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Мэрия Страсбурга подаст в суд на Францию за провал миграционной политики - РИА Новости, 05.12.2022
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Мэрия Страсбурга подаст в суд на Францию за провал миграционной политики
Мэрия Страсбурга подаст в суд на Францию за провал миграционной политики - РИА Новости, 05.12.2022
Мэрия Страсбурга подаст в суд на Францию за провал миграционной политики
Мэрия Страсбурга собирается подать в суд на французское правительство за неспособность решить проблему с приемом мигрантов после того, как государство... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:18
2022-12-05T16:18
в мире
франция
страсбург
мигранты
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ПАРИЖ, 5 дек – РИА Новости. Мэрия Страсбурга собирается подать в суд на французское правительство за неспособность решить проблему с приемом мигрантов после того, как государство потребовало силами города разместить беженцев, которые живут в палаточном лагере в центре города, заявила в понедельник мэр французского города Жанна Барсегян."Муниципальных средств недостаточно для того, чтобы выйти из этого бедственного положения и разрешить эту гуманитарную катастрофу. Предоставление убежищ – задача государства, но оно бездействует, поэтому я решила, что город инициирует иск против государства, чтобы привлечь его к ответственности за неисполнение обязательств, за этот провал", - приводит издание Figaro заявление мэра на пресс-конференции в понедельник.Барсегян призвала всех депутатов и ассоциации присоединиться к этому иску. Мэр упрекнула президента Франции Эммануэля Макрона в невыполнении обещания его предвыборной кампании 2017 года, когда он заявлял, что "больше ни одного человека не останется на улице"."Наша модель изжила себя. Франция переживает беспрецедентный гуманитарный кризис, когда во всех крупных городах сотни людей, включая больных и детей, живут на улице – на холоде, без прав, без доступа к медицинскому обслуживанию", - сказала мэр.В минувшую пятницу административный суд Страсбурга постановил в трёхдневный срок эвакуировать палаточный лагерь мигрантов, расположенный на юге города. С весны в нем в зависимости от погодных условий проживали от 50 до 200 мигрантов, в основном, выходцы из Грузии, Албании и Македонии. Часть из них разместили в спортивном зале гимназии неподалеку, часть заняла заброшенные дома, а кого-то приютили местные жители. Префектура города отказалась брать на себя эвакуацию лагеря, сославшись на то, что этим должна заниматься городская администрация.
https://ria.ru/20221121/bezhentsy-1833209258.html
https://ria.ru/20221202/velikobritaniya-1835723146.html
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в мире, франция, страсбург, мигранты
В мире, Франция, Страсбург, Мигранты
16:18 05.12.2022
 
Мэрия Страсбурга подаст в суд на Францию за провал миграционной политики

Мэр Страсбурга Барсегян подаст в суд на Францию из-за провала миграционной политики

© Fotolia / hassan benslimanФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Fotolia / hassan bensliman
Флаг Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 дек – РИА Новости. Мэрия Страсбурга собирается подать в суд на французское правительство за неспособность решить проблему с приемом мигрантов после того, как государство потребовало силами города разместить беженцев, которые живут в палаточном лагере в центре города, заявила в понедельник мэр французского города Жанна Барсегян.
"Муниципальных средств недостаточно для того, чтобы выйти из этого бедственного положения и разрешить эту гуманитарную катастрофу. Предоставление убежищ – задача государства, но оно бездействует, поэтому я решила, что город инициирует иск против государства, чтобы привлечь его к ответственности за неисполнение обязательств, за этот провал", - приводит издание Figaro заявление мэра на пресс-конференции в понедельник.
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Барсегян призвала всех депутатов и ассоциации присоединиться к этому иску. Мэр упрекнула президента Франции Эммануэля Макрона в невыполнении обещания его предвыборной кампании 2017 года, когда он заявлял, что "больше ни одного человека не останется на улице".
"Наша модель изжила себя. Франция переживает беспрецедентный гуманитарный кризис, когда во всех крупных городах сотни людей, включая больных и детей, живут на улице – на холоде, без прав, без доступа к медицинскому обслуживанию", - сказала мэр.
В минувшую пятницу административный суд Страсбурга постановил в трёхдневный срок эвакуировать палаточный лагерь мигрантов, расположенный на юге города. С весны в нем в зависимости от погодных условий проживали от 50 до 200 мигрантов, в основном, выходцы из Грузии, Албании и Македонии. Часть из них разместили в спортивном зале гимназии неподалеку, часть заняла заброшенные дома, а кого-то приютили местные жители. Префектура города отказалась брать на себя эвакуацию лагеря, сославшись на то, что этим должна заниматься городская администрация.
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