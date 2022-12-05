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Испанцев все меньше беспокоит конфликт на Украине, показал опрос - РИА Новости, 05.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/konflikt-1836528931.html
Испанцев все меньше беспокоит конфликт на Украине, показал опрос
Испанцев все меньше беспокоит конфликт на Украине, показал опрос - РИА Новости, 05.12.2022
Испанцев все меньше беспокоит конфликт на Украине, показал опрос
Затягивание конфликта на Украине приводит к тому, что граждане Испании все меньше воспринимают его как одну из наиболее острых проблем общества, пишет в... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T21:40
2022-12-05T21:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
испания
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МАДРИД, 5 дек - РИА Новости. Затягивание конфликта на Украине приводит к тому, что граждане Испании все меньше воспринимают его как одну из наиболее острых проблем общества, пишет в понедельник испанская газета El Pais со ссылкой на опрос, проведенный компанией 40dB.По ее информации, если в ноябре 43,3% опрошенных указали, что они очень обеспокоены этой проблемой, то сейчас эта цифра снизилась до 38,6%. Из семи проблем, выделенных в исследовании, конфликт занимает шестое место, опережая лишь миграционный вопрос.Наибольшую обеспокоенность населения вызывают инфляция и рост стоимости жизни (71% опрошенных выделили это как ключевую проблему общества), энергетическая зависимость страны (45%), изменение климата (43%), социальное неравенство и бедность (42%) и безработица (41%).Таким образом, несмотря на то что Испания является страной еврозоны с одним из самых низких показателей инфляции (6,8% в ноябре по сравнению со средним показателем в 10%), стоимость жизни является проблемой, больше всего беспокоящей жителей королевства.
https://ria.ru/20221122/ukraina-1833416474.html
украина
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в мире, украина, испания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Испания
21:40 05.12.2022
 
Испанцев все меньше беспокоит конфликт на Украине, показал опрос

El Pais: испанцы все меньше воспринимают конфликт на Украине как острую проблему общества

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкИспания, Мадрид
Испания, Мадрид - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Испания, Мадрид . Архивное фото
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МАДРИД, 5 дек - РИА Новости. Затягивание конфликта на Украине приводит к тому, что граждане Испании все меньше воспринимают его как одну из наиболее острых проблем общества, пишет в понедельник испанская газета El Pais со ссылкой на опрос, проведенный компанией 40dB.
По ее информации, если в ноябре 43,3% опрошенных указали, что они очень обеспокоены этой проблемой, то сейчас эта цифра снизилась до 38,6%. Из семи проблем, выделенных в исследовании, конфликт занимает шестое место, опережая лишь миграционный вопрос.
Наибольшую обеспокоенность населения вызывают инфляция и рост стоимости жизни (71% опрошенных выделили это как ключевую проблему общества), энергетическая зависимость страны (45%), изменение климата (43%), социальное неравенство и бедность (42%) и безработица (41%).
Таким образом, несмотря на то что Испания является страной еврозоны с одним из самых низких показателей инфляции (6,8% в ноябре по сравнению со средним показателем в 10%), стоимость жизни является проблемой, больше всего беспокоящей жителей королевства.
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