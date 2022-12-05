https://ria.ru/20221205/kitay-1836364626.html
Мишустин предложил КНР выработать пути возобновления гуманитарных обменов
Мишустин предложил КНР выработать пути возобновления гуманитарных обменов - РИА Новости, 05.12.2022
Мишустин предложил КНР выработать пути возобновления гуманитарных обменов
Премьер министр РФ Михаил Мишустин предложил правительству КНР выработать варианты постепенного возобновления гуманитарных обменов, сократившихся из-за пандемии РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:00
2022-12-05T12:00
2022-12-05T12:00
россия
китай
михаил мишустин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_004ed4569cb1b0f85ef2d945dcacdd72.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин предложил правительству КНР выработать варианты постепенного возобновления гуманитарных обменов, сократившихся из-за пандемии коронавируса."К сожалению, пандемия коронавируса привела к ограничению туристических контактов. Культурные и молодежные акции проходят преимущественно в онлайн-формате, что, конечно, не может заменить личного общения. Предлагаю вместе выработать варианты постепенного возобновления гуманитарных обменов", - сказал Мишустин на 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.Он напомнил, что по решению лидеров России и Китая этот и следующий год объявлены Годами сотрудничества в области физкультуры и спорта."Сегодня, когда предпринимаются необоснованные попытки политизировать спортивное движение, проведение открытых соревнований в духе дружбы и взаимопонимания приобретает особое значение. У наших спортсменов должна быть возможность продемонстрировать свою подготовку в честной борьбе. Без политики и предвзятого суждения", - добавил премьер.По словам Мишустина, Россия стремится к расширению образовательных обменов, особенно с учетом растущего интереса молодежи к изучению русского и китайского языков."Признательны китайской стороне за внимание к вопросу возращения российских студентов к очному обучению в китайских вузах и, конечно, приветствуем укрепление молодежных контактов", - добавил он.
https://ria.ru/20221205/gruzy-1836362346.html
https://ria.ru/20221205/tovarooborot-1836359390.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_11833ac89029c1e2a3d45a9224523e8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, михаил мишустин, в мире
Россия, Китай, Михаил Мишустин, В мире
Мишустин предложил КНР выработать пути возобновления гуманитарных обменов
Мишустин предложил Китаю выработать пути возобновления гуманитарных обменов
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин предложил правительству КНР выработать варианты постепенного возобновления гуманитарных обменов, сократившихся из-за пандемии коронавируса.
"К сожалению, пандемия коронавируса привела к ограничению туристических контактов. Культурные и молодежные акции проходят преимущественно в онлайн-формате, что, конечно, не может заменить личного общения. Предлагаю вместе выработать варианты постепенного возобновления гуманитарных обменов", - сказал Мишустин на 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.
Он напомнил, что по решению лидеров России и Китая этот и следующий год объявлены Годами сотрудничества в области физкультуры и спорта.
"Сегодня, когда предпринимаются необоснованные попытки политизировать спортивное движение, проведение открытых соревнований в духе дружбы и взаимопонимания приобретает особое значение. У наших спортсменов должна быть возможность продемонстрировать свою подготовку в честной борьбе. Без политики и предвзятого суждения", - добавил премьер.
По словам Мишустина, Россия стремится к расширению образовательных обменов, особенно с учетом растущего интереса молодежи к изучению русского и китайского языков.
"Признательны китайской стороне за внимание к вопросу возращения российских студентов к очному обучению в китайских вузах и, конечно, приветствуем укрепление молодежных контактов", - добавил он.