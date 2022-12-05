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Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 35 человек и два БТР - РИА Новости, 05.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/lnr-1836334870.html
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 35 человек и два БТР
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 35 человек и два БТР - РИА Новости, 05.12.2022
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 35 человек и два БТР
За минувшие сутки украинские войска потеряли в боях на территории Луганской Народной Республики около 35 человек и технику, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T10:29
2022-12-05T11:10
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 5 дек — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска потеряли в боях на территории Луганской Народной Республики около 35 человек и технику, сообщается в Telegram-канале Народной милиции ЛНР."В ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 35 человек личного состава, два бронетранспортера, три артиллерийские установки, 12 единиц специальной автомобильной техники", — говорится в публикации.Накануне Народная милиция оценила потери ВСУ в 65 военнослужащих, один танк, три БТР, два беспилотных летательных аппарата и 15 спецавтомобилей.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
луганская народная республика
РИА Новости
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в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика
10:29 05.12.2022 (обновлено: 11:10 05.12.2022)
 
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 35 человек и два БТР

Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 35 человек и два БТР

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 дек — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска потеряли в боях на территории Луганской Народной Республики около 35 человек и технику, сообщается в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.
"В ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 35 человек личного состава, два бронетранспортера, три артиллерийские установки, 12 единиц специальной автомобильной техники", — говорится в публикации.
Накануне Народная милиция оценила потери ВСУ в 65 военнослужащих, один танк, три БТР, два беспилотных летательных аппарата и 15 спецавтомобилей.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная Республика
 
 
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