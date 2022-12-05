https://ria.ru/20221205/latviya-1836303452.html
В США ответили на предложение Латвии об ударах по российским аэродромам
В США ответили на предложение Латвии об ударах по российским аэродромам - РИА Новости, 05.12.2022
В США ответили на предложение Латвии об ударах по российским аэродромам
Латвия своим предложением разрешить Киеву бить по российским аэродромам провоцирует расширение конфликта на Украине, а США одобряют эту риторику, написал на... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T05:32
2022-12-05T05:32
2022-12-05T07:31
в мире
пол крейг робертс
украина
латвия
россия
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788420528_0:205:3222:2017_1920x0_80_0_0_40f9ec249856584577dd890dd903fd8d.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Латвия своим предложением разрешить Киеву бить по российским аэродромам провоцирует расширение конфликта на Украине, а США одобряют эту риторику, написал на своем сайте бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.По его мнению, действия Вашингтона провоцируют обострение конфликта на Украине, что, в свою очередь, ведет к риску ядерной конфронтации.Ранее глава МИД Латвии Ринкевичс призвал разрешить Киеву атаковать места базирования ракет, с помощью которых наносят удары по критической инфраструктуре Украины. По его мнению, союзники не должны опасаться эскалации.Сейчас США не предоставляют Украине оружие большой дальности полета, заявляя о нежелании провоцировать обострение конфликта.На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221205/zapad-1836302176.html
https://ria.ru/20221123/ukraina-1833592023.html
украина
латвия
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788420528_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_4609be34a664c92cf2f5579dd503aa2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пол крейг робертс, украина, латвия, россия, сша, нато
В мире, Пол Крейг Робертс, Украина, Латвия, Россия, США, НАТО
05:32 05.12.2022 (обновлено: 07:31 05.12.2022)
В США ответили на предложение Латвии об ударах по российским аэродромам
Экс-сотрудник Белого дома Робертс осудил идею Латвии нанести удары по аэродромам России
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Латвия своим предложением разрешить Киеву бить по российским аэродромам провоцирует расширение конфликта на Украине, а США одобряют эту риторику, написал на своем сайте
бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
"Эскалация продолжается так же, как это было во Вьетнаме. Марионетка Вашингтона не озвучила бы провокационного предложения без разрешения США. <...> Он (глава МИД Латвии Ринкевичс. — Прим. ред.) призывает к расширению конфликта", — заявил бывший чиновник.
По его мнению, действия Вашингтона провоцируют обострение конфликта на Украине, что, в свою очередь, ведет к риску ядерной конфронтации.
Ранее глава МИД Латвии Ринкевичс призвал разрешить Киеву атаковать места базирования ракет, с помощью которых наносят удары по критической инфраструктуре Украины. По его мнению, союзники не должны опасаться эскалации.
Сейчас США не предоставляют Украине оружие большой дальности полета, заявляя о нежелании провоцировать обострение конфликта.
На фоне проведения Россией военной спецоперации США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.