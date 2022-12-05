КНДР произвела выстрелы в сторону Японского и Желтого морей
КНДР произвела 130 артиллерийских выстрелов в сторону Японского и Желтого морей
© AP Photo / Lee Jin-manЛюди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
СЕУЛ, 5 дек – РИА Новости. Северная Корея произвела 130 артиллерийских выстрелов в сторону Японского и Желтого морей, что нарушает межкорейское военное соглашение от 2018 года о снижении напряженности в приграничных зонах, передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Сообщается, что КНДР в понедельник примерно в 14.59 (08.59 мск) произвела из районов провинций Канвондо и Хванхэ-Намдо около 130 выстрелов артиллерии в сторону Японского и Желтого морей соответственно. Предположительно выстрелы были сделаны из РСЗО.
Южнокорейские военные сразу же направили северокорейской стороне ряд сообщений с требованием немедленно прекратить "провокации", нарушающие межкорейское военное соглашение, которое подразумевает прекращение всей провокационной и враждебной деятельности в районах возле межкорейской границы.
"Артиллерийские выстрелы в сторону буферных зон в Японском и Желтом морях явно нарушают военное соглашение от 19 сентября (2018 года), южнокорейские военные в тесном сотрудничестве с США следят за соответствующим направлением и усиливают готовность к любому развитию событий", - заявили в комитете.
Последний раз КНР проводила подобные стрельбы 3 ноября. Тогда сообщалось о 80 выстрелах в сторону Японского моря.