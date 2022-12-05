08:30 05.12.2022 (обновлено: 08:53 05.12.2022)
Макрон заявил о рассинхронизации в отношениях США и Европы
Макрон заявил о рассинхронизации в отношениях США и Европы из-за цен на энергоносители
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Нынешняя администрация США и лично президент Джо Байден "очень привязаны к Европе", но в их отношениях существует рассинхронизация, заявил французский лидер Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CBS News.
"Если посмотреть на ситуацию сегодня, то действительно имеет место рассинхронизация. Почему? Энергия. Европа — покупатель газа и нефти, США — производитель. И если посмотреть на ситуацию, наша промышленность и наши домохозяйства покупают по разным ценам. Так что существует большой разрыв, который влияет на покупательную способность и конкурентоспособность наших обществ", — сказал французский президент.
Говоря об Украине, Макрон отметил, что Европа и США участвуют в этом конфликте "во имя одних и тех же принципов".
"Но цена этой войны неодинакова по обе стороны Атлантики", — указал президент Франции.
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Между ЕС и США существуют разногласия по поводу американского закона о налоговых субсидиях на покупку электромобилей, собранных в Северной Америке и использующих произведенные в США батареи из местных материалов. В Европе этот акт считают дискриминационным по отношению к продукции, импортируемой из других стран.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.