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Глава ЦБ Венгрии раскритиковал экономическую политику правительства - РИА Новости, 05.12.2022
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Глава ЦБ Венгрии раскритиковал экономическую политику правительства
Глава ЦБ Венгрии раскритиковал экономическую политику правительства - РИА Новости, 05.12.2022
Глава ЦБ Венгрии раскритиковал экономическую политику правительства
Глава Национального банка Венгрии Дьёрдь Матолчи заявил, что страна находится на грани кризиса, спрогнозировал самую высокую инфляцию в ЕС в следующем году на... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T22:51
2022-12-05T22:54
ярослав качиньский
виктор орбан
венгрия
польша
европа
евросоюз
центральный банк рф (цб рф)
еврокомиссия
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БУДАПЕШТ, 5 дек - РИА Новости. Глава Национального банка Венгрии Дьёрдь Матолчи заявил, что страна находится на грани кризиса, спрогнозировал самую высокую инфляцию в ЕС в следующем году на уровне 15-18% и призвал правительство изменить экономическую политику.По его словам, если Венгрия "продолжит текущую экономическую политику, не осуществит поворот на две трети в экономической политике, она проиграет это десятилетие, последуют стагнация и стагфляция". "Сейчас ситуацию еще можно изменить, в будущем году - нет", - сказал Матолчи.Глава Национального банка Венгрии отметил, что "80% венгерской инфляции вызвал взрыв цен на энергоносители, который начался во второй половине 2021 года".Однако при этом Матолчи назвал "невежливым, бестактным и неуместным" заявление бывшего президента Польши Ярослава Качиньского о крахе венгерской экономики. "Венгерская экономика совершенно не рушится. Мы в беде, со многих точек зрения мы в беде из-за отсутствия собственных решений, но вся Европа в беде", - сказал Матолчи.Он также сообщил, что Венгрия находится на втором месте с конца после Болгарии среди стран ЕС по производительности пищевой промышленности и на четвертом месте с конца по общей производительности экономики."Готовность правительства к кризису за последние полгода... была ошибочной, ее необходимо изменить. Мы выбежали на поле, выиграв все до сих пор, мы думали, что автоматически выиграем и этот взрыв цен на энергоносители, и инфляционный кризис. Нет. Нет, старыми средствами нельзя победить, и возвращаться к социализму не стоит. Оказалось, что ценовые потолки и тому подобные идеи при социализме не сработали, система рухнула", - считает Матолчи.В ноябре 2021 года правительство Венгрии заморозило цены на бензин и дизельное топливо на три месяца с 15 ноября и установило их на уровне 480 форинтов (1,3 доллара). Позже правительство продлило эту меру. С 27 мая заправляться бензином по льготной цене разрешили только автомобилям с регистрационными знаками Венгрии, что вызвало обвинения в дискриминации со стороны Еврокомиссии. С 30 июля заправляться по сниженной цене разрешили только частным автомобилям, сельхозтехнике и такси с венгерскими регистрационными номерами. В сентябре правительство еще раз продлило эту меру до 31 декабря.
https://ria.ru/20221205/vengriya-1836461551.html
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ярослав качиньский, виктор орбан, венгрия, польша, европа, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), еврокомиссия, экономика
Ярослав Качиньский, Виктор Орбан, Венгрия, Польша, Европа, Евросоюз, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Еврокомиссия, Экономика
22:51 05.12.2022 (обновлено: 22:54 05.12.2022)
 
Глава ЦБ Венгрии раскритиковал экономическую политику правительства

Глава ЦБ Венгрии Матолчи заявил, что страна находится на грани кризиса

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкВид на цепной мост Сечени и восточную часть города Пешт в Будапеште
Вид на цепной мост Сечени и восточную часть города Пешт в Будапеште - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Вид на цепной мост Сечени и восточную часть города Пешт в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 5 дек - РИА Новости. Глава Национального банка Венгрии Дьёрдь Матолчи заявил, что страна находится на грани кризиса, спрогнозировал самую высокую инфляцию в ЕС в следующем году на уровне 15-18% и призвал правительство изменить экономическую политику.
"Необходимо принять, что венгерская экономика в ситуации на грани кризиса. Необходимо принять, что наши финансовые и макроэкономические показатели находятся на первом-втором месте с конца в ЕС. В будущем году они будут самыми худшими, потому что ожидаемая инфляция в 15-18% будет самой высокой в ​​ЕС", - сказал Матолчи на заседании экономической комиссии в парламенте. Видео его выступления публикует канал RTL.
По его словам, если Венгрия "продолжит текущую экономическую политику, не осуществит поворот на две трети в экономической политике, она проиграет это десятилетие, последуют стагнация и стагфляция". "Сейчас ситуацию еще можно изменить, в будущем году - нет", - сказал Матолчи.
Глава Национального банка Венгрии отметил, что "80% венгерской инфляции вызвал взрыв цен на энергоносители, который начался во второй половине 2021 года".
Однако при этом Матолчи назвал "невежливым, бестактным и неуместным" заявление бывшего президента Польши Ярослава Качиньского о крахе венгерской экономики. "Венгерская экономика совершенно не рушится. Мы в беде, со многих точек зрения мы в беде из-за отсутствия собственных решений, но вся Европа в беде", - сказал Матолчи.
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Он также сообщил, что Венгрия находится на втором месте с конца после Болгарии среди стран ЕС по производительности пищевой промышленности и на четвертом месте с конца по общей производительности экономики.
"Готовность правительства к кризису за последние полгода... была ошибочной, ее необходимо изменить. Мы выбежали на поле, выиграв все до сих пор, мы думали, что автоматически выиграем и этот взрыв цен на энергоносители, и инфляционный кризис. Нет. Нет, старыми средствами нельзя победить, и возвращаться к социализму не стоит. Оказалось, что ценовые потолки и тому подобные идеи при социализме не сработали, система рухнула", - считает Матолчи.
"Венгерский национальный банк просит и требует, чтобы венгерское правительство вернулось на путь восстановления равновесия и снова "выиграло" десятилетие", - добавил Матолчи, имея в виду успешные социальные реформы предыдущих правительств премьер-министра страны Виктора Орбана начиная с 2010 года.
В ноябре 2021 года правительство Венгрии заморозило цены на бензин и дизельное топливо на три месяца с 15 ноября и установило их на уровне 480 форинтов (1,3 доллара). Позже правительство продлило эту меру. С 27 мая заправляться бензином по льготной цене разрешили только автомобилям с регистрационными знаками Венгрии, что вызвало обвинения в дискриминации со стороны Еврокомиссии. С 30 июля заправляться по сниженной цене разрешили только частным автомобилям, сельхозтехнике и такси с венгерскими регистрационными номерами. В сентябре правительство еще раз продлило эту меру до 31 декабря.
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