https://ria.ru/20221205/makron-1836381268.html

В Сети указали на главный просчет Макрона в отношении Украины

В Сети указали на главный просчет Макрона в отношении Украины - РИА Новости, 05.12.2022

В Сети указали на главный просчет Макрона в отношении Украины

Пользователи Twitter активно обсуждают заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что конфликт на Украине нужно урегулировать дипломатическим путем. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T12:56

2022-12-05T12:56

2022-12-05T14:54

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что конфликт на Украине нужно урегулировать дипломатическим путем.Накануне политик дал интервью американскому телеканалу CBSNews, в котором рассказал, что только переговоры Москвы и Киева смогут повлиять на разрешение обострившейся ситуации. Также он заявил, что поддерживает прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным."Военного решения вопроса я не вижу", — подчеркнул Макрон.Однако комментаторы обвинили французского президента в неискренности."Трагично и исключительно из соображений собственной выгоды Макрон делает такие заявления. Учитывая интересы России в области безопасности, США могли бы легко завершить конфликт на Украине", — написал один из участников обсуждения."На самом деле, Макрону нужно было только настаивать на исполнении Минских соглашений", — поддержал другой. "После расширения НАТО на Восток, России сложно верить в гарантии безопасности", — поделился мнением читатель. "Германия и Франция должны были защищать Минские соглашения от США. Вместо этого они подчинились Вашингтону", — заключили комментаторы. После сообщений СМИ о том, что Запад призывает Киев к диалогу с Москвой, Владимир Зеленский заговорил о возможности переговоров с Россией, но при условии восстановления территориальной целостности страны.При этом власти в Киеве законодательно закрепили невозможность проведения переговоров с Кремлем. Кроме того, украинский лидер не раз заявлял, что не станет их вести.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221205/ukraina-1836322904.html

https://ria.ru/20221204/ukraina-1836207513.html

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в мире, эммануэль макрон, украина, франция, россия