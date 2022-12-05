Китайские компании готовы заменить в России западные, сообщил эксперт
Эксперт Уи Чжан: китайские компании готовы занять освободившиеся ниши в России
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
СОЧИ, 5 дек – РИА Новости. Большое количество китайских компаний желают занять освободившиеся после ухода западных предприятий ниши в РФ, заявил представитель в Российско-китайской палаты по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукции Уи Чжан.
"Западные компании покинули российский рынок, в связи с этим очень много китайских компаний проявляют интерес, чтобы занять данные ниши. Очень много китайских компаний сейчас планируют развивать свои инвестпроекты на территории России", - сказал Чжан на Совете регионов "Опора России", который проходит в Сочи.
Он уточнил, что китайская сторона заинтересована в строительстве заводов и шоу-румов, через которые можно презентовать современные продукты, в частности, бытовую технику, автозапчасти, робототехнику.
Еще одним важным фактором экономического взаимодействия между Китаем и Россией может стать, по мнению, Чжана, сфера туризма. "Так как сейчас ситуация с ограничением ковидом на Китай очень большая. Как будут сняты ограничения, очень большой поток китайских граждан будут направлены в Россию… Надеемся, что туризм будет приносить для российской экономики хорошую поддержку", - заключил Чжан, отметив, что сейчас оба государства переживают лучшие за всю историю отношения.
"Опора России" - общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства. Организация представлена в 85 субъектах РФ с количеством более ста предпринимателей. Деятельность организации направлена на развитие малого и среднего бизнеса.