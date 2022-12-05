https://ria.ru/20221205/megafon-1836316962.html

"МегаФон" продал свою долю в "Связном", сообщил гендиректор компании

"МегаФон" продал свою долю в "Связном", сообщил гендиректор компании - РИА Новости, 05.12.2022

"МегаФон" продал свою долю в "Связном", сообщил гендиректор компании

"МегаФон" продал миноритарную долю в "Связном", который находится в предбанкротном состоянии, пишет РБК со ссылкой на гендиректора оператора Хачатура... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T08:36

2022-12-05T08:36

2022-12-05T08:36

экономика

связной

мегафон

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "МегаФон" продал миноритарную долю в "Связном", который находится в предбанкротном состоянии, пишет РБК со ссылкой на гендиректора оператора Хачатура Помбухчана.Отмечается, что Помбухчан не назвал покупателя и детали сделки."Все, что могу сказать: мы больше не акционеры "Связного", и наше решение с работой и с эффективностью самого "Связного" никак не связано", - сказал он в интервью РБК.Помбухчан добавил, что "МегаФон" доволен сделкой. Он также отметил, что оператор активно продвинулся в развитии собственной розничной сети, которая полностью закрывает интересы компании в сфере телекоммуникаций."При этом "МегаФон" сохранил коммерческие и партнерские контракты с ретейлером", - сказал Помбухчан.

https://ria.ru/20221201/moshenniki-1835695195.html

https://ria.ru/20221205/moshenniki-1836301627.html

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экономика, связной, мегафон