https://ria.ru/20221205/kitay-1836364626.html

Мишустин предложил КНР выработать пути возобновления гуманитарных обменов

Мишустин предложил КНР выработать пути возобновления гуманитарных обменов - РИА Новости, 05.12.2022

Мишустин предложил КНР выработать пути возобновления гуманитарных обменов

Премьер министр РФ Михаил Мишустин предложил правительству КНР выработать варианты постепенного возобновления гуманитарных обменов, сократившихся из-за пандемии РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T12:00

2022-12-05T12:00

2022-12-05T12:00

россия

китай

михаил мишустин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_004ed4569cb1b0f85ef2d945dcacdd72.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин предложил правительству КНР выработать варианты постепенного возобновления гуманитарных обменов, сократившихся из-за пандемии коронавируса."К сожалению, пандемия коронавируса привела к ограничению туристических контактов. Культурные и молодежные акции проходят преимущественно в онлайн-формате, что, конечно, не может заменить личного общения. Предлагаю вместе выработать варианты постепенного возобновления гуманитарных обменов", - сказал Мишустин на 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.Он напомнил, что по решению лидеров России и Китая этот и следующий год объявлены Годами сотрудничества в области физкультуры и спорта."Сегодня, когда предпринимаются необоснованные попытки политизировать спортивное движение, проведение открытых соревнований в духе дружбы и взаимопонимания приобретает особое значение. У наших спортсменов должна быть возможность продемонстрировать свою подготовку в честной борьбе. Без политики и предвзятого суждения", - добавил премьер.По словам Мишустина, Россия стремится к расширению образовательных обменов, особенно с учетом растущего интереса молодежи к изучению русского и китайского языков."Признательны китайской стороне за внимание к вопросу возращения российских студентов к очному обучению в китайских вузах и, конечно, приветствуем укрепление молодежных контактов", - добавил он.

https://ria.ru/20221205/gruzy-1836362346.html

https://ria.ru/20221205/tovarooborot-1836359390.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, китай, михаил мишустин, в мире