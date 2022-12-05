https://ria.ru/20221205/matkapital-1836462460.html

Путин разрешил направлять средства маткапитала на платное образование

Путин разрешил направлять средства маткапитала на платное образование - РИА Новости, 05.12.2022

Путин разрешил направлять средства маткапитала на платное образование

Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на упрощение процедуры распоряжения материнским капиталом для получения платных... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:54

2022-12-05T16:54

2022-12-05T17:08

владимир путин

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сн_образование

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на упрощение процедуры распоряжения материнским капиталом для получения платных образовательных услуг, предоставляется возможность оплачивать такие услуги без предъявления в Пенсионный фонд РФ договора, заключенного с образовательной организацией. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Так, законом устанавливается возможность получения услуги без необходимости предоставления владельцем сертификата на маткапитал договора об оказании платных образовательных услуг при наличии заключенного между организацией, имеющей право на оказание таких услуг, и территориальным органом ПФР соглашения об информационном взаимодействии.Кроме того, вводится дополнительное условие о соответствии кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов требования, установленным ЦБ РФ для предоставления займов с использованием материнского капитала.

https://ria.ru/20221108/matkapital-1830057078.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, общество, материнский капитал, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование