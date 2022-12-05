https://ria.ru/20221205/mishustin-1836430031.html
Мишустин сообщил о готовности соглашения с Китаем о создании лунной станции
Мишустин сообщил о готовности соглашения с Китаем о создании лунной станции - РИА Новости, 05.12.2022
Мишустин сообщил о готовности соглашения с Китаем о создании лунной станции
Межправительственное соглашение России и Китая по созданию Международной научной лунной станции подготовлено к подписанию, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:13
2022-12-05T15:13
2022-12-05T15:13
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Межправительственное соглашение России и Китая по созданию Международной научной лунной станции подготовлено к подписанию, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Россия и Китай в марте 2021 года подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС)."Большой потенциал видим в высокотехнологичных отраслях, включая цифровизацию и космические исследования. Подготовлено к подписанию межправительственное соглашение о создании Международной научной лунной станции. Это – значительный шаг для наших стран", - сказал Мишустин на 27-й регулярной встрече глав правительств РФ и КНР.МНЛС - комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемых на поверхности и на орбите Луны, для многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая изучение и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации и перспективой присутствия человека на Луне.Ранее сообщалось, что Международная научная лунная станция России и Китая будет развернута в два этапа с 2025 до 2035 года, потом начнется ее эксплуатация. В состав станции войдут исследовательский, энергетический, взлетно-посадочный, орбитальный и экспериментальный модули, а также командный центр, передающий спутник, телекоммуникационная станция и модули для верификации технологий и наблюдения.Как заявлял весной 2022 года Дмитрий Рогозин, тогда занимавший пост гендиректора "Роскосмоса", межправсоглашение находится в высокой степени готовности.
https://ria.ru/20221205/perevozki-1836424884.html
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космос - риа наука, михаил мишустин, дмитрий рогозин, китай, россия, луна, роскосмос
Космос - РИА Наука, Михаил Мишустин, Дмитрий Рогозин, Китай, Россия, Луна, Роскосмос
Мишустин сообщил о готовности соглашения с Китаем о создании лунной станции
Мишустин: соглашение России и КНР о создании научной лунной станции готово к подписанию
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Межправительственное соглашение России и Китая по созданию Международной научной лунной станции подготовлено к подписанию, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Россия и Китай в марте 2021 года подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС).
"Большой потенциал видим в высокотехнологичных отраслях, включая цифровизацию и космические исследования. Подготовлено к подписанию межправительственное соглашение о создании Международной научной лунной станции. Это – значительный шаг для наших стран", - сказал Мишустин на 27-й регулярной встрече глав правительств РФ и КНР.
МНЛС - комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемых на поверхности и на орбите Луны
, для многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая изучение и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации и перспективой присутствия человека на Луне.
Ранее сообщалось, что Международная научная лунная станция России и Китая будет развернута в два этапа с 2025 до 2035 года, потом начнется ее эксплуатация. В состав станции войдут исследовательский, энергетический, взлетно-посадочный, орбитальный и экспериментальный модули, а также командный центр, передающий спутник, телекоммуникационная станция и модули для верификации технологий и наблюдения.
Как заявлял весной 2022 года Дмитрий Рогозин
, тогда занимавший пост гендиректора "Роскосмоса
", межправсоглашение находится в высокой степени готовности.