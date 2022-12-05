https://ria.ru/20221205/memorandum-1836495243.html

Минкультуры России и Сирии подписали меморандум о взаимопонимании

Минкультуры России и Сирии подписали меморандум о взаимопонимании - РИА Новости, 05.12.2022

Минкультуры России и Сирии подписали меморандум о взаимопонимании

Ольга Любимова сообщила, что вместе с коллегой из Сирии Люббаной Мушаввах подписала меморандум о взаимопонимании в области культуры и искусства. Подробностями... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T18:38

2022-12-05T18:38

2022-12-05T18:38

культура

новости культуры

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

ольга любимова

россия

сирия

казань

юнеско

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ольга Любимова сообщила, что вместе с коллегой из Сирии Люббаной Мушаввах подписала меморандум о взаимопонимании в области культуры и искусства. Подробностями министр культуры РФ поделилась в Telegram-канале. "Договорились о сотрудничестве в день открытия Международного форума в Казани, посвященного 50-летию Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия", — уточнила министр.По ее словам, ведомства обязались содействовать проведению музыкальных, театральных и других мероприятий на территории двух стран, поддерживать обмены делегациями, творческими коллективами, исполнителями и специалистами, развивать двусторонние связи в области кинематографии. Стороны будут также поддерживать контакты по вопросам обмена информацией, касающейся учета, сохранения, реставрации, использования и популяризации историко-культурного наследия. И помогать в установлении прямого сотрудничества между музеями, библиотеками, художественными коллективами, учреждениями по охране и реставрации памятников истории и культуры.

https://ria.ru/20221130/kinoproizvodstvo-1835242731.html

россия

сирия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова, россия, сирия, казань, юнеско