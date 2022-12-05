Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали слова Макрона об учете озабоченностей России - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221205/makron-1836387200.html
В Кремле прокомментировали слова Макрона об учете озабоченностей России
В Кремле прокомментировали слова Макрона об учете озабоченностей России - РИА Новости, 05.12.2022
В Кремле прокомментировали слова Макрона об учете озабоченностей России
Кремль не считает слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости учесть озабоченности РФ по безопасности изменением подходов Парижа к урегулированию РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:18
2022-12-05T13:18
в мире
россия
украина
эммануэль макрон
франция
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596704150_0:73:3072:1801_1920x0_80_0_0_a0c856022b8bae40cbd6895b5f68db17.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Кремль не считает слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости учесть озабоченности РФ по безопасности изменением подходов Парижа к урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Макрон заявлял, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России."Нет, мы так не считаем", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20221205/sanktsii-1836355805.html
россия
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596704150_143:343:2417:2048_1920x0_80_0_0_b2cf37d2e7c2e74a5a3da3289b89e2fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, эммануэль макрон, франция, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, Франция, Дмитрий Песков
13:18 05.12.2022
 
В Кремле прокомментировали слова Макрона об учете озабоченностей России

Песков: Кремль не считает слова Макрона об учете озабоченностей России изменением позиции

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Кремль не считает слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости учесть озабоченности РФ по безопасности изменением подходов Парижа к урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Макрон заявлял, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России.
"Нет, мы так не считаем", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 11:38
Шольц заявил, что эффективность санкций против России возрастает
 
В миреРоссияУкраинаЭммануэль МакронФранцияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала