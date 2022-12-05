https://ria.ru/20221205/mongoliya-1836431244.html

СМИ сообщили о казни в КНР чиновников, причастных к краже угля из Монголии

СМИ сообщили о казни в КНР чиновников, причастных к краже угля из Монголии - РИА Новости, 05.12.2022

СМИ сообщили о казни в КНР чиновников, причастных к краже угля из Монголии

В Китае казнили должностных лиц, причастных к краже угля из Монголии, сообщает портал CentralAsia. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T15:16

2022-12-05T15:16

2022-12-05T23:59

в мире

монголия

улан-батор

китай

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Китае казнили должностных лиц, причастных к краже угля из Монголии, сообщает портал CentralAsia.Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих проходит в понедельник перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о краже угля на сумму 1,8 миллиарда долларов, сообщает местное издание News.mn. Протесты продолжаются третий день, и настроение их участников становится "все более агрессивным". Как заявил министр юстиции страны, правительство Монголии через дипломатические каналы попросило китайские власти подключиться к расследованию "угольного дела", поскольку Монголия отправляет в Китай около 86 процентов своего экспорта, а более половины этого объема составляет уголь."Китайская сторона казнила должностных лиц, причастных к краже этого угля, китайская сторона отправила имена монгольских политиков, причастных к этому делу, премьер-министру Лувсаннамсрайну Оюуну-Эрдэнэ", — говорится в сообщении портала. Отмечается, что протестующие требуют "вскрыть коррумпированность властей и назвать имена воров".Некоторые участники акции, собравшиеся на площади на площади Сухэ-Батора перед Государственным дворцом, сняли с себя одежду в тридцатиградусный мороз в знак протеста против роста цен на сырьевые товары, сообщает портал gogo.mn.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, монголия, улан-батор, китай