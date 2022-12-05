https://ria.ru/20221205/migratsiya-1836435050.html

ЕС должен найти новые решения по вопросам миграции в Европу, заявил Шольц

ЕС должен найти новые решения по вопросам миграции в Европу, заявил Шольц - РИА Новости, 05.12.2022

ЕС должен найти новые решения по вопросам миграции в Европу, заявил Шольц

Евросоюз должен преодолеть старые конфликты и найти новые решения по таким темам, как миграция в Европу или фискальная политика, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T15:26

2022-12-05T15:26

2022-12-05T15:26

в мире

олаф шольц

европа

германия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810678637_0:66:3071:1793_1920x0_80_0_0_074436e8f2d9263bb1f9a3df47fcbb19.jpg

БЕРЛИН, 5 дек - РИА Новости. Евросоюз должен преодолеть старые конфликты и найти новые решения по таким темам, как миграция в Европу или фискальная политика, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц.Он пояснил, что речь идет об ограничении нелегальной миграции и укреплении легальных каналов в Европу, особенно для квалифицированных работников, необходимых на европейских рынках труда."В области фискальной политики Евросоюз запустил фонд реконструкции и устойчивости, который также позволит нам ответить на текущие вызовы, вызванные высокими ценами на энергоносители", - уточнил канцлер.Он также считает, что ЕС должен положить конец тактике блокады в процессе принятия решений, отменив возможность одной стране накладывать вето на определенные меры."В процессе расширения ЕС и его превращения в актора с геополитическим весом быстрые решения являются необходимым условием успеха. По этой причине Германия предложила постепенно расширить практику голосования большинством голосов в тех областях, где в настоящее время решения должны приниматься единогласно, таких как внешняя политика ЕС и налоговые вопросы", - пояснил Шольц.

https://ria.ru/20221205/nato-1836394362.html

европа

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, олаф шольц, европа, германия, евросоюз