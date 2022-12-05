https://ria.ru/20221205/kurily-1836303278.html
Ракетные комплексы "Бастион" заступили на дежурство на Курилах
Ракетные комплексы "Бастион" заступили на дежурство на Курилах - РИА Новости, 05.12.2022
Ракетные комплексы "Бастион" заступили на дежурство на Курилах
Береговые ракетные комплексы "Бастион" Тихоокеанского флота заступили на дежурство на острове Парамушир Курильской гряды, сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T05:08
2022-12-05T05:08
2022-12-05T05:08
безопасность
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Береговые ракетные комплексы "Бастион" Тихоокеанского флота заступили на дежурство на острове Парамушир Курильской гряды, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.Год назад, в декабре 2021 года, расчеты БРК "Бастион" ТОФ приступили к несению дежурства в центральной части Курильской гряды - на острове Матуа."Расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота развернуты и заступили на дежурство в северной части Курильской гряды на острове Парамушир. Береговые ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами", - говорится в сообщении.Техника, личный состав и материальные средства были доставлены на остров большими десантными кораблями Приморской флотилии разнородных сил ТОФ. Ранее силами подразделений материально-технического обеспечения флота на Парамушире был развернут автономный военный городок, в котором созданы все условия для круглогодичного несения службы, проживания, отдыха и питания личного состава.Для эксплуатации и обслуживания техники смонтировано оборудование технических постов, развернуты хранилища техники и материальных средств, оборудованы подъезды к стартовым позициям.
https://ria.ru/20221201/dron-1835532391.html
https://ria.ru/20221129/udav-1834948484.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, парамушир, россия, матуа, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Парамушир, Россия, Матуа, Тихоокеанский флот ВМФ России
Ракетные комплексы "Бастион" заступили на дежурство на Курилах
Ракетные комплексы "Бастион" Тихоокеанского флота заступили на дежурство на Курилах
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Береговые ракетные комплексы "Бастион" Тихоокеанского флота заступили на дежурство на острове Парамушир Курильской гряды, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
Год назад, в декабре 2021 года, расчеты БРК "Бастион" ТОФ
приступили к несению дежурства в центральной части Курильской гряды - на острове Матуа
.
"Расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота развернуты и заступили на дежурство в северной части Курильской гряды на острове Парамушир. Береговые ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами", - говорится в сообщении.
Техника, личный состав и материальные средства были доставлены на остров большими десантными кораблями Приморской флотилии разнородных сил ТОФ. Ранее силами подразделений материально-технического обеспечения флота на Парамушире был развернут автономный военный городок, в котором созданы все условия для круглогодичного несения службы, проживания, отдыха и питания личного состава.
Для эксплуатации и обслуживания техники смонтировано оборудование технических постов, развернуты хранилища техники и материальных средств, оборудованы подъезды к стартовым позициям.