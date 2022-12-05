https://ria.ru/20221205/lavrov-1836442630.html
Россия посылает Западу сигналы о недопустимости столкновения, заявил Лавров
Россия посылает Западу сигналы о недопустимости столкновения, заявил Лавров - РИА Новости, 05.12.2022
Россия посылает Западу сигналы о недопустимости столкновения, заявил Лавров
Линия США и НАТО на фактическую военную конфронтацию с Россией чревата катастрофическими последствиями, Москва вынуждена посылать Вашингтону и Брюсселю... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:51
2022-12-05T15:51
2022-12-05T15:51
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Линия США и НАТО на фактическую военную конфронтацию с Россией чревата катастрофическими последствиями, Москва вынуждена посылать Вашингтону и Брюсселю предупредительные сигналы о недопустимости прямого столкновения между ядерными державами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В условиях усилий Запада по сдерживанию России серьезную угрозу представляет линия США и НАТО в целом на фактическую военную конфронтацию с нами. Очевидно, что это чревато прямым столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями. Вынуждены регулярно посылать наши предупредительные сигналы на этот счёт. Но вместо того, чтобы отнестись к ним серьезно, на Западе их злонамеренно искажают и обвиняют нас в использовании "риторики угроз", - заявил Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.Он отметил, что Россия "твердо привержена логике пониманий, которые были закреплены в совместных документах стран ядерной "пятерки"."В соответствии с заявлением пяти держав о недопустимости ядерной войны необходимо предотвращать любой вооруженный конфликт между странами, обладающими ядерным оружием. Россия исходит именно из этого", - подчеркнул он.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сергей лавров, россия, сша, москва, нато
В мире, Сергей Лавров, Россия, США, Москва, НАТО
Россия посылает Западу сигналы о недопустимости столкновения, заявил Лавров
Лавров: Россия вынуждена посылать США и НАТО сигналы о недопустимости столкновения
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Линия США и НАТО на фактическую военную конфронтацию с Россией чревата катастрофическими последствиями, Москва вынуждена посылать Вашингтону и Брюсселю предупредительные сигналы о недопустимости прямого столкновения между ядерными державами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В условиях усилий Запада по сдерживанию России серьезную угрозу представляет линия США и НАТО в целом на фактическую военную конфронтацию с нами. Очевидно, что это чревато прямым столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями. Вынуждены регулярно посылать наши предупредительные сигналы на этот счёт. Но вместо того, чтобы отнестись к ним серьезно, на Западе их злонамеренно искажают и обвиняют нас в использовании "риторики угроз", - заявил Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.
Он отметил, что Россия "твердо привержена логике пониманий, которые были закреплены в совместных документах стран ядерной "пятерки".
"В соответствии с заявлением пяти держав о недопустимости ядерной войны необходимо предотвращать любой вооруженный конфликт между странами, обладающими ядерным оружием. Россия исходит именно из этого", - подчеркнул он.