https://ria.ru/20221205/makron-1836387200.html
В Кремле прокомментировали слова Макрона об учете озабоченностей России
В Кремле прокомментировали слова Макрона об учете озабоченностей России - РИА Новости, 05.12.2022
В Кремле прокомментировали слова Макрона об учете озабоченностей России
Кремль не считает слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости учесть озабоченности РФ по безопасности изменением подходов Парижа к урегулированию РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:18
2022-12-05T13:18
2022-12-05T13:18
в мире
россия
украина
эммануэль макрон
франция
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Кремль не считает слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости учесть озабоченности РФ по безопасности изменением подходов Парижа к урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Макрон заявлял, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России."Нет, мы так не считаем", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20221205/sanktsii-1836355805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, эммануэль макрон, франция, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, Франция, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали слова Макрона об учете озабоченностей России
Песков: Кремль не считает слова Макрона об учете озабоченностей России изменением позиции