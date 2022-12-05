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Бюст Муслима Магомаева открыли в Астраханской области - РИА Новости, 05.12.2022
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Бюст Муслима Магомаева открыли в Астраханской области
Бюст Муслима Магомаева открыли в Астраханской области - РИА Новости, 05.12.2022
Бюст Муслима Магомаева открыли в Астраханской области
Бюст эстрадного певца и композитора Муслима Магомаева открыли в понедельник в городе Нариманове Астраханской области, сообщает администрация губернатора... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T18:01
2022-12-05T18:01
муслим магомаев
игорь бабушкин
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек - РИА Новости. Бюст эстрадного певца и композитора Муслима Магомаева открыли в понедельник в городе Нариманове Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона.Решение установить беломраморную скульптуру народного артиста СССР в центральном парке Нариманова было принято губернатором Игорем Бабушкиным. Бюст безвозмездно передан городу Астраханской региональной общественной организацией "Азербайджанский Центр содействия социально-экономическому и культурному сотрудничеству". Работы по установке монумента проводились за счет внебюджетных средств."Совсем недавно отмечалось 80-летие Муслима Магомаева. На советской эстраде ему не было равных. Песни легендарного советского певца – вне времени, они вызывают у всех добрые чувства и воспоминания", - отметил на открытии бюста глава Наримановскго района Валерий Альджанов.Он напомнил, что Наримановский район Астраханской области и Наримановский район города Баку являются побратимами. "Уверен, открытие в нашем городе бюста Муслима Магомаева будет служить укреплению дружественных отношений между Астраханской областью и Азербайджаном", - сказал Альджанов.С мая 2018 года в Астрахани работает Азербайджанский деловой центр. В конце прошлого года в Баку был открыт Астраханский деловой центр. Они работают над расширением торговли и установлением новых деловых контактов между Астраханской областью и Азербайджаном.
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муслим магомаев, игорь бабушкин, астраханская область
Муслим Магомаев, Игорь Бабушкин, Астраханская область
18:01 05.12.2022
 
Бюст Муслима Магомаева открыли в Астраханской области

Бюст Муслима Магомаева открыли в Астраханской области

© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в медиабанкПевец Муслим Магомаев
Певец Муслим Магомаев - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Михаил Озерский
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Певец Муслим Магомаев. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек - РИА Новости. Бюст эстрадного певца и композитора Муслима Магомаева открыли в понедельник в городе Нариманове Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона.
"Сегодня в городе Нариманове состоялось открытие бюста выдающегося певца и композитора Муслима Магомаева", - говорится в сообщении.
Решение установить беломраморную скульптуру народного артиста СССР в центральном парке Нариманова было принято губернатором Игорем Бабушкиным. Бюст безвозмездно передан городу Астраханской региональной общественной организацией "Азербайджанский Центр содействия социально-экономическому и культурному сотрудничеству". Работы по установке монумента проводились за счет внебюджетных средств.
"Совсем недавно отмечалось 80-летие Муслима Магомаева. На советской эстраде ему не было равных. Песни легендарного советского певца – вне времени, они вызывают у всех добрые чувства и воспоминания", - отметил на открытии бюста глава Наримановскго района Валерий Альджанов.
Он напомнил, что Наримановский район Астраханской области и Наримановский район города Баку являются побратимами. "Уверен, открытие в нашем городе бюста Муслима Магомаева будет служить укреплению дружественных отношений между Астраханской областью и Азербайджаном", - сказал Альджанов.
С мая 2018 года в Астрахани работает Азербайджанский деловой центр. В конце прошлого года в Баку был открыт Астраханский деловой центр. Они работают над расширением торговли и установлением новых деловых контактов между Астраханской областью и Азербайджаном.
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Муслим МагомаевИгорь БабушкинАстраханская область
 
 
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