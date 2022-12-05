https://ria.ru/20221205/krizis-1836536140.html

Глава ЦБ Венгрии раскритиковал экономическую политику правительства

Глава ЦБ Венгрии раскритиковал экономическую политику правительства - РИА Новости, 05.12.2022

Глава ЦБ Венгрии раскритиковал экономическую политику правительства

Глава Национального банка Венгрии Дьёрдь Матолчи заявил, что страна находится на грани кризиса, спрогнозировал самую высокую инфляцию в ЕС в следующем году на... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T22:51

2022-12-05T22:51

2022-12-05T22:54

ярослав качиньский

виктор орбан

венгрия

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центральный банк рф (цб рф)

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БУДАПЕШТ, 5 дек - РИА Новости. Глава Национального банка Венгрии Дьёрдь Матолчи заявил, что страна находится на грани кризиса, спрогнозировал самую высокую инфляцию в ЕС в следующем году на уровне 15-18% и призвал правительство изменить экономическую политику.По его словам, если Венгрия "продолжит текущую экономическую политику, не осуществит поворот на две трети в экономической политике, она проиграет это десятилетие, последуют стагнация и стагфляция". "Сейчас ситуацию еще можно изменить, в будущем году - нет", - сказал Матолчи.Глава Национального банка Венгрии отметил, что "80% венгерской инфляции вызвал взрыв цен на энергоносители, который начался во второй половине 2021 года".Однако при этом Матолчи назвал "невежливым, бестактным и неуместным" заявление бывшего президента Польши Ярослава Качиньского о крахе венгерской экономики. "Венгерская экономика совершенно не рушится. Мы в беде, со многих точек зрения мы в беде из-за отсутствия собственных решений, но вся Европа в беде", - сказал Матолчи.Он также сообщил, что Венгрия находится на втором месте с конца после Болгарии среди стран ЕС по производительности пищевой промышленности и на четвертом месте с конца по общей производительности экономики."Готовность правительства к кризису за последние полгода... была ошибочной, ее необходимо изменить. Мы выбежали на поле, выиграв все до сих пор, мы думали, что автоматически выиграем и этот взрыв цен на энергоносители, и инфляционный кризис. Нет. Нет, старыми средствами нельзя победить, и возвращаться к социализму не стоит. Оказалось, что ценовые потолки и тому подобные идеи при социализме не сработали, система рухнула", - считает Матолчи.В ноябре 2021 года правительство Венгрии заморозило цены на бензин и дизельное топливо на три месяца с 15 ноября и установило их на уровне 480 форинтов (1,3 доллара). Позже правительство продлило эту меру. С 27 мая заправляться бензином по льготной цене разрешили только автомобилям с регистрационными знаками Венгрии, что вызвало обвинения в дискриминации со стороны Еврокомиссии. С 30 июля заправляться по сниженной цене разрешили только частным автомобилям, сельхозтехнике и такси с венгерскими регистрационными номерами. В сентябре правительство еще раз продлило эту меру до 31 декабря.

https://ria.ru/20221205/vengriya-1836461551.html

https://ria.ru/20221203/vred-1836143276.html

венгрия

польша

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ярослав качиньский, виктор орбан, венгрия, польша, европа, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), еврокомиссия, экономика