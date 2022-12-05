https://ria.ru/20221205/migratsiya-1836451796.html

Мэрия Страсбурга подаст в суд на Францию за провал миграционной политики

Мэрия Страсбурга подаст в суд на Францию за провал миграционной политики - РИА Новости, 05.12.2022

Мэрия Страсбурга подаст в суд на Францию за провал миграционной политики

Мэрия Страсбурга собирается подать в суд на французское правительство за неспособность решить проблему с приемом мигрантов после того, как государство... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:18

2022-12-05T16:18

2022-12-05T16:18

в мире

франция

страсбург

мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101871/43/1018714314_0:235:2500:1641_1920x0_80_0_0_1d2592c45587710b5b0f803593084d3e.jpg

ПАРИЖ, 5 дек – РИА Новости. Мэрия Страсбурга собирается подать в суд на французское правительство за неспособность решить проблему с приемом мигрантов после того, как государство потребовало силами города разместить беженцев, которые живут в палаточном лагере в центре города, заявила в понедельник мэр французского города Жанна Барсегян."Муниципальных средств недостаточно для того, чтобы выйти из этого бедственного положения и разрешить эту гуманитарную катастрофу. Предоставление убежищ – задача государства, но оно бездействует, поэтому я решила, что город инициирует иск против государства, чтобы привлечь его к ответственности за неисполнение обязательств, за этот провал", - приводит издание Figaro заявление мэра на пресс-конференции в понедельник.Барсегян призвала всех депутатов и ассоциации присоединиться к этому иску. Мэр упрекнула президента Франции Эммануэля Макрона в невыполнении обещания его предвыборной кампании 2017 года, когда он заявлял, что "больше ни одного человека не останется на улице"."Наша модель изжила себя. Франция переживает беспрецедентный гуманитарный кризис, когда во всех крупных городах сотни людей, включая больных и детей, живут на улице – на холоде, без прав, без доступа к медицинскому обслуживанию", - сказала мэр.В минувшую пятницу административный суд Страсбурга постановил в трёхдневный срок эвакуировать палаточный лагерь мигрантов, расположенный на юге города. С весны в нем в зависимости от погодных условий проживали от 50 до 200 мигрантов, в основном, выходцы из Грузии, Албании и Македонии. Часть из них разместили в спортивном зале гимназии неподалеку, часть заняла заброшенные дома, а кого-то приютили местные жители. Префектура города отказалась брать на себя эвакуацию лагеря, сославшись на то, что этим должна заниматься городская администрация.

https://ria.ru/20221121/bezhentsy-1833209258.html

https://ria.ru/20221202/velikobritaniya-1835723146.html

франция

страсбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, франция, страсбург, мигранты