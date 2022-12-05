https://ria.ru/20221205/metro-1836313517.html
На серой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов
На серой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 05.12.2022
На серой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов
Департамент транспорта столицы предупредил об увеличении интервалов движения поездов на южном участке серой ветки из-за проверки инфраструктуры. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T08:08
2022-12-05T08:08
2022-12-05T08:33
общество
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Департамент транспорта столицы предупредил об увеличении интервалов движения поездов на южном участке серой ветки из-за проверки инфраструктуры.Позже дептранс сообщил, что движение на Серпуховско-Тимирязевской линии осуществляется в соответствии с графиком.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, московский метрополитен
Общество, Москва, Московский метрополитен
08:08 05.12.2022 (обновлено: 08:33 05.12.2022)
На серой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов
На южном участке серой ветки московского метро увеличили интервалы движения поездов