https://ria.ru/20221205/lider-1836431367.html

"Эксперт РА": ВТБ Лизинг — лидер на рынке железнодорожной техники

"Эксперт РА": ВТБ Лизинг — лидер на рынке железнодорожной техники - РИА Новости, 05.12.2022

"Эксперт РА": ВТБ Лизинг — лидер на рынке железнодорожной техники

ВТБ Лизинг стал лидером рэнкинга "Эксперт РА" по лизингу железнодорожной техники по итогам 9 месяцев 2022 года, за этот период компания профинансировала сделки... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T15:16

2022-12-05T15:16

2022-12-05T15:16

втб

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737427640_0:174:1053:766_1920x0_80_0_0_8095c9b6f66b1320c14074f9944256dd.jpg

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. ВТБ Лизинг стал лидером рэнкинга "Эксперт РА" по лизингу железнодорожной техники по итогам 9 месяцев 2022 года, за этот период компания профинансировала сделки на общую сумму свыше 67 миллиардов рублей, что обеспечило ей долю в 49% от всего объема нового бизнеса в сегменте, сообщает пресс-служба ВТБ.Всего в анкетировании приняли участие 22 лизинговые компании, оказывающие услуги по финансированию подвижного парка.Как отмечают аналитики "Эксперт РА", геополитическая ситуация вызвала сокращение рынка лизинга в январе-сентябре 2022 года на 15%, при этом впервые за последние годы уменьшилось количество новых договоров (минус 24%). Корпоративные сегменты оказались более подвержены влиянию кризиса и продемонстрировали падение на 39%Вместе с тем в железнодорожном сегменте сокращение было не столь значительным – на 12%. Лидер сегмента, компания ВТБ Лизинг, передала в финансовую и операционную аренду за 9 месяцев 2022 года свыше 18 тысяч грузовых вагонов, из которых более половины (56%) пришлось на хопперы, а остальная часть — на полувагоны (31%), платформы (11%) и цистерны (2%)."Нынешний год стал беспрецедентным по числу вызовов для рынка. За введением ограничительных мер в отношении России последовало весеннее повышение ключевой ставки ЦБ. Кроме того, существенно перестроились логистические цепочки и изменился грузооборот. Как итог — практически полная остановка по сделкам железнодорожного лизинга с марта по май, миграция портфелей операторов и значительный рост сделок с подержанными вагонами. В ответ на эти вызовы мы перезаключили ряд договоров, пересмотрели ставки аренды, оптимизировали затраты на ремонт подвижного состава и автоматизировали внутренние процессы, существенно повлиявшие на рентабельность операционной аренды", — сказала управляющий директор по лизингу подвижного состава АО ВТБ Лизинг Оксана Ивановская, слова которой цитирует пресс-служба.Пресс-служба отмечает, что в целом на рынке лизинга (финансирование всех типов техники и оборудования) ВТБ Лизинг сохранил позиции в ТОП-3, заняв второе место по объемам нового бизнеса. За 9 месяцев 2022 года компания профинансировала договоры на сумму 255 миллиардов рублей. В наиболее динамично развивающемся сегменте дорожно-строительной техники компания обеспечила себе третье место. Лизинговой компании также удалось сохранить занимаемые позиции (третье место) в сегменте автобусов и троллейбусов, а по объему портфеля операционный парк автомобилей Группы стал вторым крупнейшим.

https://ria.ru/20221024/vtb-1826329446.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, новости компаний - экономика