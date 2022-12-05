https://ria.ru/20221205/krizis-1836320892.html

Французские владельцы булочных обеспокоены последствиями энергокризиса

Французские владельцы булочных обеспокоены последствиями энергокризиса - РИА Новости, 05.12.2022

Французские владельцы булочных обеспокоены последствиями энергокризиса

Ситуация в хлебобулочной промышленности во Франции стала сложнее из-за энергокризиса, поэтому с 1 января придется поднять цены, чтобы справиться с ценовым... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T09:11

2022-12-05T09:11

2022-12-05T09:42

экономика

владимир путин

париж

франция

россия

анастасия иванова

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ПАРИЖ, 5 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Ситуация в хлебобулочной промышленности во Франции стала сложнее из-за энергокризиса, поэтому с 1 января придется поднять цены, чтобы справиться с ценовым ростом на сырье и электричество, рассказал РИА Новости французский пекарь, владелец сети булочных в Париже Léonie Камель Саси."В свете роста цен на сырье и электроэнергию, в нашей отрасли ситуация стала несколько сложнее. Думаю, правительство сегодня должно помочь предпринимателям, чтобы они смогли справиться с ростом цен, который оказался значительным для многих, особенно в том, что касается электричества", - рассказал французский пекарь.Хлебобулочная промышленность во Франции, по его словам, пережила уже две волны повышения цен на сырье, в особенности на муку и молочные продукты; кроме того, подорожала пшеница."И это досадно, особенно для потребителей, ведь это вынуждает нас повышать цены, чтобы мы сами как-то выходили из кризисной ситуации. Пока я не изменил цены в своей булочной. Я решил, что до 1 января не буду менять цены", - сказал Саси.Он сообщил, что заранее договорился о тарифах с поставщиками сырья и молочной продукции. Что касается электричества, у него действует прежний энергетический контракт, который позволяет ограничить тарифы на электроэнергию."Поэтому я не повысил цены на свою продукцию, так как пока в этом нет нужды. Но я думаю, что с 1 января мы, как и все остальные, будем вынуждены это сделать, чтобы справиться с ценовым ростом", - отметил собеседник агентства.В то же время, владелец Léonie указал на то, что цены на некоторую продукцию невозможно повышать бесконечно: так, он считает неправильным повышать цену на багет - то, что французы едят постоянно - до 2 евро, даже если того и требуют расходы – производство, сырье, труд пекарей."Думаю, что в следующем году мы увидим последствия кризиса, если только правительство не примет меры для помощи - не только пекарям, но также кондитерам, мясникам, колбасникам", - констатировал Камель Саси.Правительство Франции в начале октября официально представило свой план "энергетической трезвости", призванный снизить энергопотребление в стране и подготовиться к зиме без российского газа. Согласно этому плану, температура в помещениях частных домов и административных зданий не должна превышать 19 градусов, в складских помещениях она будет снижена до 16 градусов. Водонагреватели должны быть настроены на температуру 55 градусов. Кроме того, правительство может сократить сроки отопительного сезона в зависимости от погодных условий.Французские власти также утвердили запрет на показ световой рекламы в ночное время - с 1.00 до 6.00 часов утра - и открытые двери магазинов при включенном отоплении или работающем кондиционере. Время освещения стадионов до и после матчей сокращено в дневное время на 50%, в вечернее - на 30%.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221030/protesty-1827871433.html

https://ria.ru/20220924/germaniya-1819140882.html

https://ria.ru/20220916/energokrizis-1817154572.html

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экономика, владимир путин, париж, франция, россия, анастасия иванова