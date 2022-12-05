https://ria.ru/20221205/koronavirus-1836349720.html

В 59 регионах за неделю выросла заболеваемость COVID-19

В 59 регионах за неделю выросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 05.12.2022

В 59 регионах за неделю выросла заболеваемость COVID-19

Заболеваемость коронавирусом за неделю выросла в 59 субъектах России, причем в 23 регионах больше, чем в среднем по стране, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T11:19

2022-12-05T11:19

2022-12-05T11:19

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом за неделю выросла в 59 субъектах России, причем в 23 регионах больше, чем в среднем по стране, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Как пояснили в штабе, показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 29,6 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 11,6%.По данным, представленным оперштабом, показатель госпитализации на 100 тысяч населения составил 5,4 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 2,5%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 44 субъектах, в том числе в 20 регионах более, чем в среднем по России.

https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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