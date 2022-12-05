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Макрон заявил о рассинхронизации в отношениях США и Европы - РИА Новости, 05.12.2022
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Макрон заявил о рассинхронизации в отношениях США и Европы
Макрон заявил о рассинхронизации в отношениях США и Европы - РИА Новости, 05.12.2022
Макрон заявил о рассинхронизации в отношениях США и Европы
Нынешняя администрация США и лично президент Джо Байден "очень привязаны к Европе", но в их отношениях существует рассинхронизация, заявил французский лидер... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T08:30
2022-12-05T08:53
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Нынешняя администрация США и лично президент Джо Байден "очень привязаны к Европе", но в их отношениях существует рассинхронизация, заявил французский лидер Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CBS News."Если посмотреть на ситуацию сегодня, то действительно имеет место рассинхронизация. Почему? Энергия. Европа — покупатель газа и нефти, США — производитель. И если посмотреть на ситуацию, наша промышленность и наши домохозяйства покупают по разным ценам. Так что существует большой разрыв, который влияет на покупательную способность и конкурентоспособность наших обществ", — сказал французский президент.Говоря об Украине, Макрон отметил, что Европа и США участвуют в этом конфликте "во имя одних и тех же принципов"."Но цена этой войны неодинакова по обе стороны Атлантики", — указал президент Франции.Между ЕС и США существуют разногласия по поводу американского закона о налоговых субсидиях на покупку электромобилей, собранных в Северной Америке и использующих произведенные в США батареи из местных материалов. В Европе этот акт считают дискриминационным по отношению к продукции, импортируемой из других стран.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221205/embargo-1835993283.html
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в мире, сша, украина, россия, эммануэль макрон, европа, евросоюз
В мире, США, Украина, Россия, Эммануэль Макрон, Европа, Евросоюз
08:30 05.12.2022 (обновлено: 08:53 05.12.2022)
 
Макрон заявил о рассинхронизации в отношениях США и Европы

Макрон заявил о рассинхронизации в отношениях США и Европы из-за цен на энергоносители

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Нынешняя администрация США и лично президент Джо Байден "очень привязаны к Европе", но в их отношениях существует рассинхронизация, заявил французский лидер Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CBS News.
"Если посмотреть на ситуацию сегодня, то действительно имеет место рассинхронизация. Почему? Энергия. Европа — покупатель газа и нефти, США — производитель. И если посмотреть на ситуацию, наша промышленность и наши домохозяйства покупают по разным ценам. Так что существует большой разрыв, который влияет на покупательную способность и конкурентоспособность наших обществ", — сказал французский президент.
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Говоря об Украине, Макрон отметил, что Европа и США участвуют в этом конфликте "во имя одних и тех же принципов".
"Но цена этой войны неодинакова по обе стороны Атлантики", — указал президент Франции.
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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