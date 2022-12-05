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В КНДР назвали артиллерийские выстрелы ответом на действия Южной Кореи - РИА Новости, 05.12.2022
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В КНДР назвали артиллерийские выстрелы ответом на действия Южной Кореи
В КНДР назвали артиллерийские выстрелы ответом на действия Южной Кореи - РИА Новости, 05.12.2022
В КНДР назвали артиллерийские выстрелы ответом на действия Южной Кореи
Генштаб Северной Кореи заявил, что артиллерийские выстрелы были ответом на соответствующие стрельбы в Южной Корее в приграничном районе, передает Центральное... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:29
2022-12-05T13:29
в мире
корейская народная армия
кндр (северная корея)
южная корея
желтое море
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СЕУЛ, 5 дек - РИА Новости. Генштаб Северной Кореи заявил, что артиллерийские выстрелы были ответом на соответствующие стрельбы в Южной Корее в приграничном районе, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).Ранее сообщалось, что Северная Корея произвела 130 артиллерийских выстрелов в сторону Японского и Желтого морей. Южнокорейские военные заявили, что это нарушает межкорейское военное соглашение от 2018 года о снижении напряженности в приграничных буферных зонах и потребовали прекратить подобную деятельность.По данным генштаба КНДР, северокорейская сторона в понедельник с 8.30 до 15.50 (2.30 - 9.50 мск) засекла десятки артиллерийских выстрелов, предположительно из РСЗО, из уезда Чхорвон провинции Канвондо в Южной Корее в юго-восточном направлении."Генштаб КНДР издал чрезвычайные инструкции подразделениям Корейской народной армии для обеспечения надлежащего мониторинга и готовности к немедленной контратаке и приказал подразделениям восточного и западного фронтов между 15.00 и 16.00 (9.00-10.00 мск) произвести более 130 морских артиллерийских выстрелов с целью ответа (на южнокорейские выстрелы - ред.) и предупреждения… Мы серьезно предупреждаем сторону врага, чтобы та сдерживалась и не разжигала ненужную напряженность на линии фронта", - говорится в заявлении представителя генштаба.Отмечается, что выстрелы с южнокорейской стороны также были сделаны в приграничной зоне, уезд Чхорвон находится прямо у границы с КНДР. Северная Корея пообещала всегда отвечать на "действия противника" еще более серьезными военными мерами.Представитель южнокорейских военных на брифинге пояснил, что южнокорейские военные производят выстрелы артиллерии в ходе плановых стандартных учений.
https://ria.ru/20221127/kndr-1834526083.html
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южная корея
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в мире, корейская народная армия, кндр (северная корея), южная корея, желтое море
В мире, Корейская народная армия, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Желтое море
13:29 05.12.2022
 
В КНДР назвали артиллерийские выстрелы ответом на действия Южной Кореи

В КНДР назвали артиллерийские выстрелы ответом на стрельбы Южной Кореи у границы

© AP Photo / Lee Jin-manЛюди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 5 дек - РИА Новости. Генштаб Северной Кореи заявил, что артиллерийские выстрелы были ответом на соответствующие стрельбы в Южной Корее в приграничном районе, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что Северная Корея произвела 130 артиллерийских выстрелов в сторону Японского и Желтого морей. Южнокорейские военные заявили, что это нарушает межкорейское военное соглашение от 2018 года о снижении напряженности в приграничных буферных зонах и потребовали прекратить подобную деятельность.
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По данным генштаба КНДР, северокорейская сторона в понедельник с 8.30 до 15.50 (2.30 - 9.50 мск) засекла десятки артиллерийских выстрелов, предположительно из РСЗО, из уезда Чхорвон провинции Канвондо в Южной Корее в юго-восточном направлении.
"Генштаб КНДР издал чрезвычайные инструкции подразделениям Корейской народной армии для обеспечения надлежащего мониторинга и готовности к немедленной контратаке и приказал подразделениям восточного и западного фронтов между 15.00 и 16.00 (9.00-10.00 мск) произвести более 130 морских артиллерийских выстрелов с целью ответа (на южнокорейские выстрелы - ред.) и предупреждения… Мы серьезно предупреждаем сторону врага, чтобы та сдерживалась и не разжигала ненужную напряженность на линии фронта", - говорится в заявлении представителя генштаба.
Отмечается, что выстрелы с южнокорейской стороны также были сделаны в приграничной зоне, уезд Чхорвон находится прямо у границы с КНДР. Северная Корея пообещала всегда отвечать на "действия противника" еще более серьезными военными мерами.
Представитель южнокорейских военных на брифинге пояснил, что южнокорейские военные производят выстрелы артиллерии в ходе плановых стандартных учений.
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