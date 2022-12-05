https://ria.ru/20221205/lukashenko-1836366860.html

Лукашенко рассказал, как благодаря его вмешательству спасли пациентку

Лукашенко рассказал, как благодаря его вмешательству спасли пациентку - РИА Новости, 05.12.2022

Лукашенко рассказал, как благодаря его вмешательству спасли пациентку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что благодаря его вмешательству удалось спасти больную женщину в больнице в регионе, поручил обратить... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T12:08

2022-12-05T12:08

2022-12-05T14:06

в мире

александр лукашенко

здоровье - общество

белоруссия

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МИНСК, 5 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что благодаря его вмешательству удалось спасти больную женщину в больнице в регионе, поручил обратить внимание на качество лечения в небольших населенных пунктах и анонсировал проверки системы здравоохранения.Об этом случае Лукашенко рассказал в понедельник, когда во время доклада министра здравоохранения Дмитрия Пиневича обратил внимание на качество и подходы в лечении людей в районных больницах. Как передает пресс-служба президента Белоруссии, в этой связи Лукашенко рассказал историю о женщине, которая изначально попала в больницу в Шкловском районе и находилась при смерти, но благодаря вмешательству президента ее удалось спасти, и сейчас уже ее жизни ничего не угрожает."В шкловской больнице я ее практически вытащил из морга. Сегодня она отключена от аппарата ИВЛ. Динамика, говорят, дай бог, чтобы так и дальше было, неплохая", - отметил президент.Глава государства заявил, что его настораживает ситуация в небольших лечебных учреждениях. "Или немножко вас понесло в системе… и вы лечите только там, где надо лечить? Или вы будете лечить людей так, как я от вас всегда требовал? Меня это очень настораживает. Вот тут вы лечите. А люди попроще, где-то там в каких-то районных больницах… Ну есть там ФАП (фельдшерско-акушерский пункт в сельских населенных пунктах – ред.). Ходит фельдшер. Яйцо дадут, выпить сто грамм дадут, как в былые времена, я это наблюдал, хорошо. Нет - ничего", - отметил он.Поэтому Лукашенко анонсировал проверки системы здравоохранения. "Я вас хочу предупредить: в ближайшее время мною будет создана мобильная группа абсолютно независимых от вас людей, специалистов, которые проверят и систему здравоохранения, и выборочно неожиданно проверят больницы", - сказал он."Хочу вас всех предостеречь, что пощады вам не будет. И никакое лечение больших начальников вас не спасет. Понимайте меня, как хотите. Вот один в один, что я сказал, сегодня услышит вся страна. И не только страна. К нам прикованы взгляды многих государств. Миллионы людей это услышат. И, пожалуйста, сделайте соответствующие выводы. Спрятаться кому-то за спину кого-то или, как я часто говорю, под плинтус залезть не получится. Изображать активную деятельность, что мы великие, - нам это в стране не надо", - сказал Лукашенко.Президент заявил, что в Белоруссии "государство - для народа". "Так и народ надо лечить. У нас для того, чтобы лечить, есть все. Все есть для того, чтобы лечить нормально, на нужном уровне. И ковид свидетельство тому, что у нас врачи хорошие, мы их хорошо готовим. Если где-то в вузах недорабатываем, то в лечебных учреждениях наставничество хорошо развито. Я не хочу делать глубоко и далеко идущие выводы из этого случая, но (он – ред.) толкает к размышлению", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20220915/maski-1817053890.html

https://ria.ru/20220208/vrachi-1771628771.html

https://ria.ru/20221205/koronavirus-1836364020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, здоровье - общество, белоруссия