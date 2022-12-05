В 59 регионах за неделю выросла заболеваемость COVID-19
Оперштаб сообщил о росте заболеваемости COVID-19 за неделю в 59 регионах России
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМедицинские работники доставляют пациента в больницу
Медицинские работники доставляют пациента в больницу. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом за неделю выросла в 59 субъектах России, причем в 23 регионах больше, чем в среднем по стране, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Как пояснили в штабе, показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 29,6 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 11,6%.
"Увеличение заболеваемости отмечено в 59 субъектах Российской Федерации, в том числе в 23 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
По данным, представленным оперштабом, показатель госпитализации на 100 тысяч населения составил 5,4 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 2,5%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 44 субъектах, в том числе в 20 регионах более, чем в среднем по России.
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