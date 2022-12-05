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На серой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 05.12.2022
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На серой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов
На серой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 05.12.2022
На серой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов
Департамент транспорта столицы предупредил об увеличении интервалов движения поездов на южном участке серой ветки из-за проверки инфраструктуры. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T08:08
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общество
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Департамент транспорта столицы предупредил об увеличении интервалов движения поездов на южном участке серой ветки из-за проверки инфраструктуры.Позже дептранс сообщил, что движение на Серпуховско-Тимирязевской линии осуществляется в соответствии с графиком.
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общество, москва, московский метрополитен
Общество, Москва, Московский метрополитен
08:08 05.12.2022 (обновлено: 08:33 05.12.2022)
 
На серой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов

На южном участке серой ветки московского метро увеличили интервалы движения поездов

© РИА Новости / Константин Родиков / Перейти в медиабанкСтанция московского метро "Серпуховская"
Станция московского метро Серпуховская - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Константин Родиков
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Станция московского метро "Серпуховская". Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Департамент транспорта столицы предупредил об увеличении интервалов движения поездов на южном участке серой ветки из-за проверки инфраструктуры.
"На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении дептранса в Telegram.
Позже дептранс сообщил, что движение на Серпуховско-Тимирязевской линии осуществляется в соответствии с графиком.
 
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