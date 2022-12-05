Рейтинг@Mail.ru
В 59 регионах за неделю выросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221205/koronavirus-1836349720.html
В 59 регионах за неделю выросла заболеваемость COVID-19
В 59 регионах за неделю выросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 05.12.2022
В 59 регионах за неделю выросла заболеваемость COVID-19
Заболеваемость коронавирусом за неделю выросла в 59 субъектах России, причем в 23 регионах больше, чем в среднем по стране, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:19
2022-12-05T11:19
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771249342_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_8f1f5a7170b41645a142d0ff22bbdd99.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом за неделю выросла в 59 субъектах России, причем в 23 регионах больше, чем в среднем по стране, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Как пояснили в штабе, показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 29,6 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 11,6%.По данным, представленным оперштабом, показатель госпитализации на 100 тысяч населения составил 5,4 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 2,5%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 44 субъектах, в том числе в 20 регионах более, чем в среднем по России.
https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771249342_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_ac1526b7bba7332aae59b7c8ebf1d5a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:19 05.12.2022
 
В 59 регионах за неделю выросла заболеваемость COVID-19

Оперштаб сообщил о росте заболеваемости COVID-19 за неделю в 59 регионах России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМедицинские работники доставляют пациента в больницу
Медицинские работники доставляют пациента в больницу - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Медицинские работники доставляют пациента в больницу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом за неделю выросла в 59 субъектах России, причем в 23 регионах больше, чем в среднем по стране, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Как пояснили в штабе, показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 29,6 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 11,6%.
"Увеличение заболеваемости отмечено в 59 субъектах Российской Федерации, в том числе в 23 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
По данным, представленным оперштабом, показатель госпитализации на 100 тысяч населения составил 5,4 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 2,5%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 44 субъектах, в том числе в 20 регионах более, чем в среднем по России.
Красивые и смертельно опасные - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 08:00Наука
Тройной удар. На смену пандемии пришла тридемия
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала