https://ria.ru/20221205/kndr-1836390170.html

В КНДР назвали артиллерийские выстрелы ответом на действия Южной Кореи

В КНДР назвали артиллерийские выстрелы ответом на действия Южной Кореи - РИА Новости, 05.12.2022

В КНДР назвали артиллерийские выстрелы ответом на действия Южной Кореи

Генштаб Северной Кореи заявил, что артиллерийские выстрелы были ответом на соответствующие стрельбы в Южной Корее в приграничном районе, передает Центральное... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T13:29

2022-12-05T13:29

2022-12-05T13:29

в мире

корейская народная армия

кндр (северная корея)

южная корея

желтое море

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СЕУЛ, 5 дек - РИА Новости. Генштаб Северной Кореи заявил, что артиллерийские выстрелы были ответом на соответствующие стрельбы в Южной Корее в приграничном районе, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).Ранее сообщалось, что Северная Корея произвела 130 артиллерийских выстрелов в сторону Японского и Желтого морей. Южнокорейские военные заявили, что это нарушает межкорейское военное соглашение от 2018 года о снижении напряженности в приграничных буферных зонах и потребовали прекратить подобную деятельность.По данным генштаба КНДР, северокорейская сторона в понедельник с 8.30 до 15.50 (2.30 - 9.50 мск) засекла десятки артиллерийских выстрелов, предположительно из РСЗО, из уезда Чхорвон провинции Канвондо в Южной Корее в юго-восточном направлении."Генштаб КНДР издал чрезвычайные инструкции подразделениям Корейской народной армии для обеспечения надлежащего мониторинга и готовности к немедленной контратаке и приказал подразделениям восточного и западного фронтов между 15.00 и 16.00 (9.00-10.00 мск) произвести более 130 морских артиллерийских выстрелов с целью ответа (на южнокорейские выстрелы - ред.) и предупреждения… Мы серьезно предупреждаем сторону врага, чтобы та сдерживалась и не разжигала ненужную напряженность на линии фронта", - говорится в заявлении представителя генштаба.Отмечается, что выстрелы с южнокорейской стороны также были сделаны в приграничной зоне, уезд Чхорвон находится прямо у границы с КНДР. Северная Корея пообещала всегда отвечать на "действия противника" еще более серьезными военными мерами.Представитель южнокорейских военных на брифинге пояснил, что южнокорейские военные производят выстрелы артиллерии в ходе плановых стандартных учений.

https://ria.ru/20221127/kndr-1834526083.html

https://ria.ru/20221126/namereniya-1834397291.html

кндр (северная корея)

южная корея

желтое море

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, корейская народная армия, кндр (северная корея), южная корея, желтое море