https://ria.ru/20221205/megafon-1836316962.html
"МегаФон" продал свою долю в "Связном", сообщил гендиректор компании
"МегаФон" продал свою долю в "Связном", сообщил гендиректор компании - РИА Новости, 05.12.2022
"МегаФон" продал свою долю в "Связном", сообщил гендиректор компании
"МегаФон" продал миноритарную долю в "Связном", который находится в предбанкротном состоянии, пишет РБК со ссылкой на гендиректора оператора Хачатура... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T08:36
2022-12-05T08:36
2022-12-05T08:36
экономика
связной
мегафон
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "МегаФон" продал миноритарную долю в "Связном", который находится в предбанкротном состоянии, пишет РБК со ссылкой на гендиректора оператора Хачатура Помбухчана.Отмечается, что Помбухчан не назвал покупателя и детали сделки."Все, что могу сказать: мы больше не акционеры "Связного", и наше решение с работой и с эффективностью самого "Связного" никак не связано", - сказал он в интервью РБК.Помбухчан добавил, что "МегаФон" доволен сделкой. Он также отметил, что оператор активно продвинулся в развитии собственной розничной сети, которая полностью закрывает интересы компании в сфере телекоммуникаций."При этом "МегаФон" сохранил коммерческие и партнерские контракты с ретейлером", - сказал Помбухчан.
https://ria.ru/20221201/moshenniki-1835695195.html
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экономика, связной, мегафон
Экономика, Связной, Мегафон
"МегаФон" продал свою долю в "Связном", сообщил гендиректор компании
Гендиректор Помбухчан: "МегаФон" продал свою долю в "Связном"
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "МегаФон" продал миноритарную долю в "Связном", который находится в предбанкротном состоянии, пишет РБК со ссылкой на гендиректора оператора Хачатура Помбухчана.
Отмечается, что Помбухчан не назвал покупателя и детали сделки.
"Все, что могу сказать: мы больше не акционеры "Связного", и наше решение с работой и с эффективностью самого "Связного" никак не связано", - сказал он в интервью РБК.
Помбухчан добавил, что "МегаФон" доволен сделкой. Он также отметил, что оператор активно продвинулся в развитии собственной розничной сети, которая полностью закрывает интересы компании в сфере телекоммуникаций.
"При этом "МегаФон" сохранил коммерческие и партнерские контракты с ретейлером", - сказал Помбухчан.