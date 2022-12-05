16:49 05.12.2022 (обновлено: 17:38 05.12.2022)
Путин запретил митинги у церквей, вокзалов и школ
Путин запретил митинги у зданий органов публичной власти, церквей, вокзалов и школ
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, существенно расширяющий перечень мест, где запрещено проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, нельзя будет проводить митинги в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях, аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов, портов, в зданиях и на территории вузов, школ и больниц, земельных участках, где расположены церкви и другие сооружения. Помимо этого, запрет распространится на территории, прилегающим к объектам жизнеобеспечения, в том числе обеспечивающим функционирование электрических, тепловых, водопроводных и газовых сетей. Сейчас запрещено проводить митинги лишь у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.
Также новый закон предусматривает, что каждый регион может дополнительно вводить собственные запреты мест собраний, митингов и демонстраций, если такая мера "обусловлена историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта Российской Федерации".
5 октября, 08:00"У нас горячий народ": кто раскачивает протесты на Кавказе