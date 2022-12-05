https://ria.ru/20221205/kndr-1836358857.html

КНДР произвела выстрелы в сторону Японского и Желтого морей

КНДР произвела выстрелы в сторону Японского и Желтого морей - РИА Новости, 05.12.2022

КНДР произвела выстрелы в сторону Японского и Желтого морей

Северная Корея произвела 130 артиллерийских выстрелов в сторону Японского и Желтого морей, что нарушает межкорейское военное соглашение от 2018 года о снижении... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T11:44

2022-12-05T11:44

2022-12-05T11:44

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

желтое море

сша

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СЕУЛ, 5 дек – РИА Новости. Северная Корея произвела 130 артиллерийских выстрелов в сторону Японского и Желтого морей, что нарушает межкорейское военное соглашение от 2018 года о снижении напряженности в приграничных зонах, передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Сообщается, что КНДР в понедельник примерно в 14.59 (08.59 мск) произвела из районов провинций Канвондо и Хванхэ-Намдо около 130 выстрелов артиллерии в сторону Японского и Желтого морей соответственно. Предположительно выстрелы были сделаны из РСЗО.Южнокорейские военные сразу же направили северокорейской стороне ряд сообщений с требованием немедленно прекратить "провокации", нарушающие межкорейское военное соглашение, которое подразумевает прекращение всей провокационной и враждебной деятельности в районах возле межкорейской границы."Артиллерийские выстрелы в сторону буферных зон в Японском и Желтом морях явно нарушают военное соглашение от 19 сентября (2018 года), южнокорейские военные в тесном сотрудничестве с США следят за соответствующим направлением и усиливают готовность к любому развитию событий", - заявили в комитете.Последний раз КНР проводила подобные стрельбы 3 ноября. Тогда сообщалось о 80 выстрелах в сторону Японского моря.

https://ria.ru/20221127/kndr-1834526083.html

кндр (северная корея)

южная корея

желтое море

сша

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), южная корея, желтое море, сша