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Минкультуры России и Сирии подписали меморандум о взаимопонимании - РИА Новости, 05.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221205/memorandum-1836495243.html
Минкультуры России и Сирии подписали меморандум о взаимопонимании
Минкультуры России и Сирии подписали меморандум о взаимопонимании - РИА Новости, 05.12.2022
Минкультуры России и Сирии подписали меморандум о взаимопонимании
Ольга Любимова сообщила, что вместе с коллегой из Сирии Люббаной Мушаввах подписала меморандум о взаимопонимании в области культуры и искусства. Подробностями... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T18:38
2022-12-05T18:38
культура
новости культуры
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
ольга любимова
россия
сирия
казань
юнеско
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ольга Любимова сообщила, что вместе с коллегой из Сирии Люббаной Мушаввах подписала меморандум о взаимопонимании в области культуры и искусства. Подробностями министр культуры РФ поделилась в Telegram-канале. "Договорились о сотрудничестве в день открытия Международного форума в Казани, посвященного 50-летию Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия", — уточнила министр.По ее словам, ведомства обязались содействовать проведению музыкальных, театральных и других мероприятий на территории двух стран, поддерживать обмены делегациями, творческими коллективами, исполнителями и специалистами, развивать двусторонние связи в области кинематографии. Стороны будут также поддерживать контакты по вопросам обмена информацией, касающейся учета, сохранения, реставрации, использования и популяризации историко-культурного наследия. И помогать в установлении прямого сотрудничества между музеями, библиотеками, художественными коллективами, учреждениями по охране и реставрации памятников истории и культуры.
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новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова, россия, сирия, казань, юнеско
Культура, Новости культуры, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Ольга Любимова, Россия, Сирия, Казань, ЮНЕСКО
18:38 05.12.2022
 
Минкультуры России и Сирии подписали меморандум о взаимопонимании

Минкультуры России и Сирии подписали меморандум о сотрудничестве в области искусства

© Фото : Ольга Любимова/TelegramМинистр культуры РФ Ольга Любимова и министр культуры Сирии Люббана Мушаввах во время подписания Меморандума о взаимопонимании в области культуры и искусства
Министр культуры РФ Ольга Любимова и министр культуры Сирии Люббана Мушаввах во время подписания Меморандума о взаимопонимании в области культуры и искусства - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Фото : Ольга Любимова/Telegram
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ольга Любимова сообщила, что вместе с коллегой из Сирии Люббаной Мушаввах подписала меморандум о взаимопонимании в области культуры и искусства. Подробностями министр культуры РФ поделилась в Telegram-канале.
"Договорились о сотрудничестве в день открытия Международного форума в Казани, посвященного 50-летию Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия", — уточнила министр.
По ее словам, ведомства обязались содействовать проведению музыкальных, театральных и других мероприятий на территории двух стран, поддерживать обмены делегациями, творческими коллективами, исполнителями и специалистами, развивать двусторонние связи в области кинематографии.
Стороны будут также поддерживать контакты по вопросам обмена информацией, касающейся учета, сохранения, реставрации, использования и популяризации историко-культурного наследия. И помогать в установлении прямого сотрудничества между музеями, библиотеками, художественными коллективами, учреждениями по охране и реставрации памятников истории и культуры.
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КультураНовости культурыМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Ольга ЛюбимоваРоссияСирияКазаньЮНЕСКО
 
 
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