https://ria.ru/20221205/migratsiya-1836435050.html
ЕС должен найти новые решения по вопросам миграции в Европу, заявил Шольц
ЕС должен найти новые решения по вопросам миграции в Европу, заявил Шольц - РИА Новости, 05.12.2022
ЕС должен найти новые решения по вопросам миграции в Европу, заявил Шольц
Евросоюз должен преодолеть старые конфликты и найти новые решения по таким темам, как миграция в Европу или фискальная политика, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:26
2022-12-05T15:26
2022-12-05T15:26
в мире
олаф шольц
европа
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евросоюз
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БЕРЛИН, 5 дек - РИА Новости. Евросоюз должен преодолеть старые конфликты и найти новые решения по таким темам, как миграция в Европу или фискальная политика, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц.Он пояснил, что речь идет об ограничении нелегальной миграции и укреплении легальных каналов в Европу, особенно для квалифицированных работников, необходимых на европейских рынках труда."В области фискальной политики Евросоюз запустил фонд реконструкции и устойчивости, который также позволит нам ответить на текущие вызовы, вызванные высокими ценами на энергоносители", - уточнил канцлер.Он также считает, что ЕС должен положить конец тактике блокады в процессе принятия решений, отменив возможность одной стране накладывать вето на определенные меры."В процессе расширения ЕС и его превращения в актора с геополитическим весом быстрые решения являются необходимым условием успеха. По этой причине Германия предложила постепенно расширить практику голосования большинством голосов в тех областях, где в настоящее время решения должны приниматься единогласно, таких как внешняя политика ЕС и налоговые вопросы", - пояснил Шольц.
https://ria.ru/20221205/nato-1836394362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, олаф шольц, европа, германия, евросоюз
В мире, Олаф Шольц, Европа, Германия, Евросоюз
ЕС должен найти новые решения по вопросам миграции в Европу, заявил Шольц
Шольц: Евросоюз должен преодолеть конфликты и найти решения по вопросам миграции в Европу
БЕРЛИН, 5 дек - РИА Новости.
Евросоюз должен преодолеть старые конфликты и найти новые решения по таким темам, как миграция в Европу или фискальная политика, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц
.
"В целом, ЕС должен преодолеть старые конфликты и найти новые решения, например, в отношении миграции в Европу или фискальной политики. Люди будут приезжать в Европу и в будущем, и Европе нужна иммиграция - поэтому ЕС должен разработать иммиграционную стратегию, которая будет прагматичной и соответствующей европейским ценностям", - написал канцлер в своей статье для издания Foreign Affairs.
Он пояснил, что речь идет об ограничении нелегальной миграции и укреплении легальных каналов в Европу, особенно для квалифицированных работников, необходимых на европейских рынках труда.
"В области фискальной политики Евросоюз запустил фонд реконструкции и устойчивости, который также позволит нам ответить на текущие вызовы, вызванные высокими ценами на энергоносители", - уточнил канцлер.
Он также считает, что ЕС должен положить конец тактике блокады в процессе принятия решений, отменив возможность одной стране накладывать вето на определенные меры.
"В процессе расширения ЕС и его превращения в актора с геополитическим весом быстрые решения являются необходимым условием успеха. По этой причине Германия предложила постепенно расширить практику голосования большинством голосов в тех областях, где в настоящее время решения должны приниматься единогласно, таких как внешняя политика ЕС и налоговые вопросы", - пояснил Шольц.