным". Как заявил министр юстиции страны, правительство Монголии через дипломатические каналы попросило китайские власти подключиться к расследованию "угольного дела", поскольку Монголия отправляет в Китай около 86 процентов своего экспорта, а более половины этого объема составляет уголь."Китайская сторона казнила должностных лиц, причастных к краже этого угля, китайская сторона отправила имена монгольских политиков, причастных к этому делу, премьер-министру Лувсаннамсрайну Оюуну-Эрдэнэ", — говорится в сообщении портала. Отмечается, что протестующие требуют "вскрыть коррумпированность властей и назвать имена воров".Некоторые участники акции, собравшиеся на площади на площади Сухэ-Батора перед Государственным дворцом, сняли с себя одежду в тридцатиградусный мороз в знак протеста против роста цен на сырьевые товары, сообщает портал gogo.mn.
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в мире, монголия, улан-батор, китай
В мире, Монголия, Улан-Батор, Китай
15:16 05.12.2022 (обновлено: 23:59 05.12.2022)
 
СМИ сообщили о казни в КНР чиновников, причастных к краже угля из Монголии

CentralAsia сообщила, что в Китае казнили чиновников, причастных к краже угля из Монголии

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСклад угля
Склад угля - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Склад угля. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Китае казнили должностных лиц, причастных к краже угля из Монголии, сообщает портал CentralAsia.
Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих проходит в понедельник перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о краже угля на сумму 1,8 миллиарда долларов, сообщает местное издание News.mn. Протесты продолжаются третий день, и настроение их участников становится "все более агрессивным". Как заявил министр юстиции страны, правительство Монголии через дипломатические каналы попросило китайские власти подключиться к расследованию "угольного дела", поскольку Монголия отправляет в Китай около 86 процентов своего экспорта, а более половины этого объема составляет уголь.
"Китайская сторона казнила должностных лиц, причастных к краже этого угля, китайская сторона отправила имена монгольских политиков, причастных к этому делу, премьер-министру Лувсаннамсрайну Оюуну-Эрдэнэ", — говорится в сообщении портала. Отмечается, что протестующие требуют "вскрыть коррумпированность властей и назвать имена воров".
Некоторые участники акции, собравшиеся на площади на площади Сухэ-Батора перед Государственным дворцом, сняли с себя одежду в тридцатиградусный мороз в знак протеста против роста цен на сырьевые товары, сообщает портал gogo.mn.
 
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