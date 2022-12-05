https://ria.ru/20221205/makron-1836315849.html

Макрон заявил о рассинхронизации в отношениях США и Европы

Макрон заявил о рассинхронизации в отношениях США и Европы - РИА Новости, 05.12.2022

Макрон заявил о рассинхронизации в отношениях США и Европы

Нынешняя администрация США и лично президент Джо Байден "очень привязаны к Европе", но в их отношениях существует рассинхронизация, заявил французский лидер... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T08:30

2022-12-05T08:30

2022-12-05T08:53

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ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Нынешняя администрация США и лично президент Джо Байден "очень привязаны к Европе", но в их отношениях существует рассинхронизация, заявил французский лидер Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CBS News."Если посмотреть на ситуацию сегодня, то действительно имеет место рассинхронизация. Почему? Энергия. Европа — покупатель газа и нефти, США — производитель. И если посмотреть на ситуацию, наша промышленность и наши домохозяйства покупают по разным ценам. Так что существует большой разрыв, который влияет на покупательную способность и конкурентоспособность наших обществ", — сказал французский президент.Говоря об Украине, Макрон отметил, что Европа и США участвуют в этом конфликте "во имя одних и тех же принципов"."Но цена этой войны неодинакова по обе стороны Атлантики", — указал президент Франции.Между ЕС и США существуют разногласия по поводу американского закона о налоговых субсидиях на покупку электромобилей, собранных в Северной Америке и использующих произведенные в США батареи из местных материалов. В Европе этот акт считают дискриминационным по отношению к продукции, импортируемой из других стран.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221205/embargo-1835993283.html

https://ria.ru/20221203/frantsiya-1835965508.html

https://ria.ru/20221204/evrosoyuz-1836238475.html

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украина

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, россия, эммануэль макрон, европа, евросоюз