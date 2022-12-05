https://ria.ru/20221205/mitingi-1836460791.html

Путин запретил митинги у церквей, вокзалов и школ

Путин запретил митинги у церквей, вокзалов и школ - РИА Новости, 05.12.2022

Путин запретил митинги у церквей, вокзалов и школ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, существенно расширяющий перечень мест, где запрещено проведение собраний, митингов, шествий и... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:49

2022-12-05T16:49

2022-12-05T17:38

владимир путин

политика

россия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, существенно расширяющий перечень мест, где запрещено проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Так, нельзя будет проводить митинги в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях, аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов, портов, в зданиях и на территории вузов, школ и больниц, земельных участках, где расположены церкви и другие сооружения. Помимо этого, запрет распространится на территории, прилегающим к объектам жизнеобеспечения, в том числе обеспечивающим функционирование электрических, тепловых, водопроводных и газовых сетей. Сейчас запрещено проводить митинги лишь у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.Также новый закон предусматривает, что каждый регион может дополнительно вводить собственные запреты мест собраний, митингов и демонстраций, если такая мера "обусловлена историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта Российской Федерации".

https://ria.ru/20221005/dagestan-1821422494.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, политика, россия