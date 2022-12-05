https://ria.ru/20221205/magomaev-1836490234.html

Бюст Муслима Магомаева открыли в Астраханской области

Бюст Муслима Магомаева открыли в Астраханской области - РИА Новости, 05.12.2022

Бюст Муслима Магомаева открыли в Астраханской области

Бюст эстрадного певца и композитора Муслима Магомаева открыли в понедельник в городе Нариманове Астраханской области, сообщает администрация губернатора... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T18:01

2022-12-05T18:01

2022-12-05T18:01

муслим магомаев

игорь бабушкин

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек - РИА Новости. Бюст эстрадного певца и композитора Муслима Магомаева открыли в понедельник в городе Нариманове Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона.Решение установить беломраморную скульптуру народного артиста СССР в центральном парке Нариманова было принято губернатором Игорем Бабушкиным. Бюст безвозмездно передан городу Астраханской региональной общественной организацией "Азербайджанский Центр содействия социально-экономическому и культурному сотрудничеству". Работы по установке монумента проводились за счет внебюджетных средств."Совсем недавно отмечалось 80-летие Муслима Магомаева. На советской эстраде ему не было равных. Песни легендарного советского певца – вне времени, они вызывают у всех добрые чувства и воспоминания", - отметил на открытии бюста глава Наримановскго района Валерий Альджанов.Он напомнил, что Наримановский район Астраханской области и Наримановский район города Баку являются побратимами. "Уверен, открытие в нашем городе бюста Муслима Магомаева будет служить укреплению дружественных отношений между Астраханской областью и Азербайджаном", - сказал Альджанов.С мая 2018 года в Астрахани работает Азербайджанский деловой центр. В конце прошлого года в Баку был открыт Астраханский деловой центр. Они работают над расширением торговли и установлением новых деловых контактов между Астраханской областью и Азербайджаном.

https://ria.ru/20220926/pereezd-1819409417.html

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

муслим магомаев, игорь бабушкин, астраханская область