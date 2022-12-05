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Китайские компании готовы заменить в России западные, сообщил эксперт - РИА Новости, 05.12.2022
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Китайские компании готовы заменить в России западные, сообщил эксперт
Китайские компании готовы заменить в России западные, сообщил эксперт - РИА Новости, 05.12.2022
Китайские компании готовы заменить в России западные, сообщил эксперт
Большое количество китайских компаний желают занять освободившиеся после ухода западных предприятий ниши в РФ, заявил представитель в Российско-китайской палаты РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:35
2022-12-05T13:35
экономика
китай
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россия
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СОЧИ, 5 дек – РИА Новости. Большое количество китайских компаний желают занять освободившиеся после ухода западных предприятий ниши в РФ, заявил представитель в Российско-китайской палаты по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукции Уи Чжан."Западные компании покинули российский рынок, в связи с этим очень много китайских компаний проявляют интерес, чтобы занять данные ниши. Очень много китайских компаний сейчас планируют развивать свои инвестпроекты на территории России", - сказал Чжан на Совете регионов "Опора России", который проходит в Сочи.Он уточнил, что китайская сторона заинтересована в строительстве заводов и шоу-румов, через которые можно презентовать современные продукты, в частности, бытовую технику, автозапчасти, робототехнику.Еще одним важным фактором экономического взаимодействия между Китаем и Россией может стать, по мнению, Чжана, сфера туризма. "Так как сейчас ситуация с ограничением ковидом на Китай очень большая. Как будут сняты ограничения, очень большой поток китайских граждан будут направлены в Россию… Надеемся, что туризм будет приносить для российской экономики хорошую поддержку", - заключил Чжан, отметив, что сейчас оба государства переживают лучшие за всю историю отношения."Опора России" - общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства. Организация представлена в 85 субъектах РФ с количеством более ста предпринимателей. Деятельность организации направлена на развитие малого и среднего бизнеса.
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экономика, китай, сочи, россия
Экономика, Китай, Сочи, Россия
13:35 05.12.2022
 
Китайские компании готовы заменить в России западные, сообщил эксперт

Эксперт Уи Чжан: китайские компании готовы занять освободившиеся ниши в России

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 дек – РИА Новости. Большое количество китайских компаний желают занять освободившиеся после ухода западных предприятий ниши в РФ, заявил представитель в Российско-китайской палаты по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукции Уи Чжан.
"Западные компании покинули российский рынок, в связи с этим очень много китайских компаний проявляют интерес, чтобы занять данные ниши. Очень много китайских компаний сейчас планируют развивать свои инвестпроекты на территории России", - сказал Чжан на Совете регионов "Опора России", который проходит в Сочи.
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Еще одним важным фактором экономического взаимодействия между Китаем и Россией может стать, по мнению, Чжана, сфера туризма. "Так как сейчас ситуация с ограничением ковидом на Китай очень большая. Как будут сняты ограничения, очень большой поток китайских граждан будут направлены в Россию… Надеемся, что туризм будет приносить для российской экономики хорошую поддержку", - заключил Чжан, отметив, что сейчас оба государства переживают лучшие за всю историю отношения.
"Опора России" - общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства. Организация представлена в 85 субъектах РФ с количеством более ста предпринимателей. Деятельность организации направлена на развитие малого и среднего бизнеса.
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