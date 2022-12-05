https://ria.ru/20221205/kitay-1836346763.html

Россия и Китай готовы вместе противостоять давлению, заявил Мишустин

Россия и Китай готовы вместе противостоять давлению, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.12.2022

Россия и Китай готовы вместе противостоять давлению, заявил Мишустин

Россия и Китай готовы вместе противостоять нарастающему внешнему давлению, поскольку страны заинтересованы в процветании друг друга, заявил премьер министр РФ... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T11:11

2022-12-05T11:11

2022-12-05T12:36

россия

китай

михаил мишустин

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия и Китай готовы вместе противостоять нарастающему внешнему давлению, поскольку страны заинтересованы в процветании друг друга, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин."У наших стран совпадающие подходы по многим проблемам современности. Вместе мы выступаем за формирование многополярной архитектуры международных связей. И готовы совместно противостоять возникающим вызовам и нарастающему внешнему давлению", - сказал Мишустин на 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.Он напомнил, что, по словам президента РФ Владимира Путина, "процветающий Китай нужен России, в свою очередь, Китаю нужна успешная Россия"."Отношения России и Китая носят характер всеобъемлющего и стратегического партнерства. И мы уверенно и стабильно продвигаемся вперед по всем направлениям, даже в условиях кризисных явлений в мировой экономике", - подчеркнул российский премьер.В свою очередь премьер Госсовета КНР Ли Кэцян отметил, что у РФ и Китая есть общий курс на всестороннее развитие сотрудничества. Он назвал конструктивными озвученные Мишустиным направления развития взаимодействия стран и отметил, что экспорт и импорт постоянно увеличиваются, наращиваются прямые инвестиции, в энергетике реализуются крупномасштабные проекты, а сама эта сфера является "краеугольным камнем сотрудничества" России и Китая. Он добавил, что восстановление логистических цепочек, пострадавших из-за пандемии коронавируса, уже началось."Наше торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует неиссякаемый источник энергии", - резюмировал Ли Кэцян.Глава правительства Китая также выразил намерение укреплять контакты в сфере культуры и спорта, развивать гуманитарное сотрудничество, в том числе в области образования."По мере улучшения ситуации с пандемией мы будем ожидать роста контактов между нашими гражданами, которые будут способствовать сближению наших народов, укреплению взаимопонимания... Одним словом, китайская сторона готова в дальнейшем укреплять доверие, сотрудничество, стратегическое партнерство между нашими странами, раскрывать потенциал действующих механизмов сотрудничества", - добавил он.

https://ria.ru/20221202/institut-1835810798.html

https://ria.ru/20221205/tovarooborot-1836359390.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, китай, михаил мишустин, в мире, владимир путин