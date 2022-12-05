https://ria.ru/20221205/konflikt-1836528931.html

Испанцев все меньше беспокоит конфликт на Украине, показал опрос

Испанцев все меньше беспокоит конфликт на Украине, показал опрос - РИА Новости, 05.12.2022

Испанцев все меньше беспокоит конфликт на Украине, показал опрос

Затягивание конфликта на Украине приводит к тому, что граждане Испании все меньше воспринимают его как одну из наиболее острых проблем общества, пишет в... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T21:40

2022-12-05T21:40

2022-12-05T21:40

специальная военная операция на украине

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украина

испания

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МАДРИД, 5 дек - РИА Новости. Затягивание конфликта на Украине приводит к тому, что граждане Испании все меньше воспринимают его как одну из наиболее острых проблем общества, пишет в понедельник испанская газета El Pais со ссылкой на опрос, проведенный компанией 40dB.По ее информации, если в ноябре 43,3% опрошенных указали, что они очень обеспокоены этой проблемой, то сейчас эта цифра снизилась до 38,6%. Из семи проблем, выделенных в исследовании, конфликт занимает шестое место, опережая лишь миграционный вопрос.Наибольшую обеспокоенность населения вызывают инфляция и рост стоимости жизни (71% опрошенных выделили это как ключевую проблему общества), энергетическая зависимость страны (45%), изменение климата (43%), социальное неравенство и бедность (42%) и безработица (41%).Таким образом, несмотря на то что Испания является страной еврозоны с одним из самых низких показателей инфляции (6,8% в ноябре по сравнению со средним показателем в 10%), стоимость жизни является проблемой, больше всего беспокоящей жителей королевства.

https://ria.ru/20221122/ukraina-1833416474.html

украина

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, испания