22:51 05.12.2022 (обновлено: 22:54 05.12.2022)
Глава ЦБ Венгрии раскритиковал экономическую политику правительства
Глава ЦБ Венгрии Матолчи заявил, что страна находится на грани кризиса
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкВид на цепной мост Сечени и восточную часть города Пешт в Будапеште
Вид на цепной мост Сечени и восточную часть города Пешт в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 5 дек - РИА Новости. Глава Национального банка Венгрии Дьёрдь Матолчи заявил, что страна находится на грани кризиса, спрогнозировал самую высокую инфляцию в ЕС в следующем году на уровне 15-18% и призвал правительство изменить экономическую политику.
"Необходимо принять, что венгерская экономика в ситуации на грани кризиса. Необходимо принять, что наши финансовые и макроэкономические показатели находятся на первом-втором месте с конца в ЕС. В будущем году они будут самыми худшими, потому что ожидаемая инфляция в 15-18% будет самой высокой в ЕС", - сказал Матолчи на заседании экономической комиссии в парламенте. Видео его выступления публикует канал RTL.
По его словам, если Венгрия "продолжит текущую экономическую политику, не осуществит поворот на две трети в экономической политике, она проиграет это десятилетие, последуют стагнация и стагфляция". "Сейчас ситуацию еще можно изменить, в будущем году - нет", - сказал Матолчи.
Глава Национального банка Венгрии отметил, что "80% венгерской инфляции вызвал взрыв цен на энергоносители, который начался во второй половине 2021 года".
Однако при этом Матолчи назвал "невежливым, бестактным и неуместным" заявление бывшего президента Польши Ярослава Качиньского о крахе венгерской экономики. "Венгерская экономика совершенно не рушится. Мы в беде, со многих точек зрения мы в беде из-за отсутствия собственных решений, но вся Европа в беде", - сказал Матолчи.
Он также сообщил, что Венгрия находится на втором месте с конца после Болгарии среди стран ЕС по производительности пищевой промышленности и на четвертом месте с конца по общей производительности экономики.
"Готовность правительства к кризису за последние полгода... была ошибочной, ее необходимо изменить. Мы выбежали на поле, выиграв все до сих пор, мы думали, что автоматически выиграем и этот взрыв цен на энергоносители, и инфляционный кризис. Нет. Нет, старыми средствами нельзя победить, и возвращаться к социализму не стоит. Оказалось, что ценовые потолки и тому подобные идеи при социализме не сработали, система рухнула", - считает Матолчи.
"Венгерский национальный банк просит и требует, чтобы венгерское правительство вернулось на путь восстановления равновесия и снова "выиграло" десятилетие", - добавил Матолчи, имея в виду успешные социальные реформы предыдущих правительств премьер-министра страны Виктора Орбана начиная с 2010 года.
В ноябре 2021 года правительство Венгрии заморозило цены на бензин и дизельное топливо на три месяца с 15 ноября и установило их на уровне 480 форинтов (1,3 доллара). Позже правительство продлило эту меру. С 27 мая заправляться бензином по льготной цене разрешили только автомобилям с регистрационными знаками Венгрии, что вызвало обвинения в дискриминации со стороны Еврокомиссии. С 30 июля заправляться по сниженной цене разрешили только частным автомобилям, сельхозтехнике и такси с венгерскими регистрационными номерами. В сентябре правительство еще раз продлило эту меру до 31 декабря.