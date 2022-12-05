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КНДР произвела выстрелы в сторону Японского и Желтого морей - РИА Новости, 05.12.2022
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КНДР произвела выстрелы в сторону Японского и Желтого морей
КНДР произвела выстрелы в сторону Японского и Желтого морей - РИА Новости, 05.12.2022
КНДР произвела выстрелы в сторону Японского и Желтого морей
Северная Корея произвела 130 артиллерийских выстрелов в сторону Японского и Желтого морей, что нарушает межкорейское военное соглашение от 2018 года о снижении... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:44
2022-12-05T11:44
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
желтое море
сша
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СЕУЛ, 5 дек – РИА Новости. Северная Корея произвела 130 артиллерийских выстрелов в сторону Японского и Желтого морей, что нарушает межкорейское военное соглашение от 2018 года о снижении напряженности в приграничных зонах, передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Сообщается, что КНДР в понедельник примерно в 14.59 (08.59 мск) произвела из районов провинций Канвондо и Хванхэ-Намдо около 130 выстрелов артиллерии в сторону Японского и Желтого морей соответственно. Предположительно выстрелы были сделаны из РСЗО.Южнокорейские военные сразу же направили северокорейской стороне ряд сообщений с требованием немедленно прекратить "провокации", нарушающие межкорейское военное соглашение, которое подразумевает прекращение всей провокационной и враждебной деятельности в районах возле межкорейской границы."Артиллерийские выстрелы в сторону буферных зон в Японском и Желтом морях явно нарушают военное соглашение от 19 сентября (2018 года), южнокорейские военные в тесном сотрудничестве с США следят за соответствующим направлением и усиливают готовность к любому развитию событий", - заявили в комитете.Последний раз КНР проводила подобные стрельбы 3 ноября. Тогда сообщалось о 80 выстрелах в сторону Японского моря.
https://ria.ru/20221127/kndr-1834526083.html
кндр (северная корея)
южная корея
желтое море
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, желтое море, сша
В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Желтое море, США
11:44 05.12.2022
 
КНДР произвела выстрелы в сторону Японского и Желтого морей

КНДР произвела 130 артиллерийских выстрелов в сторону Японского и Желтого морей

© AP Photo / Lee Jin-manЛюди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
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СЕУЛ, 5 дек – РИА Новости. Северная Корея произвела 130 артиллерийских выстрелов в сторону Японского и Желтого морей, что нарушает межкорейское военное соглашение от 2018 года о снижении напряженности в приграничных зонах, передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Сообщается, что КНДР в понедельник примерно в 14.59 (08.59 мск) произвела из районов провинций Канвондо и Хванхэ-Намдо около 130 выстрелов артиллерии в сторону Японского и Желтого морей соответственно. Предположительно выстрелы были сделаны из РСЗО.
Южнокорейские военные сразу же направили северокорейской стороне ряд сообщений с требованием немедленно прекратить "провокации", нарушающие межкорейское военное соглашение, которое подразумевает прекращение всей провокационной и враждебной деятельности в районах возле межкорейской границы.
"Артиллерийские выстрелы в сторону буферных зон в Японском и Желтом морях явно нарушают военное соглашение от 19 сентября (2018 года), южнокорейские военные в тесном сотрудничестве с США следят за соответствующим направлением и усиливают готовность к любому развитию событий", - заявили в комитете.
Последний раз КНР проводила подобные стрельбы 3 ноября. Тогда сообщалось о 80 выстрелах в сторону Японского моря.
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 05:19
Цель КНДР — обладать сильнейшими в мире ядерными силами, заявил Ким Чен Ын
 
В миреКНДР (Северная Корея)Южная КореяЖелтое мореСША
 
 
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