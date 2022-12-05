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Мишустин предложил КНР выработать пути возобновления гуманитарных обменов - РИА Новости, 05.12.2022
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Мишустин предложил КНР выработать пути возобновления гуманитарных обменов
Мишустин предложил КНР выработать пути возобновления гуманитарных обменов - РИА Новости, 05.12.2022
Мишустин предложил КНР выработать пути возобновления гуманитарных обменов
Премьер министр РФ Михаил Мишустин предложил правительству КНР выработать варианты постепенного возобновления гуманитарных обменов, сократившихся из-за пандемии РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:00
2022-12-05T12:00
россия
китай
михаил мишустин
в мире
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин предложил правительству КНР выработать варианты постепенного возобновления гуманитарных обменов, сократившихся из-за пандемии коронавируса."К сожалению, пандемия коронавируса привела к ограничению туристических контактов. Культурные и молодежные акции проходят преимущественно в онлайн-формате, что, конечно, не может заменить личного общения. Предлагаю вместе выработать варианты постепенного возобновления гуманитарных обменов", - сказал Мишустин на 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.Он напомнил, что по решению лидеров России и Китая этот и следующий год объявлены Годами сотрудничества в области физкультуры и спорта."Сегодня, когда предпринимаются необоснованные попытки политизировать спортивное движение, проведение открытых соревнований в духе дружбы и взаимопонимания приобретает особое значение. У наших спортсменов должна быть возможность продемонстрировать свою подготовку в честной борьбе. Без политики и предвзятого суждения", - добавил премьер.По словам Мишустина, Россия стремится к расширению образовательных обменов, особенно с учетом растущего интереса молодежи к изучению русского и китайского языков."Признательны китайской стороне за внимание к вопросу возращения российских студентов к очному обучению в китайских вузах и, конечно, приветствуем укрепление молодежных контактов", - добавил он.
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россия, китай, михаил мишустин, в мире
Россия, Китай, Михаил Мишустин, В мире
12:00 05.12.2022
 
Мишустин предложил КНР выработать пути возобновления гуманитарных обменов

Мишустин предложил Китаю выработать пути возобновления гуманитарных обменов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин предложил правительству КНР выработать варианты постепенного возобновления гуманитарных обменов, сократившихся из-за пандемии коронавируса.
"К сожалению, пандемия коронавируса привела к ограничению туристических контактов. Культурные и молодежные акции проходят преимущественно в онлайн-формате, что, конечно, не может заменить личного общения. Предлагаю вместе выработать варианты постепенного возобновления гуманитарных обменов", - сказал Мишустин на 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.
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Он напомнил, что по решению лидеров России и Китая этот и следующий год объявлены Годами сотрудничества в области физкультуры и спорта.
"Сегодня, когда предпринимаются необоснованные попытки политизировать спортивное движение, проведение открытых соревнований в духе дружбы и взаимопонимания приобретает особое значение. У наших спортсменов должна быть возможность продемонстрировать свою подготовку в честной борьбе. Без политики и предвзятого суждения", - добавил премьер.
По словам Мишустина, Россия стремится к расширению образовательных обменов, особенно с учетом растущего интереса молодежи к изучению русского и китайского языков.
"Признательны китайской стороне за внимание к вопросу возращения российских студентов к очному обучению в китайских вузах и, конечно, приветствуем укрепление молодежных контактов", - добавил он.
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