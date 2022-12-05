https://ria.ru/20221205/latviya-1836303452.html

В США ответили на предложение Латвии об ударах по российским аэродромам

В США ответили на предложение Латвии об ударах по российским аэродромам - РИА Новости, 05.12.2022

В США ответили на предложение Латвии об ударах по российским аэродромам

Латвия своим предложением разрешить Киеву бить по российским аэродромам провоцирует расширение конфликта на Украине, а США одобряют эту риторику, написал на... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T05:32

2022-12-05T05:32

2022-12-05T07:31

в мире

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Латвия своим предложением разрешить Киеву бить по российским аэродромам провоцирует расширение конфликта на Украине, а США одобряют эту риторику, написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.По его мнению, действия Вашингтона провоцируют обострение конфликта на Украине, что, в свою очередь, ведет к риску ядерной конфронтации.Ранее глава МИД Латвии Ринкевичс призвал разрешить Киеву атаковать места базирования ракет, с помощью которых наносят удары по критической инфраструктуре Украины. По его мнению, союзники не должны опасаться эскалации.Сейчас США не предоставляют Украине оружие большой дальности полета, заявляя о нежелании провоцировать обострение конфликта.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221205/zapad-1836302176.html

https://ria.ru/20221123/ukraina-1833592023.html

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россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, пол крейг робертс, украина, латвия, россия, сша, нато