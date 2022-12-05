https://ria.ru/20221205/kitay-1836393011.html

Китайские компании готовы заменить в России западные, сообщил эксперт

Китайские компании готовы заменить в России западные, сообщил эксперт - РИА Новости, 05.12.2022

Китайские компании готовы заменить в России западные, сообщил эксперт

Большое количество китайских компаний желают занять освободившиеся после ухода западных предприятий ниши в РФ, заявил представитель в Российско-китайской палаты РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T13:35

2022-12-05T13:35

2022-12-05T13:35

экономика

китай

сочи

россия

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СОЧИ, 5 дек – РИА Новости. Большое количество китайских компаний желают занять освободившиеся после ухода западных предприятий ниши в РФ, заявил представитель в Российско-китайской палаты по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукции Уи Чжан."Западные компании покинули российский рынок, в связи с этим очень много китайских компаний проявляют интерес, чтобы занять данные ниши. Очень много китайских компаний сейчас планируют развивать свои инвестпроекты на территории России", - сказал Чжан на Совете регионов "Опора России", который проходит в Сочи.Он уточнил, что китайская сторона заинтересована в строительстве заводов и шоу-румов, через которые можно презентовать современные продукты, в частности, бытовую технику, автозапчасти, робототехнику.Еще одним важным фактором экономического взаимодействия между Китаем и Россией может стать, по мнению, Чжана, сфера туризма. "Так как сейчас ситуация с ограничением ковидом на Китай очень большая. Как будут сняты ограничения, очень большой поток китайских граждан будут направлены в Россию… Надеемся, что туризм будет приносить для российской экономики хорошую поддержку", - заключил Чжан, отметив, что сейчас оба государства переживают лучшие за всю историю отношения."Опора России" - общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства. Организация представлена в 85 субъектах РФ с количеством более ста предпринимателей. Деятельность организации направлена на развитие малого и среднего бизнеса.

https://ria.ru/20221205/kitay-1836364626.html

https://ria.ru/20221205/kitay-1836346763.html

китай

сочи

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экономика, китай, сочи, россия