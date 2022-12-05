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"Эксперт РА": ВТБ Лизинг — лидер на рынке железнодорожной техники - РИА Новости, 05.12.2022
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"Эксперт РА": ВТБ Лизинг — лидер на рынке железнодорожной техники
"Эксперт РА": ВТБ Лизинг — лидер на рынке железнодорожной техники - РИА Новости, 05.12.2022
"Эксперт РА": ВТБ Лизинг — лидер на рынке железнодорожной техники
ВТБ Лизинг стал лидером рэнкинга "Эксперт РА" по лизингу железнодорожной техники по итогам 9 месяцев 2022 года, за этот период компания профинансировала сделки... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:16
2022-12-05T15:16
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. ВТБ Лизинг стал лидером рэнкинга "Эксперт РА" по лизингу железнодорожной техники по итогам 9 месяцев 2022 года, за этот период компания профинансировала сделки на общую сумму свыше 67 миллиардов рублей, что обеспечило ей долю в 49% от всего объема нового бизнеса в сегменте, сообщает пресс-служба ВТБ.Всего в анкетировании приняли участие 22 лизинговые компании, оказывающие услуги по финансированию подвижного парка.Как отмечают аналитики "Эксперт РА", геополитическая ситуация вызвала сокращение рынка лизинга в январе-сентябре 2022 года на 15%, при этом впервые за последние годы уменьшилось количество новых договоров (минус 24%). Корпоративные сегменты оказались более подвержены влиянию кризиса и продемонстрировали падение на 39%Вместе с тем в железнодорожном сегменте сокращение было не столь значительным – на 12%. Лидер сегмента, компания ВТБ Лизинг, передала в финансовую и операционную аренду за 9 месяцев 2022 года свыше 18 тысяч грузовых вагонов, из которых более половины (56%) пришлось на хопперы, а остальная часть — на полувагоны (31%), платформы (11%) и цистерны (2%)."Нынешний год стал беспрецедентным по числу вызовов для рынка. За введением ограничительных мер в отношении России последовало весеннее повышение ключевой ставки ЦБ. Кроме того, существенно перестроились логистические цепочки и изменился грузооборот. Как итог — практически полная остановка по сделкам железнодорожного лизинга с марта по май, миграция портфелей операторов и значительный рост сделок с подержанными вагонами. В ответ на эти вызовы мы перезаключили ряд договоров, пересмотрели ставки аренды, оптимизировали затраты на ремонт подвижного состава и автоматизировали внутренние процессы, существенно повлиявшие на рентабельность операционной аренды", — сказала управляющий директор по лизингу подвижного состава АО ВТБ Лизинг Оксана Ивановская, слова которой цитирует пресс-служба.Пресс-служба отмечает, что в целом на рынке лизинга (финансирование всех типов техники и оборудования) ВТБ Лизинг сохранил позиции в ТОП-3, заняв второе место по объемам нового бизнеса. За 9 месяцев 2022 года компания профинансировала договоры на сумму 255 миллиардов рублей. В наиболее динамично развивающемся сегменте дорожно-строительной техники компания обеспечила себе третье место. Лизинговой компании также удалось сохранить занимаемые позиции (третье место) в сегменте автобусов и троллейбусов, а по объему портфеля операционный парк автомобилей Группы стал вторым крупнейшим.
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втб, новости компаний - экономика
ВТБ, Новости компаний - Экономика
15:16 05.12.2022
 

"Эксперт РА": ВТБ Лизинг — лидер на рынке железнодорожной техники

© ВТБ Лизинг/ВконтактеВТБ Лизинг
ВТБ Лизинг
© ВТБ Лизинг/Вконтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. ВТБ Лизинг стал лидером рэнкинга "Эксперт РА" по лизингу железнодорожной техники по итогам 9 месяцев 2022 года, за этот период компания профинансировала сделки на общую сумму свыше 67 миллиардов рублей, что обеспечило ей долю в 49% от всего объема нового бизнеса в сегменте, сообщает пресс-служба ВТБ.
Всего в анкетировании приняли участие 22 лизинговые компании, оказывающие услуги по финансированию подвижного парка.
Как отмечают аналитики "Эксперт РА", геополитическая ситуация вызвала сокращение рынка лизинга в январе-сентябре 2022 года на 15%, при этом впервые за последние годы уменьшилось количество новых договоров (минус 24%). Корпоративные сегменты оказались более подвержены влиянию кризиса и продемонстрировали падение на 39%Вместе с тем в железнодорожном сегменте сокращение было не столь значительным – на 12%. Лидер сегмента, компания ВТБ Лизинг, передала в финансовую и операционную аренду за 9 месяцев 2022 года свыше 18 тысяч грузовых вагонов, из которых более половины (56%) пришлось на хопперы, а остальная часть — на полувагоны (31%), платформы (11%) и цистерны (2%).
"Нынешний год стал беспрецедентным по числу вызовов для рынка. За введением ограничительных мер в отношении России последовало весеннее повышение ключевой ставки ЦБ. Кроме того, существенно перестроились логистические цепочки и изменился грузооборот. Как итог — практически полная остановка по сделкам железнодорожного лизинга с марта по май, миграция портфелей операторов и значительный рост сделок с подержанными вагонами. В ответ на эти вызовы мы перезаключили ряд договоров, пересмотрели ставки аренды, оптимизировали затраты на ремонт подвижного состава и автоматизировали внутренние процессы, существенно повлиявшие на рентабельность операционной аренды", — сказала управляющий директор по лизингу подвижного состава АО ВТБ Лизинг Оксана Ивановская, слова которой цитирует пресс-служба.
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ВТБ Лизинг поставит "Ростелекому" программные комплексы на 5,7 млрд рублей
Пресс-служба отмечает, что в целом на рынке лизинга (финансирование всех типов техники и оборудования) ВТБ Лизинг сохранил позиции в ТОП-3, заняв второе место по объемам нового бизнеса. За 9 месяцев 2022 года компания профинансировала договоры на сумму 255 миллиардов рублей. В наиболее динамично развивающемся сегменте дорожно-строительной техники компания обеспечила себе третье место. Лизинговой компании также удалось сохранить занимаемые позиции (третье место) в сегменте автобусов и троллейбусов, а по объему портфеля операционный парк автомобилей Группы стал вторым крупнейшим.
 
ВТБНовости компаний - Экономика
 
 
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