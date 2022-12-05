https://ria.ru/20221205/memorandum-1836495243.html
Минкультуры России и Сирии подписали меморандум о взаимопонимании
Минкультуры России и Сирии подписали меморандум о взаимопонимании - РИА Новости, 05.12.2022
Минкультуры России и Сирии подписали меморандум о взаимопонимании
Ольга Любимова сообщила, что вместе с коллегой из Сирии Люббаной Мушаввах подписала меморандум о взаимопонимании в области культуры и искусства. Подробностями... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T18:38
2022-12-05T18:38
2022-12-05T18:38
культура
новости культуры
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
ольга любимова
россия
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казань
юнеско
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ольга Любимова сообщила, что вместе с коллегой из Сирии Люббаной Мушаввах подписала меморандум о взаимопонимании в области культуры и искусства. Подробностями министр культуры РФ поделилась в Telegram-канале. "Договорились о сотрудничестве в день открытия Международного форума в Казани, посвященного 50-летию Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия", — уточнила министр.По ее словам, ведомства обязались содействовать проведению музыкальных, театральных и других мероприятий на территории двух стран, поддерживать обмены делегациями, творческими коллективами, исполнителями и специалистами, развивать двусторонние связи в области кинематографии. Стороны будут также поддерживать контакты по вопросам обмена информацией, касающейся учета, сохранения, реставрации, использования и популяризации историко-культурного наследия. И помогать в установлении прямого сотрудничества между музеями, библиотеками, художественными коллективами, учреждениями по охране и реставрации памятников истории и культуры.
https://ria.ru/20221130/kinoproizvodstvo-1835242731.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова, россия, сирия, казань, юнеско
Культура, Новости культуры, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Ольга Любимова, Россия, Сирия, Казань, ЮНЕСКО
Минкультуры России и Сирии подписали меморандум о взаимопонимании
Минкультуры России и Сирии подписали меморандум о сотрудничестве в области искусства
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Ольга Любимова сообщила, что вместе с коллегой из Сирии Люббаной Мушаввах подписала меморандум о взаимопонимании в области культуры и искусства. Подробностями министр культуры РФ поделилась
в Telegram-канале.
"Договорились о сотрудничестве в день открытия Международного форума в Казани, посвященного 50-летию Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия", — уточнила министр.
По ее словам, ведомства обязались содействовать проведению музыкальных, театральных и других мероприятий на территории двух стран, поддерживать обмены делегациями, творческими коллективами, исполнителями и специалистами, развивать двусторонние связи в области кинематографии.
Стороны будут также поддерживать контакты по вопросам обмена информацией, касающейся учета, сохранения, реставрации, использования и популяризации историко-культурного наследия. И помогать в установлении прямого сотрудничества между музеями, библиотеками, художественными коллективами, учреждениями по охране и реставрации памятников истории и культуры.