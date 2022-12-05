https://ria.ru/20221205/metro-1836313517.html

На серой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов

На серой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 05.12.2022

На серой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов

Департамент транспорта столицы предупредил об увеличении интервалов движения поездов на южном участке серой ветки из-за проверки инфраструктуры. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T08:08

2022-12-05T08:08

2022-12-05T08:33

общество

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Департамент транспорта столицы предупредил об увеличении интервалов движения поездов на южном участке серой ветки из-за проверки инфраструктуры.Позже дептранс сообщил, что движение на Серпуховско-Тимирязевской линии осуществляется в соответствии с графиком.

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московский метрополитен