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Путин разрешил направлять средства маткапитала на платное образование - РИА Новости, 05.12.2022
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Путин разрешил направлять средства маткапитала на платное образование
Путин разрешил направлять средства маткапитала на платное образование - РИА Новости, 05.12.2022
Путин разрешил направлять средства маткапитала на платное образование
Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на упрощение процедуры распоряжения материнским капиталом для получения платных... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:54
2022-12-05T17:08
владимир путин
россия
общество
материнский капитал
образование - общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на упрощение процедуры распоряжения материнским капиталом для получения платных образовательных услуг, предоставляется возможность оплачивать такие услуги без предъявления в Пенсионный фонд РФ договора, заключенного с образовательной организацией. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Так, законом устанавливается возможность получения услуги без необходимости предоставления владельцем сертификата на маткапитал договора об оказании платных образовательных услуг при наличии заключенного между организацией, имеющей право на оказание таких услуг, и территориальным органом ПФР соглашения об информационном взаимодействии.Кроме того, вводится дополнительное условие о соответствии кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов требования, установленным ЦБ РФ для предоставления займов с использованием материнского капитала.
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владимир путин, россия, общество, материнский капитал, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Владимир Путин, Россия, Общество, Материнский капитал, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
16:54 05.12.2022 (обновлено: 17:08 05.12.2022)
 
Путин разрешил направлять средства маткапитала на платное образование

Путин подписал закон о праве направлять средства маткапитала на платное образование

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на упрощение процедуры распоряжения материнским капиталом для получения платных образовательных услуг, предоставляется возможность оплачивать такие услуги без предъявления в Пенсионный фонд РФ договора, заключенного с образовательной организацией. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, законом устанавливается возможность получения услуги без необходимости предоставления владельцем сертификата на маткапитал договора об оказании платных образовательных услуг при наличии заключенного между организацией, имеющей право на оказание таких услуг, и территориальным органом ПФР соглашения об информационном взаимодействии.
Кроме того, вводится дополнительное условие о соответствии кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов требования, установленным ЦБ РФ для предоставления займов с использованием материнского капитала.
Женщина с детской коляской на прогулке - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 18:50
Маткапитал на первого ребенка составит около 590 тысяч рублей
 
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