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Канье Уэст назвал Илона Маска межвидовым гибридом - РИА Новости, 05.12.2022
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Канье Уэст назвал Илона Маска межвидовым гибридом
Канье Уэст назвал Илона Маска межвидовым гибридом - РИА Новости, 05.12.2022
Канье Уэст назвал Илона Маска межвидовым гибридом
Рэпер Канье Уэст считает, что миллиардер Илон Маск является искусственно выведенным межвидовым гибридом и наполовину китайцем, а в мире существуют от 10 до 30... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:44
2022-12-05T14:44
в мире
канье уэст
илон маск
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Рэпер Канье Уэст считает, что миллиардер Илон Маск является искусственно выведенным межвидовым гибридом и наполовину китайцем, а в мире существуют от 10 до 30 подобных ему людей.В октябре аккаунт Уэста в соцсети Twitter был заблокирован за антисемитские высказывания исполнителя. Позднее в том же месяце Маск приобрел Twitter, а аккаунт Уэста разблокировали. В пятницу миллиардер заявил о повторной блокировке аккаунта рэпера из-за нарушения артистом правил платформы о призыве к насилию."Я один считаю, что Илон может быть наполовину китайцем? Вы когда-нибудь видели его детские фото? Возьмите китайского гения и скрестите его с южноафриканской супермоделью. Получится Илон... вероятно, суммарно было создано 10-30 Илонов, и он первый удачный межвидовой гибрид", - пишет Уэст в Instagram*.В ответ на это Маск написал на своей странице в Twitter, что принимает мнение Уэста за комплимент, а последний подчеркнул, что и задумывал это как комплимент в адрес бизнесмена.Ряд брендов разорвали сотрудничество с Уэстом из-за его экстравагантного поведения. В частности, в октябре Adidas сообщала, что она "пересматривает свое сотрудничество" с Уэстом после того, как исполнитель обвинил компанию в плагиате. Позднее в том же месяце она объявила о прекращении сотрудничества с артистом из-за его "неприемлемых, ненавистнических и опасных" высказываний, среди которых была публикация в Twitter, которую пользователи сочли антисемитской.Кроме того, на фоне обвинений в антисемитизме Уэст открыто заявил, что симпатизирует нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру.*Деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, канье уэст, илон маск, adidas ag, сша
В мире, Канье Уэст, Илон Маск, Adidas AG, США
14:44 05.12.2022
 
Канье Уэст назвал Илона Маска межвидовым гибридом

Рэпер Канье Уэст назвал Илона Маска искусственно выведенным межвидовым гибридом

© AP Photo / Ashley LandisКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Ashley Landis
Канье Уэст. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Рэпер Канье Уэст считает, что миллиардер Илон Маск является искусственно выведенным межвидовым гибридом и наполовину китайцем, а в мире существуют от 10 до 30 подобных ему людей.
В октябре аккаунт Уэста в соцсети Twitter был заблокирован за антисемитские высказывания исполнителя. Позднее в том же месяце Маск приобрел Twitter, а аккаунт Уэста разблокировали. В пятницу миллиардер заявил о повторной блокировке аккаунта рэпера из-за нарушения артистом правил платформы о призыве к насилию.
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"Я один считаю, что Илон может быть наполовину китайцем? Вы когда-нибудь видели его детские фото? Возьмите китайского гения и скрестите его с южноафриканской супермоделью. Получится Илон... вероятно, суммарно было создано 10-30 Илонов, и он первый удачный межвидовой гибрид", - пишет Уэст в Instagram*.
В ответ на это Маск написал на своей странице в Twitter, что принимает мнение Уэста за комплимент, а последний подчеркнул, что и задумывал это как комплимент в адрес бизнесмена.
Ряд брендов разорвали сотрудничество с Уэстом из-за его экстравагантного поведения. В частности, в октябре Adidas сообщала, что она "пересматривает свое сотрудничество" с Уэстом после того, как исполнитель обвинил компанию в плагиате. Позднее в том же месяце она объявила о прекращении сотрудничества с артистом из-за его "неприемлемых, ненавистнических и опасных" высказываний, среди которых была публикация в Twitter, которую пользователи сочли антисемитской.
Кроме того, на фоне обвинений в антисемитизме Уэст открыто заявил, что симпатизирует нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру.
*Деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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В миреКанье УэстИлон МаскAdidas AGСША
 
 
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