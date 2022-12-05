https://ria.ru/20221205/makron-1836387200.html

В Кремле прокомментировали слова Макрона об учете озабоченностей России

В Кремле прокомментировали слова Макрона об учете озабоченностей России - РИА Новости, 05.12.2022

В Кремле прокомментировали слова Макрона об учете озабоченностей России

Кремль не считает слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости учесть озабоченности РФ по безопасности изменением подходов Парижа к урегулированию РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T13:18

2022-12-05T13:18

2022-12-05T13:18

в мире

россия

украина

эммануэль макрон

франция

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Кремль не считает слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости учесть озабоченности РФ по безопасности изменением подходов Парижа к урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Макрон заявлял, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России."Нет, мы так не считаем", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20221205/sanktsii-1836355805.html

россия

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Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, эммануэль макрон, франция, дмитрий песков