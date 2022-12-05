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Ракетные комплексы "Бастион" заступили на дежурство на Курилах - РИА Новости, 05.12.2022
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Ракетные комплексы "Бастион" заступили на дежурство на Курилах
Ракетные комплексы "Бастион" заступили на дежурство на Курилах - РИА Новости, 05.12.2022
Ракетные комплексы "Бастион" заступили на дежурство на Курилах
Береговые ракетные комплексы "Бастион" Тихоокеанского флота заступили на дежурство на острове Парамушир Курильской гряды, сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T05:08
2022-12-05T05:08
безопасность
парамушир
россия
матуа
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Береговые ракетные комплексы "Бастион" Тихоокеанского флота заступили на дежурство на острове Парамушир Курильской гряды, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.Год назад, в декабре 2021 года, расчеты БРК "Бастион" ТОФ приступили к несению дежурства в центральной части Курильской гряды - на острове Матуа."Расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота развернуты и заступили на дежурство в северной части Курильской гряды на острове Парамушир. Береговые ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами", - говорится в сообщении.Техника, личный состав и материальные средства были доставлены на остров большими десантными кораблями Приморской флотилии разнородных сил ТОФ. Ранее силами подразделений материально-технического обеспечения флота на Парамушире был развернут автономный военный городок, в котором созданы все условия для круглогодичного несения службы, проживания, отдыха и питания личного состава.Для эксплуатации и обслуживания техники смонтировано оборудование технических постов, развернуты хранилища техники и материальных средств, оборудованы подъезды к стартовым позициям.
https://ria.ru/20221201/dron-1835532391.html
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безопасность, парамушир, россия, матуа, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Парамушир, Россия, Матуа, Тихоокеанский флот ВМФ России
05:08 05.12.2022
 
Ракетные комплексы "Бастион" заступили на дежурство на Курилах

Ракетные комплексы "Бастион" Тихоокеанского флота заступили на дежурство на Курилах

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкПуск крылатой ракеты "Оникс"
Пуск крылатой ракеты Оникс - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Пуск крылатой ракеты "Оникс". Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Береговые ракетные комплексы "Бастион" Тихоокеанского флота заступили на дежурство на острове Парамушир Курильской гряды, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
Год назад, в декабре 2021 года, расчеты БРК "Бастион" ТОФ приступили к несению дежурства в центральной части Курильской гряды - на острове Матуа.
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"Расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота развернуты и заступили на дежурство в северной части Курильской гряды на острове Парамушир. Береговые ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами", - говорится в сообщении.
Техника, личный состав и материальные средства были доставлены на остров большими десантными кораблями Приморской флотилии разнородных сил ТОФ. Ранее силами подразделений материально-технического обеспечения флота на Парамушире был развернут автономный военный городок, в котором созданы все условия для круглогодичного несения службы, проживания, отдыха и питания личного состава.
Для эксплуатации и обслуживания техники смонтировано оборудование технических постов, развернуты хранилища техники и материальных средств, оборудованы подъезды к стартовым позициям.
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БезопасностьПарамуширРоссияМатуаТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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